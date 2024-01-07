Тикнизян о Дзюбе: «Журналисты взъелись на Артема из‑за того, что он очень интересная фигура. Его всем интересно слушать» 

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян высказался об отношениях форварда «Локо» Артема Дзюбы с журналистами.

— Вы с Дзюбой находитесь по разную сторону баррикад относительно журналистов. Он бойкотирует, ты общаешься со всеми сейчас. Понимаешь его?

— Я никогда бойкот не объявлял, но в свое время тоже журналистов обходил стороной. У Артема хороший этап в карьере, нет повода из‑за каких‑то футбольных моментов избегать журналистов, но, судя по всему, у него есть другой веский повод. В любом случае он вправе это делать. 

Повод этого бойкота мне неизвестен, но, собственно, это по большому счету и не мое дело. Я не хочу ни в коем случае его критиковать за это, он взрослый человек, и это его право. 

То, что на него так взъелись все журналисты, это исключительно из‑за того, что он очень интересная фигура. Любое слово от Артема разбивается на новости: он очень интересный спикер, его всем интересно слушать, – сказал защитник «Локомотива».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прошу тех "всех", кому интересно слушать Дзюбу, поставить мне минус)
Проверим, насколько с нами искренен Тикнизян)
+6
-1
+5
Слушать, смотреть. Примерно как Игоря Вихорькова.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий