Агбонлахор назвал Видича самым переоцененным защитником АПЛ: «Мне не было трудно играть против него». Невилл сделал репост слов: «Габби играл с «МЮ» 22 раза и победил однажды – тогда было не так просто»

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Габриэль Агбонлахор заявил, что Неманя Видич очень переоценен.

Бывший форвард «Астон Виллы» выбрал Джона Терри в Рио Фердинанда лучшими защитниками в истории АПЛ.

– Самый переоцененный центральный защитник?

– Видич.

Я уже говорил это раньше, мне не было трудно играть против Видича. Всякий раз, когда он приближался ко мне, я разворачивался и оставлял его позади.

Я мог держать мяч, играя против него. Другие игроки могут сказать иначе, но это мое мнение, – сказал Агбонлахор в эфире talkSPORT.

Эти слова высмеял бывший защитник «МЮ» Гари Невилл. Он ретвитнул сообщение аккаунта Stretford Paddock, в котором говорилось следующее: «Итак, Габби Агбонлахор сказал, что Видич – самый переоцененный защитник в истории Премьер-лиги, и ему было несложно играть против него. Просто напомним: Агбонлахор за карьеру играл против «МЮ» 22 раза и выиграл один раз, тогда было не так просто...👀».

Напомним, Видич, перейдя в «Манчестер Юнайтед» из «Спартака», провел 8 лет в клубе, выиграл 15 трофеев, включая 5 титулов в АПЛ.

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48 комментариев
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Ответ A G
Логичнее было указать количество голов, забитых из под Видича. Дураку ясно, что АВ в те годы у маню выигрывала редко
Они играли друг с другом 11 раз. 2 гола у Агбонлахора… 2 гола у Видича.
+148
0
+148
"Всякий раз, когда он приближался ко мне, я разворачивался и оставлял его позади".
и бежал обратно к своим воротам.
+149
-6
+143
Такое чувство что большинство не видели игру Агбонлахора и думают что это какой-то крутой нападающий, а на деле это обычный бегунок середняк типа Вернера времен Челси и не более.
Чекнул стату 3 гола у него МЮ, прям кошмар Видича.
+57
-4
+53
В сезоне 10/11 "переоцененный" Видич забил больше голов чем "нападающий" АгбондЛОХор ,что тут еще добавить?
+49
-4
+45
Логичнее было указать количество голов, забитых из под Видича. Дураку ясно, что АВ в те годы у маню выигрывала редко
+51
-17
+34
Видич дважды признавался лучшим игроком АПЛ, невероятное достижение для защитника. А кто такой Агбонлахор?
+23
-3
+20
Как-то Габриэля отстранила АВ от матча именно против МЮ, ибо он имел лишний вес 😁
+20
-3
+17
Ответ Nikita S.
Они играли друг с другом 11 раз. 2 гола у Агбонлахора… 2 гола у Видича.
"Агбонлахор - дико переоцененный нападающий. Каждый раз, когда я играл с Виллой, я забивал",- Неманья Видич
+14
0
+14
Ответ Артём Гродницкий
"Всякий раз, когда он приближался ко мне, я разворачивался и оставлял его позади". и бежал обратно к своим воротам.
А что ещё делать? Так хоть мяч сохранит, если повезёт
+10
0
+10
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
А ты много матчей посмотрел МЮ против Виллы? Сколько раз агбонлахор убежал от видича? Так понимаю на слово веришь ему
+14
-4
+10
Если бы Торрес так сказал - ок. А тут Агбонлахор. У человека из приличных навыков только скорость была.
+9
0
+9
Очень переоценен, ага. Всего лишь дважды лучший игрок сезона АПЛ. Всего лишь в одном ряду с Анри, КриРо и КдБ.
+9
0
+9
Видич – пожалуй, лучший центральный защитник АПЛ в 21-ом веке. На мой взгляд, сильнее и Терри, и Ван Дейка
+12
-3
+9
Ответ Артём Гродницкий
"Всякий раз, когда он приближался ко мне, я разворачивался и оставлял его позади". и бежал обратно к своим воротам.
Разворачивался и алга!
+8
0
+8
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Так издевался над Видичем, что забил 2 гола за 11 матчей🤦🏻‍♂️
+8
0
+8
Легко хайпить на чужом громком имени, особенно в прошедшем времени. Да и к тому же, Видич, что, один на поле выходил играть? Вон нынешний МЮ смотришь, тоже кажется, что это вообще за сборище бездарей? А все потому что команды нет. А там была. И Видич был хорош, в вакууме и в команде. Неразрывные вещи. А Агбонлахор не первый раз балаболит.
+7
-3
+4
Ответ Greg Jackson
Такое чувство что большинство не видели игру Агбонлахора и думают что это какой-то крутой нападающий, а на деле это обычный бегунок середняк типа Вернера времен Челси и не более. Чекнул стату 3 гола у него МЮ, прям кошмар Видича.
И то вряд ли все 3 при Видиче, он таких бегунков на завтрак ел
+7
-4
+3
Ответ Nikita S.
Они играли друг с другом 11 раз. 2 гола у Агбонлахора… 2 гола у Видича.
Спс. Судя по цифрам слова расходятся с действительностью у Габриэля. Хотя может у него и был какой-то особо проходивший через Видича финт. Но если голов не было, его команда не выигрывала, значит и финт безрезультатный. Обыгрывать игрока, но проигрывать командой, такое себе.
+3
0
+3
Ответ Greg Jackson
Такое чувство что большинство не видели игру Агбонлахора и думают что это какой-то крутой нападающий, а на деле это обычный бегунок середняк типа Вернера времен Челси и не более. Чекнул стату 3 гола у него МЮ, прям кошмар Видича.
Габриель был хорош, но не для топ-клубов. Для АВ как раз норм
+3
0
+3
ага, Видич переоцененный, хорошо что старина Гарри всегда может напомнит этому табурету, где было его место в матчах с МЮ.
+4
-1
+3
Агбонлахор самый никчемный английский нападающий со времен создания АПЛ в 1992 году. Кроме довольно большой беговой скорости у него был технический арсенал, как у Арбелоа, а видение поля, как у углового флажка.
Прямолинейный, как палка, он мог только убежать на заброс и ударить прямо во вратаря. Иногда это проканывало, поскольку такой тупости не ожидал никто.
+2
0
+2
да кто это такой его мать? кто вообще знает это аьыратыдостыдмхора
+3
-1
+2
Весьма посредственный в свое время футболист пытается все время вспомнить о себе балабольными заявлениями, ничего нового.
+2
0
+2
Ангбалабол
+1
0
+1
Ответ Fonbaron
Спс. Судя по цифрам слова расходятся с действительностью у Габриэля. Хотя может у него и был какой-то особо проходивший через Видича финт. Но если голов не было, его команда не выигрывала, значит и финт безрезультатный. Обыгрывать игрока, но проигрывать командой, такое себе.
ну разок Видич на нем сфолил на пенальти, в кубке каком-то было дело и Юнайтед выиграл тот матч 2-1
+1
0
+1
Все логично. Играть было просто, выигрывать сложно.
+1
0
+1
Видич, сменив сильнейшую лигу мира - РПЛ на вашу бей-беги лигу, сохранил мотивацию и предсказуемо стал лучшим защитником, которого вспоминают и поныне (особенно на контрасте с нынешними холодильниками). А чем запомнился Габриэль Обгон-Л**ов? Скоростью 20 в Футбольном Менеджере нулевых годов. )
+2
-1
+1
Собственно, эта статистика объясняет неугомонный хэйт Габи к МЮ, годами ему делали больно, такое не забывается
+1
0
+1
Ответ Greg Jackson
Такое чувство что большинство не видели игру Агбонлахора и думают что это какой-то крутой нападающий, а на деле это обычный бегунок середняк типа Вернера времен Челси и не более. Чекнул стату 3 гола у него МЮ, прям кошмар Видича.
Вернер посильнее его будет если речь про времён челси
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Ответ Фан Рубина
Видич, сменив сильнейшую лигу мира - РПЛ на вашу бей-беги лигу, сохранил мотивацию и предсказуемо стал лучшим защитником, которого вспоминают и поныне (особенно на контрасте с нынешними холодильниками). А чем запомнился Габриэль Обгон-Л**ов? Скоростью 20 в Футбольном Менеджере нулевых годов. )
Видич: после игр за Спартак мне уже нечего было бояться
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