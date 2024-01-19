Хендерсон об уходе от налогов: «Не верьте тому, что читаете в прессе, небольшой совет»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак деньги Футбол

Джордан Хендерсон прокомментировал информацию о налогах в Великобритании.

Полузащитник перешел в «Аякс» из «Аль-Иттифака».

Сообщалось, что «Аль-Иттифак» не платил Хендерсону, пока он играл за клуб, так как стороны договорились об отсрочке выплаты зарплаты. По контракту англичанину полагалось 350 тысяч фунтов в неделю

Точная причина неизвестна, но сообщалось, что Хендерсон сделал это в том числе для того, чтобы приезжать в Великобританию и играть за сборную Англии, не платя налоги с зарплаты в «Аль-Иттифаке».

«Не верьте тому, что вы читаете в прессе, такой небольшой совет, я бы сказал! Это решение по футбольным мотивам, ничего более.

Я чувствую, что переход в «Аякс» – это прекрасная возможность оказаться в таком большом клубе и показать то, чем я занимаюсь – посвящаю себя футболу и стараюсь добиться успеха настолько, насколько это возможно. Меня здесь прекрасно приняли. Я хочу отплатить за то доверие, что мне оказали», – сказал Джордан Хендерсон.

19 комментариев
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Ответ mr Gadisov
Лицом какого движения он был ?)) Рон с этой повязкой не бегал ? Или все капитаны АПЛ?
Рон, кстати не бегал с этой повязкой
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Не ходите, дети, в Верблюдию гулять
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Аяксу - отплатить за доверие, Иттифаку - бонусы.
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Хендо: люди! Я полгода не пил! Надеюсь в Амстердаме, у меня не будет никаких ограничений. Хочу оторваться по полной...
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Мне кажется или юзеров спортса стало меньше? Раньше под каждой веткой по 100 срачей собиралось
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А он случаем про Аль-Иттифак про большой клуб/проект ничего не говорил?)
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Через полгода вернётся в АПЛ в Блекберн или поедет через два года в Юве.
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Ответ rigobersong
Репутация Хендерсона давно испорчена, бегать с радужной повязкой и быть лицом движения, а потом уйти за деньгами туда, где за такое смертная казнь:))) Просто позорище:))
Лицом какого движения он был ?)) Рон с этой повязкой не бегал ? Или все капитаны АПЛ?
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Ответ Капибарбер
Не ходите, дети, в Верблюдию гулять
и в Великобританию не ходите. дорого. в Нидерланды ходите.
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Ответ Anton Kortenko
и в Великобританию не ходите. дорого. в Нидерланды ходите.
Стоимость жизни в условном Ливерпуле примерно такая же как и в условном Утрехте
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Ответ 4akyr
Мне кажется или юзеров спортса стало меньше? Раньше под каждой веткой по 100 срачей собиралось
А что интересного в обсуждении игрока, вернувшегося из пустыни?
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Ответ Mamontilo
А что интересного в обсуждении игрока, вернувшегося из пустыни?
Да я вообще в целом
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Ответ 4akyr
Мне кажется или юзеров спортса стало меньше? Раньше под каждой веткой по 100 срачей собиралось
Новое поколение на сайтах и форумах в комментариях не сидит. Все в вк и тг пабликах.
А старое поколение за футболом не особо следит и помимо срача Зенит/Спартак способно лишь написать под новостью "кто это?", ну если она не про Месси или Роналду.
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