Санчо после ассиста в 1-й игре за «Боруссию»: «Чувствую, этому суждено было случиться. Хочу снова быть счастливым, помогать команде. Здесь я дома»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Дармштадт Марко Ройс Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо высказался о первом матче после пятимесячной паузы.

Вингер, арендованный «Боруссией» у «Манчестер Юнайтед», сделал голевую передачу Марко Ройсу в игре 17-го тура Бундеслиги против «Дармштадта» (3:0).

«Я просто чувствую, что этому суждено было случиться. Мое возвращение, встреча с Марко – моим замечательным другом, которого я очень ценю. Я рад, что организовал его гол.

Как я и говорил всю неделю, я почувствовал, что я дома, когда вернулся. Я просто рад снова выходить на поле.

Я хочу просто снова быть счастливым. Вернувшись на поле, помогать команде. Вернуть ее в тройку лидеров, попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. У меня есть и личные цели, о которых говорить я сейчас не буду. Просто хочу помогать команде», – сказал англичанин.

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28 комментариев
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Хаг в шоках
Антони уже учит новый финт
+36
-4
+32
Ответ CHELSEA_2008
Извини, Джейдон, но глоры Тен Хага а по совместительству хейтеры Роналду, и свидетели "всего три очка до Сити" сейчас напишут что ты сбитый лётчик, а Хаг лучший тренер со времён Фергюсона 😃🙈
Честно говоря, я не понимаю, почему их противопоставляют. Вполне можно хейтить одновременно ЭТХ и Роналду.

Да, ЭТХ не справляется с МЮ, это очевидно. Одновременно с этим Роналду тормозил развитие МЮ, до него команда играла лучше и это элементарно подтверждается результатами.

Никакого противоречия, оба молодцы )
+32
-9
+23
Свалил из мешка, сразу заиграл
+25
-9
+16
Извини, Джейдон, но глоры Тен Хага а по совместительству хейтеры Роналду, и свидетели "всего три очка до Сити" сейчас напишут что ты сбитый лётчик, а Хаг лучший тренер со времён Фергюсона 😃🙈
+25
-17
+8
Ответ Natan Pilkin
Честно говоря, я не понимаю, почему их противопоставляют. Вполне можно хейтить одновременно ЭТХ и Роналду. Да, ЭТХ не справляется с МЮ, это очевидно. Одновременно с этим Роналду тормозил развитие МЮ, до него команда играла лучше и это элементарно подтверждается результатами. Никакого противоречия, оба молодцы )
Спорно. Роналду вроде давал результат в виде голов, даже в лч лучшим бомбардиром МЮ был. Его убрали, больше столько никто не забивает, да и команда в плей офф не вышла. Получается, что до него играла лучше, с ним играла хуже, а когда он ушел, стало еще хуже.
+8
-3
+5
Ответ Natan Pilkin
Честно говоря, я не понимаю, почему их противопоставляют. Вполне можно хейтить одновременно ЭТХ и Роналду. Да, ЭТХ не справляется с МЮ, это очевидно. Одновременно с этим Роналду тормозил развитие МЮ, до него команда играла лучше и это элементарно подтверждается результатами. Никакого противоречия, оба молодцы )
Как на счёт результатов в ЛЧ с Роналду и без него? 😃 Их противопоставляют, ибо когда Роналду играл в МЮ многие отсталые "эксперты" которые притворялись болельщиками МЮ, визжали что он мешает прессингу Тен Хага и без него Рашфорд и Марсьяль будут забивать 25 голов за сезон каждый, а МЮ не будет пропускать благодаря прессингу. И что мы видим? 😃 МЮ без Роналду, потратив 200 млн на хотелки Тен Хага болтается в середине таблицы. Лучший бомбардир команды Мактоминей, которого Хаг хотел слить летом. Каземиро и Варан деградируют. Спинер крутится. Вылет с ЛЧ установив исторический антирекорд для английских команд, и отрицательная разница забитых и пропущенных мячей после половины чемпионата. Просто браво! 🙈😃
+8
-3
+5
Зенит - Утрехт 2:0
24.08.2017
Тренер Утрехта: Тен Хаг Эрик
Голы:
Кокорин 9’
Кокорин 105’
+7
-3
+4
Ответ Natan Pilkin
Честно говоря, я не понимаю, почему их противопоставляют. Вполне можно хейтить одновременно ЭТХ и Роналду. Да, ЭТХ не справляется с МЮ, это очевидно. Одновременно с этим Роналду тормозил развитие МЮ, до него команда играла лучше и это элементарно подтверждается результатами. Никакого противоречия, оба молодцы )
Мб Роналду и тормозил. Но можно было под него подстроиться, раз уж его взяли. Имхо это было очевидно, если вы берёте себе такого игрока, вы должны под него подстроиться. Если об этом не думали это, в первую очередь, вина клуба.
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Ответ vinylovich100
Отлично! 60 лямов и забирайте.
Нет право выкупа. Новые владельцы скорее всего рассматривают вариант с увольнением Тен Хага и Санчо может пригодится другому тренеру
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+3
давай, Джейдон, настреляй побольше, чтобы стоимость твоя выросла. тут либо продажа, либо надежда, что при четвертом тренере - если он будет - заиграешь.
скорее - первое.
+7
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+3
ой, так это што же - он умеет играть што ли!?!? Никто же не будет думать, что в прошлой команде у него вместо тренера был распильщик с нездоровым чсв, правда?!
+7
-4
+3
Ответ Сергей Гуляев
Спорно. Роналду вроде давал результат в виде голов, даже в лч лучшим бомбардиром МЮ был. Его убрали, больше столько никто не забивает, да и команда в плей офф не вышла. Получается, что до него играла лучше, с ним играла хуже, а когда он ушел, стало еще хуже.
Они уже чего только не придумают, даже начнут унижать своего Тен Хага, лишь бы не признать что Роналду тащил МЮ в соло 😃
+5
-2
+3
Ответ CHELSEA_2008
Без Криштиану МЮ посыпался, не попал в ЛЧ, установил кучу антирекордов. Итог: Роналду тащил МЮ ВОПРЕКИ тренерским "талантам" Тен Хага 😃
Роналду тащил МЮ до прихода ТХ. При ТХ он даже тайма нормального не провел, потому что забыл летом потренироваться.
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+2
Затыкает потихоньку 10хага
+5
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Очень рад что Санчо играет и набирает очки. Надеюсь до конца сезона набьет себе отличную стату и его продадут за приличные деньги и отобьют хоть небольшую часть вложенных в него денег. Не игрок для МЮ.
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Ответ vaniaEee
Хаг в шоках Антони уже учит новый финт
Будет вертеться не по часовой стрелке, а против неё
+2
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Я останусь здесь жить!
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У него мотивация показать себя и голод играть в основе наверняка максимальные
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