Санчо после ассиста в 1-й игре за «Боруссию»: «Чувствую, этому суждено было случиться. Хочу снова быть счастливым, помогать команде. Здесь я дома»

Джейдон Санчо высказался о первом матче после пятимесячной паузы.

Вингер, арендованный «Боруссией» у « », сделал голевую передачу в игре 17-го тура Бундеслиги против « » (3:0).

«Я просто чувствую, что этому суждено было случиться. Мое возвращение, встреча с Марко – моим замечательным другом, которого я очень ценю. Я рад, что организовал его гол.

Как я и говорил всю неделю, я почувствовал, что я дома, когда вернулся. Я просто рад снова выходить на поле.

Я хочу просто снова быть счастливым. Вернувшись на поле, помогать команде. Вернуть ее в тройку лидеров, попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. У меня есть и личные цели, о которых говорить я сейчас не буду. Просто хочу помогать команде», – сказал англичанин.

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