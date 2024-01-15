Ильзат Ахметов: «Уверен, что буду играть в «Зените». Не собираюсь отбывать номер, хочу доказать себе, что могу»
Ильзат Ахметов планирует часто выходить на поле в составе «Зенита».
«У меня есть уверенность, что буду играть в «Зените». У меня были хорошие матчи в «Краснодаре».
Я понимаю, что могу играть в «Зените», я должен играть здесь. Я хочу использовать все шансы, которые будут.
Хочу доказать сам себе, что могу. Не собираюсь отбывать номер, хочу играть и приносить пользу», – заявил полузащитник.
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