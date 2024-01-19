Президент «Торпедо»: «Кононов – один из самых фундаментальных тренеров в отечественном футболе. Он недооценен в этом плане»
Президент «Торпедо» считает, что Олег Кононов недооценен.
Кононов возглавил «Торпедо» 17 января. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.
«Пришла новая команда, пришел новый тренерский штаб, который, по нашему мнению, способен решать самые высокие задачи как в краткосрочной, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такова спортивная жизнь, что с тренером, как правило, уходит и штаб.
Сейчас мы доверяем безоговорочно команде Олега Георгиевича Кононова. Он один из самых фундаментальных тренеров в отечественном футболе, считаю, что в этом плане он недооценен. Весьма поверхностно оценен, можно так сказать», – сказал Александр Волнушкин.
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Но с другой стороны Кононов несколько мягок, это не Гавнчаренко , который мог в Кубани выгнать руководство из раздевалки и потом все ржали, когда Михалыча уволили с формулировкой, типа вежлив с игроками, а тот через пару слов вставляет мат, аж уши вянут, кстати арбитры не соврут и им доставалось, не только футболистам.
Как специалист Кононов конечно грамотный и может игру ставить, ну нужно , как в Краснодаре его оградить от фанатов и дрязг, что были в Спартаке.