«Русские и сербы – братья навсегда. Россия – сильная футбольная страна». Защитник «Балтики» Остойич о матче сборных

Иван Остойич назвал русских и сербов братьями.

– В марте в гости к России приедет сборная Сербии. Сейчас с россиянами мало кто готов играть. Как вы относитесь к такой игре?

– Это большое событие, я только рад, что матч Россия – Сербия пройдет. Русские и сербы – братья навсегда. Мы знаем, что на чемпионате мира в Катаре многие российские болельщики болели за Сербию, это очень приятно.

Да, все в курсе, в каком положении оказался российский футбол, поэтому важно провести такую игру. Я сам очень хочу приехать на стадион и увидеть эту игру.

– Сербия сейчас – сильная футбольная страна, ваши игроки выступают в ведущих чемпионатах, а сборная сыграет на Евро. Вы будете фаворитами в игре с Россией?

– Я не могу так уверенно говорить. Россия – сильная футбольная страна. Вы тоже играли и на Евро, и на чемпионатах мира. Все видели, что может ваша команда, когда Россия проводила чемпионат мира.

Но сейчас у вашей команды нет постоянного опыта, это очень важно. Поэтому Сербия, наверное, немного сильнее, шансы на победу у нас повыше.

– За кого будете болеть?

– Мне чуть-чуть сложно, все-таки я уже столько лет в России, но я буду поддерживать свою страну, – сказал защитник «Балтики».