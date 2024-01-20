Агбонлахор назвал Видича самым переоцененным защитником АПЛ: «Мне не было трудно играть против него». Невилл сделал репост слов: «Габби играл с «МЮ» 22 раза и победил однажды – тогда было не так просто»
Габриэль Агбонлахор заявил, что Неманя Видич очень переоценен.
Бывший форвард «Астон Виллы» выбрал Джона Терри в Рио Фердинанда лучшими защитниками в истории АПЛ.
– Самый переоцененный центральный защитник?
– Видич.
Я уже говорил это раньше, мне не было трудно играть против Видича. Всякий раз, когда он приближался ко мне, я разворачивался и оставлял его позади.
Я мог держать мяч, играя против него. Другие игроки могут сказать иначе, но это мое мнение, – сказал Агбонлахор в эфире talkSPORT.
Эти слова высмеял бывший защитник «МЮ» Гари Невилл. Он ретвитнул сообщение аккаунта Stretford Paddock, в котором говорилось следующее: «Итак, Габби Агбонлахор сказал, что Видич – самый переоцененный защитник в истории Премьер-лиги, и ему было несложно играть против него. Просто напомним: Агбонлахор за карьеру играл против «МЮ» 22 раза и выиграл один раз, тогда было не так просто...👀».
Напомним, Видич, перейдя в «Манчестер Юнайтед» из «Спартака», провел 8 лет в клубе, выиграл 15 трофеев, включая 5 титулов в АПЛ.
и бежал обратно к своим воротам.
Чекнул стату 3 гола у него МЮ, прям кошмар Видича.
Прямолинейный, как палка, он мог только убежать на заброс и ударить прямо во вратаря. Иногда это проканывало, поскольку такой тупости не ожидал никто.