Фердинанд назвал перехода Видича в «МЮ» лучшим зимним трансфером в истории АПЛ: «7 миллионов. Это мизер»

Рио Фердинанд назвал лучший зимний трансфер в истории АПЛ.

По мнению экс-игрока «МЮ» и сборной Англии, лучший трансфер – переход Немани Видича из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед».

«Ван Дейк – один из лучших. А Видич – лучший. Семь миллионов. Это просто мизер», – сказал Фердинанд в эфире телеканала TNT Sports.

Напомним, Видич, перейдя в «Манчестер Юнайтед» из «Спартака», провел 8 лет в клубе, выиграл 15 трофеев, включая 5 титулов в АПЛ.