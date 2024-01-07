Тикнизян о Дзюбе: «Журналисты взъелись на Артема из‑за того, что он очень интересная фигура. Его всем интересно слушать» 

Наир Тикнизян высказался об отношениях форварда «Локо» Артема Дзюбы с журналистами.

— Вы с находитесь по разную сторону баррикад относительно журналистов. Он бойкотирует, ты общаешься со всеми сейчас. Понимаешь его?

— Я никогда бойкот не объявлял, но в свое время тоже журналистов обходил стороной. У Артема хороший этап в карьере, нет повода из‑за каких‑то футбольных моментов избегать журналистов, но, судя по всему, у него есть другой веский повод. В любом случае он вправе это делать.

Повод этого бойкота мне неизвестен, но, собственно, это по большому счету и не мое дело. Я не хочу ни в коем случае его критиковать за это, он взрослый человек, и это его право.

То, что на него так взъелись все журналисты, это исключительно из‑за того, что он очень интересная фигура. Любое слово от Артема разбивается на новости: он очень интересный спикер, его всем интересно слушать, – сказал защитник « ».

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