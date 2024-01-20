Аршавин о трансфере Ахметова в «Зенит»: «С лавки на лавку. Удивительно, когда человек переходит из идущей первой команды во вторую – значит, в «Краснодар» верит меньше»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Краснодар Ильзат Ахметов Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин считает, что Ильзат Ахметов не будет играть в основном составе.

– С одной стороны, удивительно, когда человек переходит из команды, которая идет на первой строчке, во вторую. С другой, значит, это вдолгую, он это говорил. Значит, Ахметов верит в «Зенит» больше, чем в «Краснодар».

– Он идет на лавку?

– С лавки на лавку. Думаю, что он будет конкурировать с Мостовым, будет выходить на фланг. Если «Зенит» перейдет на 4-3-3, а я думаю, что перейдет, то это будет прямой конкурент Мостовому.

Ахметов и в «Краснодаре» не играл в основном составе, здесь он ничего не теряет, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».

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25 комментариев
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Одна лавка высокооплачиваемее другой. Всё максимально практично.
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Абсолютно все по делу Шава сказал. Честно и без затей
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Тут дело не в вере, а в евро
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Аршавин лишен ура-патриотизма, всегда объективно пишет о родном клубе, ничего не приукрашивает. Как игрок был профи, так и остался уже в роли функционера.
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Ответ Spartakus1984
А в чем суть этих искусственных чемпионств зенита?Чему вы радуетесь?
ну вы же гордитесь искусственным бромантановым, в чем суть?
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Ответ Spartakus1984
А в чем суть этих искусственных чемпионств зенита?Чему вы радуетесь?
Странный вопрос, вы себя называете легендарными, играя чемпионаты с Океаном, Лучом, Текстильщиком, КАМАЗом, Асмаралом, да ещё бромантан кушаете. Почему Зенит должен комплексовать?
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Когда-то и Далер Кузяев не попал в основу Зенита и ушел в другой клуб. А потом, когда он уже уходил из Зенита в Гавр (где он автоматически из российского паспортиста превращался в чужеземца-легионера, кстати), было странно представить основу Зенита без Далера...

Так что всё в первую очередь зависит от самого игрока.
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Ответ igls54
Абсолютно все по делу Шава сказал. Честно и без затей
Кроме того, что в Зените получать будет точно больше
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Ответ ltkmaby
У каждого своя вера. А ты в бабки не веришь?
причём тут я и ситуация с Ахметовым? каждый сам решает во что ему верить. Рассуждения Аршавина о том кто идёт на каком месте не то что не уместны, они глупы как детский лепет.
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Очевидно, что Зенит займет первое место!
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Это говорит о порядочности игрока, как человека, и более не о чем. Не нужно ничего додумывать, пытаясь объяснить то или иное нелогичное действие.
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Андрюша дятел, ему пофигу на какой лавке сидеть он не верит ни в Краснодар ни в Зенит. Он верит в бабки, а на них написано - in god we trust.
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Если Краснодар не хотел отпускать Ахметова, то мог не продавать или запросить бОльшую цену. сами продали за 800К и жалуются на игрока и его агента
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