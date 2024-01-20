Гендиректором «МЮ» станет Беррада из «Ман Сити». Он будет подотчетен новым владельцам

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Глейзеры Омар Беррада Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» нашел нового генерального директора.

Как сообщает The Athletic, эту должность займет Омар Беррада, работавший директором по футбольным операциям в City Football Group. «Манчестер Сити» подтвердил его отставку: «Понимаем его решение искать новый вызов».

Беррада был выбран Ineos, но его кандидатура согласовывалась с семьей Глейзеров.

«В первую очередь «Юнайтед» искал человека, который не только хорошо зарекомендовал себя в футболе, но и умел вести бизнес. Беррада преуспел в этих сферах в «Сити», а во второй – еще и во время работы в «Барселоне», – говорится в статье.

Утверждается, что в «МЮ» он будет руководить обоими направлениями. Беррада войдет в совет директоров и будет подотчетен новым владельцам.

22 комментария
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Ответ Streetbor
Ждём теперь обмена лысыми ⏳
И Хойлунами :D
+35
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+35
Первый серьезный ход Рэтклиффа. Пока выглядит здравомыслящим руководителем. Подкупает тем, что не стал сразу всех подряд увольнять, а решил тщательно изучить дела клуба прежде, чем принимать решения.
+24
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+21
Ждём теперь обмена лысыми ⏳
+23
-4
+19
разумный ход старого сэра Джимми.
надеюсь, этот товарищ может не только зарабатывать деньги, как Вудворд, но и рачительно ими распоряжаться, чего Вудворд не умел.
удачи ему м с повышением
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-2
+5
Ответ Alex Sarus
Преуспел в ведении бизнеса в Барселоне? Повод напрячься.
до 2011 года, после чего перешёл в Сити)
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а именно будет подотчетен Жан-Клоду Бланку
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а, ну и ещё он приступит к работе только летом или в начале след сезона))))
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
почему?
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Ответ #SharkTeam
Пеп еще и в твой Ливерпуль скаутов заслал чтобы они дарвинов накупили бгг
забавно вы типа тролите ЛФК и Дарвина который лучший по системе г+п в Ливерпуле после Салаха который идет на первом месте в чемпионате)
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Ответ #SharkTeam
Пеп еще и в твой Ливерпуль скаутов заслал чтобы они дарвинов накупили бгг
не признаешь в нем олда за сити?))
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