Санчо заработал пенальти в игре с «Кельном» и упрашивал Фюллькруга дать ему пробить. Никлас забил сам

Джейдон Санчо требовал дать ему исполнить пенальти в матче с «Кельном».

Вингер « » Дортмунд сам заработал одиннадцатиметровый во втором тайме матча 18-го тура Бундеслиги. На нем сфолил защитник .

Как передает журналист Патрик Бергер, начал упрашивать предоставить ему возможность пробить с точки: «Дай мне мяч! Дай мне мяч!»

Нападающий не поддался на уговоры и ударил сам, сделав счет 2:0.

«Конечно, Джейдон хотел пробить. В итоге сделал я, и это было правильно. Джейдон хотел забить первый гол за «Боруссию». Скоро это произойдет», – сказал Фюллькруг после игры.