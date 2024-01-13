Санчо сделал голевой пас в 1-м матче за «Боруссию» после возвращения. Джейдон сыграл впервые с августа
Джейдон Санчо отметился результативным действием в первом матче за «Боруссию».
Вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед», вышел на замену на 55-й минуте игры против «Дармштадта» в 17-м туре Бундеслиги. На 77-й он ассистировал Марко Ройсу – 2:0.
Санчо появился на поле впервые с 26 августа – в дальнейшем он был отстранен главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.
За «Боруссию» англичанин играл c 2017 по 2021 год. В последнем сезоне в Бундеслиге он за 26 игр забил 8 голов и отдал 11 голевых передач.
Подробно со статистикой Санчо можно ознакомиться здесь.
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