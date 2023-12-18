«Пари НН» предложил 20+ млн рублей за хавбека «Алании» Царукяна (Иван Карпов)

«Пари НН» намерен приобрести атакующего хавбека «Алании» Валерия Царукяна.

Нижегородцы сделали официальное предложение о покупке 22-летнего игрока за сумму чуть более 20 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, минувшим летом владикавказцы купили у «Факела» за 18 млн.

В 20 матчах сезона Мелбет Первой лиги на счету полузащитника 1 гол и 4 ассиста.

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