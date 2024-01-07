Хавбек «Ростова» Тугарев может перейти в «Факел»

может перейти в «Факел».

« » не планирует брать 25-летнего хавбека на зимние сборы, при этом в случае перехода Тугареву придется пойти на существенное ухудшение финансовых условий, так как воронежцы не могут повторить его нынешнюю зарплату, сообщает Metaratings.ru.

Также « » намерен просмотреть 23-летнего правого полузащитника « » , знакомого главному тренеру воронежцев Сергею Ташуеву по совместной работе в солигорском «Шахтере».

Статистика Тугарева – здесь, Ковалева – здесь.

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