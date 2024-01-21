Фердинанд назвал перехода Видича в «МЮ» лучшим зимним трансфером в истории АПЛ: «7 миллионов. Это мизер»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Неманя Видич премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Рио Фердинанд назвал лучший зимний трансфер в истории АПЛ.

По мнению экс-игрока «МЮ» и сборной Англии, лучший трансфер – переход Немани Видича из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед».

«Ван Дейк – один из лучших. А Видич – лучший. Семь миллионов. Это просто мизер», – сказал Фердинанд в эфире телеканала TNT Sports.

Напомним, Видич, перейдя в «Манчестер Юнайтед» из «Спартака», провел 8 лет в клубе, выиграл 15 трофеев, включая 5 титулов в АПЛ.

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11 комментариев
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МЮ провернул два супер трансфера в то окно. Видич и Эвра закрыли проблемные позиции на много лет.
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Трансфер Кэррола в Ливерпуль?
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Рио -Видич лучшая защита в АПЛ
Роналду-Руни-Тевес лучшая атака в АПЛ
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Ответ Любезный Коссутий
Рио -Видич лучшая защита в АПЛ Роналду-Руни-Тевес лучшая атака в АПЛ
Роналду руни тевес была лучшей тройкой мира на тот момент
+14
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+12
Ответ Spartakus1984
Да,нужно было просить у Англичан 20 за Видича.
В те времена за двадцать лямов можно было готового топ футболиста купить, даже шава после лучшего сезона в карьере за 16 переходил
+3
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