Хендерсон об уходе от налогов: «Не верьте тому, что читаете в прессе, небольшой совет»

Джордан Хендерсон прокомментировал информацию о налогах в Великобритании.

Полузащитник перешел в «Аякс» из «Аль-Иттифака».

Сообщалось, что « не платил Хендерсону, пока он играл за клуб, так как стороны договорились об отсрочке выплаты зарплаты. По контракту англичанину полагалось 350 тысяч фунтов в неделю

Точная причина неизвестна, но сообщалось, что Хендерсон сделал это в том числе для того, чтобы приезжать в Великобританию и играть за сборную Англии, не платя налоги с зарплаты в «Аль-Иттифаке».

«Не верьте тому, что вы читаете в прессе, такой небольшой совет, я бы сказал! Это решение по футбольным мотивам, ничего более.

Я чувствую, что переход в « » – это прекрасная возможность оказаться в таком большом клубе и показать то, чем я занимаюсь – посвящаю себя футболу и стараюсь добиться успеха настолько, насколько это возможно. Меня здесь прекрасно приняли. Я хочу отплатить за то доверие, что мне оказали», – сказал .