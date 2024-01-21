Глава ФИФА призвал автоматически засчитывать поражения командам, чьи болельщики проявили расизм во время матча

Президент ФИФА выступил за автоматическое поражение команд, чьи болельщики проявили расизм.

высказался на фоне инцидента с вратарем « » во время матча с « » (3:2).

«События, произошедшие в субботу в Удине, крайне отвратительны и неприемлемы. Расизму и другим формам дискриминации нет места как в футболе, так и в обществе. Игрокам, которых коснулись события субботы, выражаю полную поддержку.

Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны действовали начиная с образования в школах, чтобы будущие поколения понимали, что это [расизм] не является частью футбола и общества.

Помимо трехэтапного процесса (остановка матча, повторная остановка матча, отмена матча) мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной отмены матча, а также отстранять расистов от посещения стадионов во всем мире и добиться для них уголовного преследования.

и футбольное сообщество демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любой формы дискриминации. Раз и навсегда: «Нет расизму! Нет любой форме дискриминации!» — написал Инфантино.

Меньян ушел с поля из-за расизма. Уговорили вернуться, он странно пропустил два – чудом «Милан» все же выиграл