Челси – Мидлсбро где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок английской лиги 23 января

Во вторник, 23 января, сыграют Челси и Мидлсбро в ответном матче полуфинала Кубка Английской Лиги.

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Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Мидлсбро

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Челси – Мидлсбро