Глава ФИФА призвал автоматически засчитывать поражения командам, чьи болельщики проявили расизм во время матча

Теги Милан Удинезе серия А Италия ФИФА Джанни Инфантино Майк Меньян дискриминация Футбол

Президент ФИФА выступил за автоматическое поражение команд, чьи болельщики проявили расизм.

Джанни Инфантино высказался на фоне инцидента с вратарем «Милана» Майком Меньяном во время матча с «Удинезе» (3:2).

«События, произошедшие в субботу в Удине, крайне отвратительны и неприемлемы. Расизму и другим формам дискриминации нет места как в футболе, так и в обществе. Игрокам, которых коснулись события субботы, выражаю полную поддержку.

Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны действовали начиная с образования в школах, чтобы будущие поколения понимали, что это [расизм] не является частью футбола и общества.

Помимо трехэтапного процесса (остановка матча, повторная остановка матча, отмена матча) мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной отмены матча, а также отстранять расистов от посещения стадионов во всем мире и добиться для них уголовного преследования.

ФИФА и футбольное сообщество демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любой формы дискриминации. Раз и навсегда: «Нет расизму! Нет любой форме дискриминации!» — написал Инфантино.

Меньян ушел с поля из-за расизма. Уговорили вернуться, он странно пропустил два – чудом «Милан» все же выиграл

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57 комментариев
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И вместо ультрас будут группировки ряженых провокаторов.
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Какой же сказочный...А то, что тогда будет куча попыток подстав, он не подумал?
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это можно будет придти на матч ненавистного клуба,покричать там и обеспечить им поражение. блестящая идея.
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Иди от
это сколько болельщиков можно подкупать и отправлять на любую трибуну
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-1
+23
Ну, что хочу сказать. Поздравляю, у лоускильных команд появится шанс выиграть Лигу Чемпионов 🤣
+18
-1
+17
А кланяться им перед каждым матчем - это нормально?
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Ответ sintenced
Комментарий скрыт
Ну выясните :)) матч это огромные бабки. Если это делать целенаправлено, то можно и историю почистить и найти незасвеченного человека.
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Пару раз так сделают и люди перестанут ходить на стадион, не сразу, но постепенно, затем ФИФА начнет терять бабки, которые она так любит, в итоге вся эта игра в толерантность выйдет всем боком.
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Если бы я хотел убить футбол, я бы стоя аплодировал Инфантино, шейхам и букмекерам.
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О, это мощная идея. А ещё можно давать право на дополнительный пенальти тем клубам, кто в соцсетях запостил котиков, и двух лишних человек на поле, если в офисе заполнена квота по нацменьшинствам и лесбиянкам.
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Ответ Alexander Zubkov
Пару раз так сделают и люди перестанут ходить на стадион, не сразу, но постепенно, затем ФИФА начнет терять бабки, которые она так любит, в итоге вся эта игра в толерантность выйдет всем боком.
В киноиндустрии уже прозревают потихоньку, что вся эта мишура приводит к колоссальной потере денег, ничего и до спорта дойдет.
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Идиотизм. Таким макаром можно легко специальных провокаторов нанимать, чтобы они очки "расизмом" зарабатывали.
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Очередной бред! Теперь не только за счёт судьи можно тащить свою команду)
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Чорт масонский
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Инфантино сказочный конечно. Говорящая, популистская голова.
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Ответ Николай Бойко
Какой же сказочный...А то, что тогда будет куча попыток подстав, он не подумал?
ну что, пора фанайди вводить тогда ) чтобы подстав не было. в погоне за равенством и свободами, идёт ограничение этих самых свобод! )) теперь белому гендерному мужчине нельзя и рот открыть, чтобы не задеть чьих либо чувств, будь то верующий, азиат/темнокожий/латинос, женщина или лгбтшник.
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Ответ Alexander Zubkov
Пару раз так сделают и люди перестанут ходить на стадион, не сразу, но постепенно, затем ФИФА начнет терять бабки, которые она так любит, в итоге вся эта игра в толерантность выйдет всем боком.
Такая "толерантность" приведёт только к всплеску лже-расизма.
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более глупой ерунды сложно представить
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А что делать, если и те, и другие решили так матч выиграть? С Эвертона и Ювентуса очки снимать?
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А как они будут делить где разсизм, а где нет? Я уж не знаю какая мотивация у того кто кричит "обезьяна", но тот кто даже мысли не допускает что это может быть в адрес белого, точно махровый расист!
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как же задрали со своими "повестками". руки прочь от футбола!
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Мне одному непонятно, почему всегда идёт борьба со следствием, а не с причиной? Вы уничтожили самосознание каждого европейского государства, дали мигрантам все возможности, а местные должны их любить? Вместо того, чтобы продвигать фальшивые идеалы, лучше бы действительно равные возможности людям дали. Но это же капитализм, да.
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Ответ vagntrito
это можно будет придти на матч ненавистного клуба,покричать там и обеспечить им поражение. блестящая идея.
Можно просто банан кинуть, дже, проще будет.
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Ответ sintenced
О, теории заговора уже пошли.
Святая простота! На кону десятки миллионов. На ставках вообще миллиарды крутятся.
Простую комбинацию разыграть, чтобы поиметь профит в сотни тысяч всякий сможет. За тыщу баксов головы проламывают, что тут такого, прийти на стадион и проорать пару оскорблений?
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Про засланных казачков не подумали? 😁
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Это верх кретинизма.
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Нет любой форме дискриминации. Эмммм.... И какого фига тогда сб России отстранили? Инфантино, ты дурак?
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в Италии зиговать разрешили, Инфантино не в ногу со временем идет как-то
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Нормально можно голову не ломать над составом,главное чтобы на трибуне были провокаторы.Производители сделают дудки с улюлюканьем.
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Бразилия чемпион следующего ЧМ благодаря усилиям Винисиуса
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