«Барса» выиграла женский Суперкубок Испании в 4-й раз, обновив рекорд – 7:0 с «Леванте» в финале

Теги Барселона Леванте женский футбол Суперкубок Испании Футбол

Женская команда «Барселоны» выиграла Суперкубок Испании в 4-й раз, обновив рекорд.

В финале «блауграна» разгромила Леванте (7:0), ранее в полуфинале сине-гранатовые нанесли поражение «Реалу» – 4:0.

У «Барселоны» больше всех побед в турнире – четыре. По одной на счету у женских команд «Атлетико», «Леванте», «Эйбара», «Малаги» и «Сан Висенте».

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19 комментариев
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мужской Барсе у них поучиться бы
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У женской Барсы какой-то запредельный уровень..

Сходу и не вспомню в мужском футболе такого разрыва по уровню между одной командой и всеми остальными.. Ни Бавария Хайнкеса, ни Барса/Сити Пепа, ни Реал 10-х годов, ни более давние команды такого не демонстрировали как по мне..
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НЕВЕРОЯТНАЯ КОМАНДА С НЕВЕРОЯТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ!!!! БРАВА ДЕВУШКИ!!!!
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Ответ SaH4r.
мужской Барсе у них поучиться бы
Так они незаметно и играют в женской команде разве не так ?!
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Ответ dr. cage
У женской Барсы какой-то запредельный уровень.. Сходу и не вспомню в мужском футболе такого разрыва по уровню между одной командой и всеми остальными.. Ни Бавария Хайнкеса, ни Барса/Сити Пепа, ни Реал 10-х годов, ни более давние команды такого не демонстрировали как по мне..
В мужском футболе огромная конкуренция. Уровень лучших команд приближается к предельному для человеческих возможностей. Выше прыгнуть могут только уникумы и физиологисеские мутанты, в определенном смысле. А в женском футболе лучшие это те кто хотябы тренируется не от балды, и кому действительно хоть немного нравится играть в футбол, а не пиариться таким способом на феминизме и ЛГБТ, занимая место в команде и прося равные зарплаты каждый год. 😃
А так, есть примеры разрыва в уровне и в мужских видах спорта. Хоккейная Канада легко вынесет с двузначным числом любую сборную из Африки или Южной Америки. Так же и баскетбольная США вынесет любую азиатскую.
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Ответ dr. cage
У женской Барсы какой-то запредельный уровень.. Сходу и не вспомню в мужском футболе такого разрыва по уровню между одной командой и всеми остальными.. Ни Бавария Хайнкеса, ни Барса/Сити Пепа, ни Реал 10-х годов, ни более давние команды такого не демонстрировали как по мне..
изначально женская Барса была на высоте, думал со временем другие команды подтянутся(особенно женский Реал), но нет уровень сине-гранатовых все ещё запредельный для других команд
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Поздравляю девчонок с очередной победой ! Так держать !
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Ответ dr. cage
У женской Барсы какой-то запредельный уровень.. Сходу и не вспомню в мужском футболе такого разрыва по уровню между одной командой и всеми остальными.. Ни Бавария Хайнкеса, ни Барса/Сити Пепа, ни Реал 10-х годов, ни более давние команды такого не демонстрировали как по мне..
реал 60х, возможно был близок к такому отрыву. но это могут подтвердить или опровергнуть только самые старые юзеры спортса.)
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Ответ dr. cage
У женской Барсы какой-то запредельный уровень.. Сходу и не вспомню в мужском футболе такого разрыва по уровню между одной командой и всеми остальными.. Ни Бавария Хайнкеса, ни Барса/Сити Пепа, ни Реал 10-х годов, ни более давние команды такого не демонстрировали как по мне..
Вот как раз Барса Пепа такой и была
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Ответ ЧИКО
НЕВЕРОЯТНАЯ КОМАНДА С НЕВЕРОЯТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ!!!! БРАВА ДЕВУШКИ!!!!
С одной стороны "брава!" - это корректное возглас к девушке, а с другой стороны, когда адресатов несколько, правильно "брави!"
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Ответ aellin
С одной стороны "брава!" - это корректное возглас к девушке, а с другой стороны, когда адресатов несколько, правильно "брави!"
Grazie mille per la formazione!!!
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