Агбонлахор назвал Видича самым переоцененным защитником АПЛ: «Мне не было трудно играть против него». Невилл сделал репост слов: «Габби играл с «МЮ» 22 раза и победил однажды – тогда было не так просто»

Габриэль Агбонлахор заявил, что Неманя Видич очень переоценен.

Бывший форвард «Астон Виллы» выбрал в лучшими защитниками в истории .

– Самый переоцененный центральный защитник?

– Видич.

Я уже говорил это раньше, мне не было трудно играть против Видича. Всякий раз, когда он приближался ко мне, я разворачивался и оставлял его позади.

Я мог держать мяч, играя против него. Другие игроки могут сказать иначе, но это мое мнение, – сказал Агбонлахор в эфире talkSPORT.

Эти слова высмеял бывший защитник «МЮ» . Он ретвитнул сообщение аккаунта Stretford Paddock, в котором говорилось следующее: «Итак, Габби Агбонлахор сказал, что Видич – самый переоцененный защитник в истории Премьер-лиги, и ему было несложно играть против него. Просто напомним: Агбонлахор за карьеру играл против «МЮ» 22 раза и выиграл один раз, тогда было не так просто...👀».

Напомним, Видич, перейдя в « » из «Спартака», провел 8 лет в клубе, выиграл 15 трофеев, включая 5 титулов в АПЛ.