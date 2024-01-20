Гендиректором «МЮ» станет Беррада из «Ман Сити». Он будет подотчетен новым владельцам

«Манчестер Юнайтед» нашел нового генерального директора.

Как сообщает The Athletic, эту должность займет Омар Беррада, работавший директором по футбольным операциям в City Football Group. « » подтвердил его отставку: «Понимаем его решение искать новый вызов».

Беррада был выбран Ineos, но его кандидатура согласовывалась с семьей Глейзеров.

«В первую очередь « » искал человека, который не только хорошо зарекомендовал себя в футболе, но и умел вести бизнес. Беррада преуспел в этих сферах в «Сити», а во второй – еще и во время работы в «Барселоне», – говорится в статье.

Утверждается, что в «МЮ» он будет руководить обоими направлениями. Беррада войдет в совет директоров и будет подотчетен новым владельцам.