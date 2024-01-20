Санчо заработал пенальти в игре с «Кельном» и упрашивал Фюллькруга дать ему пробить. Никлас забил сам
Джейдон Санчо требовал дать ему исполнить пенальти в матче с «Кельном».
Вингер «Боруссии» Дортмунд сам заработал одиннадцатиметровый во втором тайме матча 18-го тура Бундеслиги. На нем сфолил защитник Расмус Карстенсен.
Как передает журналист Патрик Бергер, Санчо начал упрашивать Никласа Фюллькруга предоставить ему возможность пробить с точки: «Дай мне мяч! Дай мне мяч!»
Нападающий не поддался на уговоры и ударил сам, сделав счет 2:0.
«Конечно, Джейдон хотел пробить. В итоге сделал я, и это было правильно. Джейдон хотел забить первый гол за «Боруссию». Скоро это произойдет», – сказал Фюллькруг после игры.
как-то почти 200 лет без этого прожили и ничего
"А вот за щербатого не дам")
в баскетболе те же три секунды, зона, в хоккее своё положение вне игры, в гандболе вообще нельзя во вратарскую заходить
во-первых, что делать, если никто не заработал?
во-вторых, у каждого своя роль на поле и своя зарплата и бонусы, но главное - победить
если кто-то забил победный гол с пенальти, это же не значит, он больше всех заслужил победу
например, человека били по руке и травму нанесли такую, что он не может продолжить игру