«МЮ» назначил гендиректора, работавшего в «Сити»: «Наша цель – вернуть статус клуба, завоевывающего титулы. Омар Беррада поможет нам ее достичь»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Мэтт Басби Омар Беррада Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового генерального директора.

«Клуб намерен вернуть футбол и результаты на поле в центр всего, что мы делаем. Назначение Омара Беррады – первый шаг на этом пути.

Будучи одним из самых опытных футбольных руководителей на высшем уровне европейского футбола, Омар обладает богатым футбольным и коммерческим опытом, хорошим послужным списком и страстью к тому, чтобы возглавить процесс изменений во всем клубе.

В настоящее время он занимает должность директора по футбольным операциям в City Football Group, контролируя 11 клубов на пяти континентах, а до этого занимал руководящие посты в «Барселоне».

Наша цель – вернуть «Манчестер Юнайтед» статус клуба, выигрывающего титулы. Мы рады, что Омар присоединится к нам и поможет достичь этой цели, чтобы болельщики «Юнайтед» вновь увидели, как говорил сэр Мэтт Басби, красный флаг, развевающийся на вершине английского, европейского и мирового футбола.

Дата начала работы Омара будет определена в установленном порядке, а пока Патрик Стюарт продолжит работу в качестве временного генерального директора», – говорится в заявлении «МЮ».

Гендиректором «МЮ» станет Беррада из «Ман Сити». Он будет подотчетен новым владельцам

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21 комментарий
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Ответ Любезный Коссутий
пока АПЛ там копается с оформлением сделки, дед Джимми не теряет времени, совершая ключевые перестановки уже сейчас. как говорится: время - деньги. если видишь деньги - не теряй времени. перефразируя: Джимми видит актив, и не теряет времени. это хорошо. удачи.
какой же словесный понос
+39
-2
+37
Ответ Petrovski
какой же словесный понос
когда сходил на бизнес тренинг блиновской
+26
-1
+25
Пока вроде повод для некоторого оптимизма есть от первых шагов.
+15
-1
+14
Ответ Under
смешанные чувства касательно его потенциального бана
Эмм, вы о чем? Расследование идет о деятельности Сити, а не о нем лично
+4
0
+4
Ответ Petrovski
какой же словесный понос
Графомания
+3
0
+3
Выглядит как удачный ход.
Но это же МЮ…
Остается только тихо надеяться.
+1
0
+1
Крайне интересно кого назначат спортивным директором. Именно качественная совместная работа генерального и спортивного директора могут вернуть МЮ
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Неужели рыбака вернёт
+1
-1
0
Ответ Владимир Бакшеев
Эмм, вы о чем? Расследование идет о деятельности Сити, а не о нем лично
ключевые люди, кто был задействован в незаконных схемах, явно какие-то баны получат, примерно как с Ювентусом было
0
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Ответ Владимир Бакшеев
Эмм, вы о чем? Расследование идет о деятельности Сити, а не о нем лично
Юве наказали, а ттх остался без директора( отстранили от футбола). Тут схожая ситуация. Но раз МЮ его преглашает, видимо там понимают, что дело ПЛ против Сити рассыпется.
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0
0
Ответ kaka10
Ждём новых пташек из Аякса
с чего вдруг?
+3
-3
0
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
после долгих столетий бестрофейства, колхозный клуб решил пойти по стопам старшего манчестерского брата
Всё верно, только вы с этим опоздали лет на 10-15, когда сити стал мешком и начал учиться у лучших
+2
-2
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Ответ <Inter>
Крайне интересно кого назначат спортивным директором. Именно качественная совместная работа генерального и спортивного директора могут вернуть МЮ
Ходят слухи про действующего спордира НЮ
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Ответ ivannumber1
Человек который утверждал покупку Мангаля и солил защитников каждый год за 50+ мультов видится решением не стратегическим, а паническим. Не сложно представить, какого качества будет управление в МЮ, учитывая кризис в который зашла Барса раздавая баснословные зарплаты всем подряд, а также бесконечные инвестиции шейхов в МС, которые сумел скрепить лучший тренер мира последнего десятилетия. В общем, чем дальше в лес, тем всё темнее. Надеюсь, что мой пессимизм не оправдается. Однако, в это верится с трудом. Очень большим трудом.
как раз таки этот человек и работал с Барсой Гвардиолы до 2011, так что он скорее связан с успехами Барселоной, а не с развалом и он же привёл Гвардиолу в Сити...
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Ответ ivannumber1
Человек который утверждал покупку Мангаля и солил защитников каждый год за 50+ мультов видится решением не стратегическим, а паническим. Не сложно представить, какого качества будет управление в МЮ, учитывая кризис в который зашла Барса раздавая баснословные зарплаты всем подряд, а также бесконечные инвестиции шейхов в МС, которые сумел скрепить лучший тренер мира последнего десятилетия. В общем, чем дальше в лес, тем всё темнее. Надеюсь, что мой пессимизм не оправдается. Однако, в это верится с трудом. Очень большим трудом.
Мангаля купили в 2014 тогда он в Сити был не директором по футбольным операциям, а операционным директором... Его назначили директором по футбольным операциям в 2016, тогда же и привёл Гвардиолу...
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