«Барса» выиграла женский Суперкубок Испании в 4-й раз, обновив рекорд – 7:0 с «Леванте» в финале

Женская команда «Барселоны» выиграла Суперкубок Испании в 4-й раз, обновив рекорд.

В финале «блауграна» разгромила Леванте (7:0), ранее в полуфинале сине-гранатовые нанесли поражение «Реалу» – 4:0.

У «Барселоны» больше всех побед в турнире – четыре. По одной на счету у женских команд «Атлетико», « », «Эйбара», «Малаги» и «Сан Висенте».