«МЮ» назначил гендиректора, работавшего в «Сити»: «Наша цель – вернуть статус клуба, завоевывающего титулы. Омар Беррада поможет нам ее достичь»
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового генерального директора.
«Клуб намерен вернуть футбол и результаты на поле в центр всего, что мы делаем. Назначение Омара Беррады – первый шаг на этом пути.
Будучи одним из самых опытных футбольных руководителей на высшем уровне европейского футбола, Омар обладает богатым футбольным и коммерческим опытом, хорошим послужным списком и страстью к тому, чтобы возглавить процесс изменений во всем клубе.
В настоящее время он занимает должность директора по футбольным операциям в City Football Group, контролируя 11 клубов на пяти континентах, а до этого занимал руководящие посты в «Барселоне».
Наша цель – вернуть «Манчестер Юнайтед» статус клуба, выигрывающего титулы. Мы рады, что Омар присоединится к нам и поможет достичь этой цели, чтобы болельщики «Юнайтед» вновь увидели, как говорил сэр Мэтт Басби, красный флаг, развевающийся на вершине английского, европейского и мирового футбола.
Дата начала работы Омара будет определена в установленном порядке, а пока Патрик Стюарт продолжит работу в качестве временного генерального директора», – говорится в заявлении «МЮ».
Гендиректором «МЮ» станет Беррада из «Ман Сити». Он будет подотчетен новым владельцам
Но это же МЮ…
Остается только тихо надеяться.