Санчо заработал пенальти в игре с «Кельном» и упрашивал Фюллькруга дать ему пробить. Никлас забил сам

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Кельн Никлас Фюллькруг Джейдон Санчо Расмус Карстенсен Футбол

Джейдон Санчо требовал дать ему исполнить пенальти в матче с «Кельном».

Вингер «Боруссии» Дортмунд сам заработал одиннадцатиметровый во втором тайме матча 18-го тура Бундеслиги. На нем сфолил защитник Расмус Карстенсен.

Как передает журналист Патрик Бергер, Санчо начал упрашивать Никласа Фюллькруга предоставить ему возможность пробить с точки: «Дай мне мяч! Дай мне мяч!»

Нападающий не поддался на уговоры и ударил сам, сделав счет 2:0.

«Конечно, Джейдон хотел пробить. В итоге сделал я, и это было правильно. Джейдон хотел забить первый гол за «Боруссию». Скоро это произойдет», – сказал Фюллькруг после игры.

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14 комментариев
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Санчо в ответ уже отписался от Фулькруга в соцсетях и удалил свой аккаунт
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+35
Ответ Anton Kortenko
почему нет правила что пенальти бьёт тот , кто его заработал? тупость в футболе.
а почему оно должно быть?
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важно после этого, Санчо не обиделся, и перестал играть как следует. надеюсь так не будет.
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Требовал и упрашивал - это всё-таки разные вещи
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Ответ Anton Kortenko
даже представить себе не могу.
ну считайте сами и ответили на свой первый вопрос
как-то почти 200 лет без этого прожили и ничего
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Ответ dedmaker
Логичное предложение. В баскетболе, по-моему, так же. Кому не дали пробить, тот и бьет пенальти. А штатный пенальтист может вообще не иметь отношение к моменту, чем он заслужил гол? За голы ведь могут и доп деньги платить.
ерунда! срубят по-жесткому игрока, он даже не сможет к мячу подойти, не то что пробить!
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"Щербатый, дай я пробью"
"А вот за щербатого не дам")
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Санчо обнаглел
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Ответ Under
а почему оно должно быть?
Логичное предложение. В баскетболе, по-моему, так же. Кому не дали пробить, тот и бьет пенальти. А штатный пенальтист может вообще не иметь отношение к моменту, чем он заслужил гол? За голы ведь могут и доп деньги платить.
+1
-1
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Ответ dedmaker
Логичное предложение. В баскетболе, по-моему, так же. Кому не дали пробить, тот и бьет пенальти. А штатный пенальтист может вообще не иметь отношение к моменту, чем он заслужил гол? За голы ведь могут и доп деньги платить.
в разных видах спорта разные специфичные правила есть
в баскетболе те же три секунды, зона, в хоккее своё положение вне игры, в гандболе вообще нельзя во вратарскую заходить
во-первых, что делать, если никто не заработал?
во-вторых, у каждого своя роль на поле и своя зарплата и бонусы, но главное - победить
если кто-то забил победный гол с пенальти, это же не значит, он больше всех заслужил победу
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Ответ Олег Ринкевич
ерунда! срубят по-жесткому игрока, он даже не сможет к мячу подойти, не то что пробить!
кстати, не знаете, часом, а что в таком случае в баскетболе происходит?
например, человека били по руке и травму нанесли такую, что он не может продолжить игру
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