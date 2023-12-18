«Пари НН» предложил 20+ млн рублей за хавбека «Алании» Царукяна (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Алания Владикавказ Пари НН Валерий Царукян Футбол

«Пари НН» намерен приобрести атакующего хавбека «Алании» Валерия Царукяна.

Нижегородцы сделали официальное предложение о покупке 22-летнего игрока за сумму чуть более 20 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, минувшим летом владикавказцы купили Царукяна у «Факела» за 18 млн.

В 20 матчах сезона Мелбет Первой лиги на счету полузащитника 1 гол и 4 ассиста.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошо было бы вернуть Алании из Химок Бутту Магомедова, лакский Пирло шикарно смотрелся конечно в центре поля
+1
0
+1
При Василенко вся команда, как и Царукян, смотрелась серо. Вряд ли стоит его сейчас продавать, надо глядеть, как будет с Калешиным.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий