Челси – Мидлсбро: прогноз на матч 23.01.2024, Кубок английской Лиги, полуфинал

Во вторник вечером, 23 января, Челси и Мидлсбро проведут ответный поединок 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется в 23:00 по московскому времени.

Первый раунд противостояния остался за представителем Чемпионшипа. «Боро» одолел грозного соперника со счетом 1:0.

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Рекомендованная ставка: победа Челси с форой -1,5 (1,71).

Челси

«Синие» не лучшим образом провели первый матч с «Боро». После игры главный тренер Челси Маурисио Почеттино получил очередную порцию критики. Дескать, он не смог должным образом настроить свою команду. Рулевой «пенсионеров» оправдал неудачу слабой реализацией у чужих ворот.

«Мне сложно сказать, что мы были совсем плохи. Мы создавали шансы, но не смогли как следует распорядиться своими моментами.

Я верю, что мы способны выйти в финал. У нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к ответной игре», – заметил Почеттино.

Челси действительно получил хорошую передышку. «Синие» не играют больше недели и со свежими силами подойдут к важному матчу против Мидлсбро.

Что касается кадровой ситуации, то в лазарете остаются вечно травмированные Рис Джеймс и Ромео Лавиа. Под вопросом на игру с «Боро» фланговый защитник Марк Кукурелья и еще один постоянный клиент медиков Кристофер Нкунку. На поправку пошел стартовый голкипер Роберт Санчес.

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Мидлсбро

Перед поездкой на «Стэмфорд Бридж» подопечные Майкла Каррика провели непростой поединок с «Ротерхэмом». «Боро» ушел от поражения благодаря голу Маркуса Форсса на 82 минуте (1:1).

Если же говорить о первом кубковом матче против Челси, то Каррик был очень доволен уровнем выступления своей команды.

«Мы бились друг за друга, и я горжусь своими парнями. Мы здорово управляли пространством и реализовали свой момент. Челси мог отыграться, но нам немного повезло. Как бы там ни было, мы провели отличную игру против большой команды из Премьер-Лиги», – отмечает Майкл Каррик.

«Боро» едет на «Стэмфорд Бридж» в полном составе. Каррик может рассчитывать на всех ключевых исполнителей.

Челси – Мидлсбро: история личных встреч

Суммарно соперники провели 117 очных противостояний с учетом всех турниров. 56 побед одержал лондонский клуб, 32 – Мидлсбро. В последние годы пути команд пересекаются лишь в кубковых соревнованиях, поскольку «Боро» основательно застрял в Чемпионшипе.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Челси – Мидлсбро

Аналитики совершенно не верят в гостей. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу Челси с кефом 1,24. Успех подопечных Майкла Каррика оценивают цифрой 10,32. Ничья идет за 6.

Также эксперты считают, что в финал Кубка лиги пробьется команда Почеттино. БК BetBoom дает на такой исход событий коэффициент 1,35. «Боро» – 3,2.

Наставник «синих» Маурисио Почеттино постоянно твердит о том, что Челси должен выигрывать трофеи. Сейчас лондонцы находятся всего лишь в шаге от финала Кубка Лиги на «Уэмбли». Мы считаем, что Челси подойдет к матчу с «Боро» с максимальным настроем и сможет сломить сопротивление оппонента. Очевидно, класс команды Почеттино куда выше, чем у соперника, что и должно подтвердиться во вторник вечером. Предлагаем выбрать ставку «победа Челси» с форой -1,5». В БК BetBoom «зарядить» на такое событие можно с кефом 1,71.

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