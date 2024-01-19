Джон Терри: «Моуринью – мой лучший тренер, самый особенный. С ним мы чувствовали, будто мы против всего мира»

Джон Терри назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в карьере.

« – самый особенный тренер, которого я когда-либо видел. Он сыграл важную роль в моем успехе. Он всегда думал наперед и знал, что сделают оппоненты. Мы чувствовали, будто мы против всего мира.

Лучший тренер, что у меня был», – сказал бывший капитан « », работавший с португальским тренером в оба его прихода в лондонский клуб.