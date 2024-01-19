Президент «Торпедо»: «Кононов – один из самых фундаментальных тренеров в отечественном футболе. Он недооценен в этом плане»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Олег Кононов Р-Спорт Футбол

Президент «Торпедо» считает, что Олег Кононов недооценен.

Кононов возглавил «Торпедо» 17 января. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на 2,5 года. 

«Пришла новая команда, пришел новый тренерский штаб, который, по нашему мнению, способен решать самые высокие задачи как в краткосрочной, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такова спортивная жизнь, что с тренером, как правило, уходит и штаб.

Сейчас мы доверяем безоговорочно команде Олега Георгиевича Кононова. Он один из самых фундаментальных тренеров в отечественном футболе, считаю, что в этом плане он недооценен. Весьма поверхностно оценен, можно так сказать», – сказал Александр Волнушкин.

«Торпедо» снова меняется: четвертый президент с 2020-го, Кононов – тренер, задача – в РПЛ за полтора года

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12 комментариев
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Хороший специалист. Удачи.
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Удачи Кононову! Может ему удастся вернуть Торпедо в РПЛ всерьёз и надолго, как в старые добрые времена братьев Савичевых и других...между прочим Торпедо 3-кратный чемпион СССР, 6-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель первого в новейшей истории Кубка России...
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Ответ Ебздрогыч
Руководство Торпедо примерно также и про Талалаева с Клотетом высказывалось
так при Талалаеве было одно руководство, при Клотете другое. При Кононове уже третье руководство, каждое руководство приходило со своим тренером
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Фундаментальных))))))))))))))))))))))))))
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Кононов хороший тренер, но он слюнтяй и ему надо работать в паре с мужиком типа Юрана, который будет мочить тех на кого Олежка пальцем покажет. Кононов отвечал бы за футбол, а мужичок типа Юрана за дисциплину в команде.
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Правда в Торпедо болельщики безбашенные, как болельщики Спартака, они кажется дружны, так что все возможно.
Но с другой стороны Кононов несколько мягок, это не Гавнчаренко , который мог в Кубани выгнать руководство из раздевалки и потом все ржали, когда Михалыча уволили с формулировкой, типа вежлив с игроками, а тот через пару слов вставляет мат, аж уши вянут, кстати арбитры не соврут и им доставалось, не только футболистам.
Как специалист Кононов конечно грамотный и может игру ставить, ну нужно , как в Краснодаре его оградить от фанатов и дрязг, что были в Спартаке.
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Ну да, Спартак после его фундамента три года приходил в себя)
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все российские тренеры просто какие-то прыгуны из команды в команду, у каждого на счету с десяток команд, но да все фундаментальные и подающие большие надежды ))))
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Ещё бы за три дня потерять доверие)
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Зашёл прочитать новость только для того ,чтоб узнать кто у нас сейчас президент клуба,а то в последнее время упустил этот важный момент:)
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Ответ Вячеслав Припузов
Удачи Кононову! Может ему удастся вернуть Торпедо в РПЛ всерьёз и надолго, как в старые добрые времена братьев Савичевых и других...между прочим Торпедо 3-кратный чемпион СССР, 6-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель первого в новейшей истории Кубка России...
Для возвращения в РПЛ нужен не Кононов, а деньги. А их нет в Торпедо.
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