«Пари НН» предложил 20+ млн рублей за хавбека «Алании» Царукяна (Иван Карпов)
«Пари НН» намерен приобрести атакующего хавбека «Алании» Валерия Царукяна.
Нижегородцы сделали официальное предложение о покупке 22-летнего игрока за сумму чуть более 20 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, минувшим летом владикавказцы купили Царукяна у «Факела» за 18 млн.
В 20 матчах сезона Мелбет Первой лиги на счету полузащитника 1 гол и 4 ассиста.
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