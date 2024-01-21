Мбаппе поддержал Меньяна: «Проблемы все те же, а решения так и нет. Всему есть предел! Нет расизму!»
Килиан Мбаппе поддержал Майка Меньяна, который вчера подвергся расизму.
На 33-й минуте матча с «Удинезе» голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.
Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.
«Ты точно не одинок, Майк Меньян. Мы все с тобой.
Проблемы все те же, а решения так и нет. Всему есть предел! Нет расизму!» – написал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции.
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А вот пара кричалок в отношении афроевропейского кипера, чтобы сбросить его мораль, это "Проблемы все те же, а решения так и нет".
Что хотят сделать Винисиус и Мбаппе? Расстреливать за это? Уголовное преследование — это максимум для расистов футбольных фанатов.
Не слышал, чтобы Меньян уходил из-за освиставания. Твоя теория неверна оказалась
Всё это показывает лишь одну правду — этот механизм работает в одну сторону, ибо не существует белого расизма. То, что в одной ситуации с белым будет расценено как "провокация", с чёрным будет расценено как "расизм".
И всё же хорошо, что Мбаппе публично высказался об эпизоде - Киллиан обаятельный человек и первоклассный игрок, к нему хотя бы немного прислушаются.
Расизм ужасен! Но от конкретного человека зависит, выдержит он это давление или нет. Не одному же Меньяну доставалось от болельщиков в разное время! Но не все так досадуют и злятся, что хотят уйти в подтрибунку.