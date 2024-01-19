Хендерсон об уходе от налогов: «Не верьте тому, что читаете в прессе, небольшой совет»
Джордан Хендерсон прокомментировал информацию о налогах в Великобритании.
Полузащитник перешел в «Аякс» из «Аль-Иттифака».
Сообщалось, что «Аль-Иттифак» не платил Хендерсону, пока он играл за клуб, так как стороны договорились об отсрочке выплаты зарплаты. По контракту англичанину полагалось 350 тысяч фунтов в неделю
Точная причина неизвестна, но сообщалось, что Хендерсон сделал это в том числе для того, чтобы приезжать в Великобританию и играть за сборную Англии, не платя налоги с зарплаты в «Аль-Иттифаке».
«Не верьте тому, что вы читаете в прессе, такой небольшой совет, я бы сказал! Это решение по футбольным мотивам, ничего более.
Я чувствую, что переход в «Аякс» – это прекрасная возможность оказаться в таком большом клубе и показать то, чем я занимаюсь – посвящаю себя футболу и стараюсь добиться успеха настолько, насколько это возможно. Меня здесь прекрасно приняли. Я хочу отплатить за то доверие, что мне оказали», – сказал Джордан Хендерсон.
- но других нет.
- вот никаких и не читайте!
А старое поколение за футболом не особо следит и помимо срача Зенит/Спартак способно лишь написать под новостью "кто это?", ну если она не про Месси или Роналду.