Джон Терри: «Моуринью – мой лучший тренер, самый особенный. С ним мы чувствовали, будто мы против всего мира»
Джон Терри назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в карьере.
«Моуринью – самый особенный тренер, которого я когда-либо видел. Он сыграл важную роль в моем успехе. Он всегда думал наперед и знал, что сделают оппоненты. Мы чувствовали, будто мы против всего мира.
Лучший тренер, что у меня был», – сказал бывший капитан «Челси», работавший с португальским тренером в оба его прихода в лондонский клуб.
Как болельщик Челси тоже считаю Маура самым особенным, хотя не съел с ним ни песчинки этой самой соли)
Моур образца первого захода в Челси - возможно одна из самых выдающихся менеджерских работ в футболе.
Как же он мастерски накачал резерв Челси: «нас не уважают», «мы клоуны» (на будущем празднике Ливерпуля) и тд. Томаш Калаш сыграет свой лучший и единственный матч на высшем уровне. Как жаль Джеррарда, но как хорош Жозе.
Именно на это зрелище приходят фаны - им нужен бой, а не театральная постановка. Так что без злости (и в какой-то степени ненависти) к сопернику выходить на поле не стоит. Как зарядить ею игрока - решают тренеры и непонимание этого как раз и есть "дремучесть".
Как еще смотивировать парней не убирать ноги, добегать, выгрызать мячи...
Нынешние футболисты ждут скорее конца матча чтоб поменяться футболками и мило побеседовать друг с другом. Нету спортивной злости, практически.