«Русские и сербы – братья навсегда. Россия – сильная футбольная страна». Защитник «Балтики» Остойич о матче сборных

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Балтика товарищеские матчи (сборные) Иван Остойич Футбол

Иван Остойич назвал русских и сербов братьями.

– В марте в гости к России приедет сборная Сербии. Сейчас с россиянами мало кто готов играть. Как вы относитесь к такой игре?

– Это большое событие, я только рад, что матч Россия – Сербия пройдет. Русские и сербы – братья навсегда. Мы знаем, что на чемпионате мира в Катаре многие российские болельщики болели за Сербию, это очень приятно.

Да, все в курсе, в каком положении оказался российский футбол, поэтому важно провести такую игру. Я сам очень хочу приехать на стадион и увидеть эту игру.

– Сербия сейчас – сильная футбольная страна, ваши игроки выступают в ведущих чемпионатах, а сборная сыграет на Евро. Вы будете фаворитами в игре с Россией?

– Я не могу так уверенно говорить. Россия – сильная футбольная страна. Вы тоже играли и на Евро, и на чемпионатах мира. Все видели, что может ваша команда, когда Россия проводила чемпионат мира.

Но сейчас у вашей команды нет постоянного опыта, это очень важно. Поэтому Сербия, наверное, немного сильнее, шансы на победу у нас повыше.

– За кого будете болеть?

– Мне чуть-чуть сложно, все-таки я уже столько лет в России, но я буду поддерживать свою страну, – сказал защитник «Балтики».

32 комментария
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Вот честно, никогда не понимал логики "Он сукин сын, но он наш сукин сын".
Мое личное мнение, что если твой брат творит дичь, ты первый должен ему об этом сказать, так как ты самый близкий к нему.
+40
-17
+23
Ответ Заяцволк
Комментарий удален модератором
Они уже похоронили 50 тысяч Палестинцев, 20 из них дети, но никто не сказал Израилю остановится!:)
+32
-20
+12
Ответ Dinamik1
Братья на век помню эти слова говорили про болгар а сейчас вон как.Так что надо быть осторожней.
Болгары хорошо к русским относятся, даже очень. Я когда приезжал туда отдыхать, они достали меня тем, что русским считали, хотя я латыш и не имею никакого отношения к России и русскому этносу, о чём им регулярно и говорил, но они всё равно продолжали меня русским называть и признаваться в любви и дружбе.
+11
-5
+6
Товарищ серб забыл сказать, что когда Сербия станет членом Евросоюза, она будет по-прежнему считать Россию братской страной.
+4
0
+4
Ответ SidSide
Вот честно, никогда не понимал логики "Он сукин сын, но он наш сукин сын". Мое личное мнение, что если твой брат творит дичь, ты первый должен ему об этом сказать, так как ты самый близкий к нему.
Всё верно. Ещё бы понять, кто дичь творит?
+5
-2
+3
Россия и Сербия братья навеки! Ждём матч, главное не облажаться, собрать всех сильнейших...
+14
-12
+2
Ответ Наше Дело
Товарищ серб забыл сказать, что когда Сербия станет членом Евросоюза, она будет по-прежнему считать Россию братской страной.
И даже, когда вступит в нато
+4
-2
+2
Ответ Чебурашка от Гены
А вот тут не соглашусь. Обычный народ Болгарии очень хорошо относится к русским. Ещё лучше, чем даже сербы. И финны, кстати тоже.
Я больше скажу и простые американцы нормально относятся но это другое.
+3
-1
+2
Ответ Антон Огурцов
Напомню, сербы не раз предавали Российскую империю, также Сов союз при Тито. Так что братья когда бабки пилят тут, а все остальное это иное
Тут речь про рядовых людей, а не про политиков. Я был в Сербии, к россиянам там отличное отношение.
+6
-4
+2
Ответ Гамарджоба Генацвале
Когда бомбили Белград, никто никому не сказал, что это дичь. Или когда на Японию сбросили пару ядерных бомб. Все это подаётся под соусом "доброты", понимать надо.
Напомни , пожалуйста, а там тоже земли отжимали и себе а состав принимали ?
+3
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+2
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тут речь про рядовых людей, а не про политиков. Я был в Сербии, к россиянам там отличное отношение.
К россиянам в Сербии такое же отношение, как и к остальным жителям Европы :)
+2
-1
+1
А башкиры , татары братья ?
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ SidSide
Вот честно, никогда не понимал логики "Он сукин сын, но он наш сукин сын". Мое личное мнение, что если твой брат творит дичь, ты первый должен ему об этом сказать, так как ты самый близкий к нему.
А если не творит, то что?
+1
-1
0
Ответ Заяцволк
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Заяцволк
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
Ваша версия не рабочая. Это неприемлемые компромиссы с точки зрения права. Иначе, как мы сейчас видим, какой-нить (назначенный) очередной персонаж посчитает, что он (в лице территории страны и народа) оскорблён такими компромиссами и с ТВ будет поток о слабости и бесхребетности предыдущего персонажа...и всё начнётся заново...
Только непоколебимое соблюдение законных договорённостей, скреплённых официальными документами и волеизъявлением людей, имеющих отношение к спорным территориям будет гарантировать мир. В Вашем описываемом случае- это 1991 год. А также Будапешт 1994.... Иные компромиссы будут работать ровно столько времени, пока одна и стран не будет превосходить военном вооружении другую.
+1
-1
0
Ответ Заяцволк
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ ARTHUR
Напомни , пожалуйста, а там тоже земли отжимали и себе а состав принимали ?
У украины нет своих земель и никогда не было.
0
0
0
Ответ SidSide
Вот честно, никогда не понимал логики "Он сукин сын, но он наш сукин сын". Мое личное мнение, что если твой брат творит дичь, ты первый должен ему об этом сказать, так как ты самый близкий к нему.
Комментарий удален модератором
Ответ Антон Огурцов
Напомню, сербы не раз предавали Российскую империю, также Сов союз при Тито. Так что братья когда бабки пилят тут, а все остальное это иное
Нас кто только не предавал. Мы не злопамятны. Кстати, в США большой праздник,, День независимости,, --- от Великобритании. 😁
+3
-3
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тут речь про рядовых людей, а не про политиков. Я был в Сербии, к россиянам там отличное отношение.
Ви фсе врёти! 😁
+2
-2
0
Ответ Dinamik1
Братья на век помню эти слова говорили про болгар а сейчас вон как.Так что надо быть осторожней.
А вот тут не соглашусь. Обычный народ Болгарии очень хорошо относится к русским. Ещё лучше, чем даже сербы. И финны, кстати тоже.
+3
-3
0
а Деян Берич сказал, что сербов цыганами обзывали
+4
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0
Вперёд, Россия!!! Ждём победы!!!
+6
-6
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