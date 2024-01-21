Глава ФИФА призвал автоматически засчитывать поражения командам, чьи болельщики проявили расизм во время матча
Президент ФИФА выступил за автоматическое поражение команд, чьи болельщики проявили расизм.
Джанни Инфантино высказался на фоне инцидента с вратарем «Милана» Майком Меньяном во время матча с «Удинезе» (3:2).
«События, произошедшие в субботу в Удине, крайне отвратительны и неприемлемы. Расизму и другим формам дискриминации нет места как в футболе, так и в обществе. Игрокам, которых коснулись события субботы, выражаю полную поддержку.
Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны действовали начиная с образования в школах, чтобы будущие поколения понимали, что это [расизм] не является частью футбола и общества.
Помимо трехэтапного процесса (остановка матча, повторная остановка матча, отмена матча) мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной отмены матча, а также отстранять расистов от посещения стадионов во всем мире и добиться для них уголовного преследования.
ФИФА и футбольное сообщество демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любой формы дискриминации. Раз и навсегда: «Нет расизму! Нет любой форме дискриминации!» — написал Инфантино.
Меньян ушел с поля из-за расизма. Уговорили вернуться, он странно пропустил два – чудом «Милан» все же выиграл
это сколько болельщиков можно подкупать и отправлять на любую трибуну
Простую комбинацию разыграть, чтобы поиметь профит в сотни тысяч всякий сможет. За тыщу баксов головы проламывают, что тут такого, прийти на стадион и проорать пару оскорблений?