Санчо после ассиста в 1-й игре за «Боруссию»: «Чувствую, этому суждено было случиться. Хочу снова быть счастливым, помогать команде. Здесь я дома»
Джейдон Санчо высказался о первом матче после пятимесячной паузы.
Вингер, арендованный «Боруссией» у «Манчестер Юнайтед», сделал голевую передачу Марко Ройсу в игре 17-го тура Бундеслиги против «Дармштадта» (3:0).
«Я просто чувствую, что этому суждено было случиться. Мое возвращение, встреча с Марко – моим замечательным другом, которого я очень ценю. Я рад, что организовал его гол.
Как я и говорил всю неделю, я почувствовал, что я дома, когда вернулся. Я просто рад снова выходить на поле.
Я хочу просто снова быть счастливым. Вернувшись на поле, помогать команде. Вернуть ее в тройку лидеров, попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. У меня есть и личные цели, о которых говорить я сейчас не буду. Просто хочу помогать команде», – сказал англичанин.
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Антони уже учит новый финт
Да, ЭТХ не справляется с МЮ, это очевидно. Одновременно с этим Роналду тормозил развитие МЮ, до него команда играла лучше и это элементарно подтверждается результатами.
Никакого противоречия, оба молодцы )
24.08.2017
Тренер Утрехта: Тен Хаг Эрик
Голы:
Кокорин 9’
Кокорин 105’
скорее - первое.