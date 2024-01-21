Мбаппе поддержал Меньяна: «Проблемы все те же, а решения так и нет. Всему есть предел! Нет расизму!»

Килиан Мбаппе поддержал Майка Меньяна, который вчера подвергся расизму.

На 33-й минуте матча с « » голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.

Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.

«Ты точно не одинок, . Мы все с тобой.

Проблемы все те же, а решения так и нет. Всему есть предел! Нет расизму!» – написал нападающий « » и сборной Франции.

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