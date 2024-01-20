Челси – Мидлсбро где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок английской лиги 23 января

Теги Челси Мидлсбро Кубок английской лиги Футбол

Во вторник, 23 января, сыграют Челси и Мидлсбро в ответном матче полуфинала Кубка Английской Лиги.

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  • Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Setanta Sports.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Мидлсбро

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Челси: все новости

Мидлсбро: все новости

Кубок английской лиги: все новости

Прогноз на матч Челси – Мидлсбро

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