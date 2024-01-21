Мбаппе поддержал Меньяна: «Проблемы все те же, а решения так и нет. Всему есть предел! Нет расизму!»

Теги ПСЖ Милан Удинезе Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия болельщики Майк Меньян Килиан Мбаппе дискриминация Футбол

Килиан Мбаппе поддержал Майка Меньяна, который вчера подвергся расизму.

На 33-й минуте матча с «Удинезе» голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.

Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.

«Ты точно не одинок, Майк Меньян. Мы все с тобой.

Проблемы все те же, а решения так и нет. Всему есть предел! Нет расизму!» – написал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции.

Расистский скандал – Меньян ушел с поля из-за обезьяньих криков. Глава ФИФА предложил давать технарь

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31 комментарий
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Комментарий удален модератором
21 век! Пора прекратить делить людей по цвету кожи. Какая разница - черный ты, желтый или нормальный!
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И главное запомните, если, например, толпа афроевропейцев гоняет белых по улицам Парижу, то это не расизм.

А вот пара кричалок в отношении афроевропейского кипера, чтобы сбросить его мораль, это "Проблемы все те же, а решения так и нет".
+15
-3
+12
Нужно больше вставать на колени и поднимать кулаки, как будто бы в в Ваканде.
+12
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+9
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Модно быть обиженным и оскорбленным. Мужчине разыгрывать карту жертвы в такой ситуации - вообще смех.
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Уже сажают за расизм, на стадионах выслеживают и могут срок дать, штраф, аннулировать клубный абонемент и т.д

Что хотят сделать Винисиус и Мбаппе? Расстреливать за это? Уголовное преследование — это максимум для расистов футбольных фанатов.
+6
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+5
Мбаппе: проблема расизма исчезнет, когда во Франции не останется ни одного белого!
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Ответ Заяцволк
У нас в России у либеральцев ещё популярен лозунг "Россия будет свободной", тоже из этой серии иллюзий. Ну они тоже его просто говорят на словах, в надежде, что изменится что-то, это так жалко выглядит ) Вообще непонятно, зачем это всё произносить, очевидно же, что это всё было, есть и будет, ну может быть они как-то морально чувствуют себя лучше от того, что просто пускают слова в воздух )
Россия будет свободной? серьезно??? а не эти ли самые крикуны угрожают всем репрессиями после "падения режЫма"?) но к счастью они только в инете способны орать
+2
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Болелы Удине изображали обезьян,а не называли его негром. Что так обидело Меньяна? Или он считает себя обезьяной? В составе Удинезе есть чернокожие игроки,но они не обиделись
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Решение как раз есть: домой в Африку
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Ленин, Сталин, Мао и другие борцы за равенство тоже искали, как решить эти проблемы
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Нет расизму, нет терроризму, нет оскорблениям мамы и папы, нет коррупции, нет хулиганству, нет дебоширству. Можно пожалуйста так высказываться или не слишком толерантно получается?
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Ответ Dani_Alves92
Нужно больше вставать на колени и поднимать кулаки, как будто бы в в Ваканде.
🤣😅
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Комментарий удален модератором
Ответ Мирзоанис Якубов
Нет расизму, нет терроризму, нет оскорблениям мамы и папы, нет коррупции, нет хулиганству, нет дебоширству. Можно пожалуйста так высказываться или не слишком толерантно получается?
а где "нет гомофобии"?) ненавидишь геев и трансгендеров???
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Ответ Рустам Надыров
Комментарий удален модератором
Об этом лучше не задумываться.. глубоко)
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Ответ Рустам Надыров
Комментарий удален модератором
Отыгрывались бы на кавказцах тогда. Или азиатах
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Ответ Рустам Надыров
Комментарий удален модератором
без белых тоже не будет расизма)
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Ответ М_а_р_к
Мбаппе: проблема расизма исчезнет, когда во Франции не останется ни одного белого!
Кстати классный лозунг. И самое интересное в нашем времени, что даже многие белые в Европе, его поддержат. Ведь all lives matter это моветон. Не говоря уж про white. А вот black самое то!
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Вы тут чего расовую теорию плюсуйте))

Не слышал, чтобы Меньян уходил из-за освиставания. Твоя теория неверна оказалась
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Люди путают "расизм" и тупую "провокацию", вот и всё, но теперь можно в пожалейку поиграть, все теперь будут Меньяна утешать, говорить какой он сильный и вообще красава во всех планах, но вот те, кто ухал, скорее всего, не имеют ничего против других рас и цветов кожи.
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Комментарий удален модератором
Ответ a2wai
И главное запомните, если, например, толпа афроевропейцев гоняет белых по улицам Парижу, то это не расизм. А вот пара кричалок в отношении афроевропейского кипера, чтобы сбросить его мораль, это "Проблемы все те же, а решения так и нет".
Потому что всё это работает в одну сторону. Белого расизма не бывает.
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Комментарий удален модератором
Предлагаю им ввести фан айди
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Выпускайте Винисиуса, он быстро всё разрулит.
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Единственное решение, это если сами чёрные во всём мире перестанут поднимать тему расизма и жаловаться а так, показывают свою слабость и получают ещё больше провокации. Какое решение ещё может быть? Негры какие решения сами хотят?
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Парни, особенно те, которые понимают каково быть на стадионе и понимают, как с трибун поливают дерьмецом игроков соперника, сейчас точно смеются. Когда белого футболиста обматеришь всеми возможными расистскими и не расистскими матами с трибун, то он просто улыбнётся, но стоит ухнуть в сторону чёрного, то начнётся скандал с лозунгами "нет расизму" и тп, так за это ещё и посадить могут, в т.ч. и на бутылку.

Всё это показывает лишь одну правду — этот механизм работает в одну сторону, ибо не существует белого расизма. То, что в одной ситуации с белым будет расценено как "провокация", с чёрным будет расценено как "расизм".
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Люди найдут повод оказать давление. Просто расизм - один из самых простых и недостойных. Но людей освистывают и по другим причинам: просто это реже и менее очевидно.
И всё же хорошо, что Мбаппе публично высказался об эпизоде - Киллиан обаятельный человек и первоклассный игрок, к нему хотя бы немного прислушаются.
Расизм ужасен! Но от конкретного человека зависит, выдержит он это давление или нет. Не одному же Меньяну доставалось от болельщиков в разное время! Но не все так досадуют и злятся, что хотят уйти в подтрибунку.
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Сейчас идёт кубок Африки.. На трибунах почти нет белых.. и неизвестно что они там кричат..Нет расизму!
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Просто в таких ситуациях нужно не в подтрибунку убегать, а закрывать рты критикам своей крутой игрой.
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