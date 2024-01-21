«Барса» выиграла женский Суперкубок Испании в 4-й раз, обновив рекорд – 7:0 с «Леванте» в финале
Женская команда «Барселоны» выиграла Суперкубок Испании в 4-й раз, обновив рекорд.
В финале «блауграна» разгромила Леванте (7:0), ранее в полуфинале сине-гранатовые нанесли поражение «Реалу» – 4:0.
У «Барселоны» больше всех побед в турнире – четыре. По одной на счету у женских команд «Атлетико», «Леванте», «Эйбара», «Малаги» и «Сан Висенте».
Сходу и не вспомню в мужском футболе такого разрыва по уровню между одной командой и всеми остальными.. Ни Бавария Хайнкеса, ни Барса/Сити Пепа, ни Реал 10-х годов, ни более давние команды такого не демонстрировали как по мне..
А так, есть примеры разрыва в уровне и в мужских видах спорта. Хоккейная Канада легко вынесет с двузначным числом любую сборную из Африки или Южной Америки. Так же и баскетбольная США вынесет любую азиатскую.