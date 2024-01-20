Аршавин о трансфере Ахметова в «Зенит»: «С лавки на лавку. Удивительно, когда человек переходит из идущей первой команды во вторую – значит, в «Краснодар» верит меньше»
Андрей Аршавин считает, что Ильзат Ахметов не будет играть в основном составе.
– С одной стороны, удивительно, когда человек переходит из команды, которая идет на первой строчке, во вторую. С другой, значит, это вдолгую, он это говорил. Значит, Ахметов верит в «Зенит» больше, чем в «Краснодар».
– Он идет на лавку?
– С лавки на лавку. Думаю, что он будет конкурировать с Мостовым, будет выходить на фланг. Если «Зенит» перейдет на 4-3-3, а я думаю, что перейдет, то это будет прямой конкурент Мостовому.
Ахметов и в «Краснодаре» не играл в основном составе, здесь он ничего не теряет, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».
Так что всё в первую очередь зависит от самого игрока.