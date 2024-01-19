Президент «Торпедо»: «Кононов – один из самых фундаментальных тренеров в отечественном футболе. Он недооценен в этом плане»

Президент «Торпедо» считает, что Олег Кононов недооценен.

Кононов возглавил «Торпедо» 17 января. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.



«Пришла новая команда, пришел новый тренерский штаб, который, по нашему мнению, способен решать самые высокие задачи как в краткосрочной, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такова спортивная жизнь, что с тренером, как правило, уходит и штаб.

Сейчас мы доверяем безоговорочно команде Олега Георгиевича Кононова. Он один из самых фундаментальных тренеров в отечественном футболе, считаю, что в этом плане он недооценен. Весьма поверхностно оценен, можно так сказать», – сказал Александр Волнушкин.

«Торпедо» снова меняется: четвертый президент с 2020-го, Кононов – тренер, задача – в РПЛ за полтора года