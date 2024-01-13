Санчо сделал голевой пас в 1-м матче за «Боруссию» после возвращения. Джейдон сыграл впервые с августа

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Дармштадт Марко Ройс Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо отметился результативным действием в первом матче за «Боруссию».

Вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед», вышел на замену на 55-й минуте игры против «Дармштадта» в 17-м туре Бундеслиги. На 77-й он ассистировал Марко Ройсу – 2:0.

Санчо появился на поле впервые с 26 августа – в дальнейшем он был отстранен главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.

За «Боруссию» англичанин играл c 2017 по 2021 год. В последнем сезоне в Бундеслиге он за 26 игр забил 8 голов и отдал 11 голевых передач.

Подробно со статистикой Санчо можно ознакомиться здесь.

Санчо о возвращении в «Боруссию»: «Будто вернулся домой. Не терпится играть с улыбкой на лице»

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55 комментариев
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Может иногда дело всё таки в тренере?))
+116
-12
+104
Уже набрал больше чем Антони
+104
-2
+102
Ответ Забытый футболёр
Может иногда дело всё таки в тренере?))
Так Санчо у 4-х тренеров в МЮ не сказать, чтоб блистал.
+42
-7
+35
Соскучился человек по футболу, молодец. Да и мотивации у него хоть отбавляй.
+20
-2
+18
— А я тебе говорил: место проклятое! А то все: «ноги кривые, ноги кривые!»
+15
-1
+14
Ответ Дедушкин самогон
Да для манчестера только в плюс если Санчо заиграет Либо вернут из аренды уже к другому тренеру, либо можно будет выгодно продать
Это в очередной раз покажет какое днище нынешний МЮ
+11
-2
+9
Ответ Lavinka
Забивать в бундесе и в АПЛ разные вещи .
Тренировать в АПЛ и Эредивизие тоже :)
+9
0
+9
Ответ Football Forever
Так Санчо у 4-х тренеров в МЮ не сказать, чтоб блистал.
При Каррике 2 гола забил, если не ошибаюсь.
+8
0
+8
Да никто не удивится если Санчо станет лучшим атакующим игроков среди Манчестерских, но в Германии 🤣
+8
-1
+7
Хаг волосы рвёт на себе от горения пятой точки)
+12
-6
+6
Ответ Street Fighter
Сделал 1 голевой пас против команды с последнего (!) места, а все тут уже радостно облили МЮ и всё, что с этим клубом связано. Спортс такой спортс))
Все с нетерпением уже полсезона ждем голевую передачу от Антони, хотя бы против команды с 20 места
+10
-4
+6
Ответ corazn blanco
Соскучился человек по футболу, молодец. Да и мотивации у него хоть отбавляй.
за 300к в неделю или сколько там у него было так-то можно было бы и без мотивации играть, ежели скилл позволяет
+6
-1
+5
Ответ Дедушкин самогон
Да для манчестера только в плюс если Санчо заиграет Либо вернут из аренды уже к другому тренеру, либо можно будет выгодно продать
То есть весь смысл Юнайтед в том, что они покупают игрока за громадные бабки, тот проваливается из-за отсутствия собственно организации игры от тренеров, а потом все молятся, чтобы игрок заиграл в аренде и его продали хоть за 15-20 лямов?)
+5
0
+5
Ответ red hikkikomori
Хаг волосы рвёт на себе от горения пятой точки)
Да для манчестера только в плюс если Санчо заиграет
Либо вернут из аренды уже к другому тренеру, либо можно будет выгодно продать
+10
-5
+5
Я,очень рад за этого парня пускай кайфует от футбола но в мю это не про футбол
+5
0
+5
Ответ QWertY
Да там лавочник Челси Маатсен показывает выдающийся футбол(почти что лучший в составе шмелей), чего уж говорить про Санчо, который знаком с лигой
Антони бы и в бундеслиге был со своим дежурным 0 по гол+пас
+7
-3
+4
Ответ Football Forever
Так Санчо у 4-х тренеров в МЮ не сказать, чтоб блистал.
Сульшер,Рангник и Тен Хаг
Кто 4?
+5
-1
+4
Ну Антони же лучше все равно, правда?)
+6
-2
+4
Зато антони крутится как спинер классно
+4
-2
+2
Нашему МЮ голевые передачи и голы в целом не нужны. Недаром мы забили их меньше чем у Лутона с 18 места. Нашему МЮ важно чтобы все уважали лысину хага, в этом новые ценности нашего МЮ
+7
-5
+2
Ответ Street Fighter
Когда сделает, что напишешь по этому поводу?
Да тут нажраться можно будет, если Антони хоть что-то полезное сделает. Я вот не пью, но даже мне наверно захочется)
+3
-1
+2
Ответ Забытый футболёр
Может иногда дело всё таки в тренере?))
дело в клубе)))
+3
-1
+2
Во втором тайме рвёт и мечет, почти вся острота от него идёт.
+3
-1
+2
За полчаса набрал больше очков, чем фристайлер Антони за полгода. Почувствуйте разницу. Санчо с возвращением в Дортмунд! Он разнообразит атаку, в чём БД очень нуждается)
+2
0
+2
Тен Хаг 🤡🤡🤡
+7
-5
+2
Хорошо, что ушёл оттуда. Ловить нечего при Тен Хааге.
+3
-2
+1
Ответ SergioRamos92
Сульшер,Рангник и Тен Хаг Кто 4?
Каррик
+3
-2
+1
Ответ red hikkikomori
Хаг волосы рвёт на себе от горения пятой точки)
Волосы - На той же пятой точке!))(
+1
0
+1
Грамотно начал унижать 7Хага
+5
-4
+1
уже больше чем у полена Антони
+1
0
+1
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