Хавбек «Ростова» Тугарев может перейти в «Факел»

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Беларусь Торпедо-БелАЗ Факел Роман Тугарев Антон Ковалев Футбол

Роман Тугарева может перейти в «Факел».

«Ростов» не планирует брать 25-летнего хавбека на зимние сборы, при этом в случае перехода Тугареву придется пойти на существенное ухудшение финансовых условий, так как воронежцы не могут повторить его нынешнюю зарплату, сообщает Metaratings.ru.

Также «Факел» намерен просмотреть 23-летнего правого полузащитника «Торпедо-БелАз» Антона Ковалева, знакомого главному тренеру воронежцев Сергею Ташуеву по совместной работе в солигорском «Шахтере».

Статистика Тугарева – здесь, Ковалева – здесь.

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1 комментарий
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Жаль, перспективный футболист. Мне он очень нравится. Ну если перейдёт, желаю ему удачи!
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