«МЮ» назначил гендиректора, работавшего в «Сити»: «Наша цель – вернуть статус клуба, завоевывающего титулы. Омар Беррада поможет нам ее достичь»

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового генерального директора.

«Клуб намерен вернуть футбол и результаты на поле в центр всего, что мы делаем. Назначение Омара Беррады – первый шаг на этом пути.

Будучи одним из самых опытных футбольных руководителей на высшем уровне европейского футбола, Омар обладает богатым футбольным и коммерческим опытом, хорошим послужным списком и страстью к тому, чтобы возглавить процесс изменений во всем клубе.

В настоящее время он занимает должность директора по футбольным операциям в City Football Group, контролируя 11 клубов на пяти континентах, а до этого занимал руководящие посты в «Барселоне».

Наша цель – вернуть « » статус клуба, выигрывающего титулы. Мы рады, что Омар присоединится к нам и поможет достичь этой цели, чтобы болельщики «Юнайтед» вновь увидели, как говорил сэр , красный флаг, развевающийся на вершине английского, европейского и мирового футбола.

Дата начала работы Омара будет определена в установленном порядке, а пока Патрик Стюарт продолжит работу в качестве временного генерального директора», – говорится в заявлении «МЮ».

Гендиректором «МЮ» станет Беррада из «Ман Сити». Он будет подотчетен новым владельцам