Джон Терри: «Моуринью – мой лучший тренер, самый особенный. С ним мы чувствовали, будто мы против всего мира»

Теги Челси Жозе Моуринью Джон Терри премьер-лига Англия Футбол

Джон Терри назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в карьере.

«Моуринью – самый особенный тренер, которого я когда-либо видел. Он сыграл важную роль в моем успехе. Он всегда думал наперед и знал, что сделают оппоненты. Мы чувствовали, будто мы против всего мира.

Лучший тренер, что у меня был», – сказал бывший капитан «Челси», работавший с португальским тренером в оба его прихода в лондонский клуб.

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32 комментария
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Ответ KingOfTheDivan
Моуриньо подкупал игроков тем, что умел общаться с ними и мотивировать, собственно так же и с Терри. Возможно, с новым поколением его подход уже просто не очень хорошо работает
Я бы сказал совсем не работает. У новых игроков менталитет 15 летних избалованных детей.
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Моуриньо подкупал игроков тем, что умел общаться с ними и мотивировать, собственно так же и с Терри. Возможно, с новым поколением его подход уже просто не очень хорошо работает
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Терри знает, что говорит, ибо съел с ним пуд соли.
Как болельщик Челси тоже считаю Маура самым особенным, хотя не съел с ним ни песчинки этой самой соли)
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Великий Моуриньо 💪
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Эх, Джон, а мог бы Каррера стать твоим лучшим тренером!
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Ответ Ебздрогыч
Эх, Джон, а мог бы Каррера стать твоим лучшим тренером!
Так разве не под его руководством он стал легендой Спартака?
+9
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+8
Теперь ты в АПЛ, теперь ты пенсионер, а кругом враги…
+7
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+7
Жозе мне, чем нравился, как тренер. Что он никогда не давал своих игроков в обиду и всегда принимал удар на себя. И горой стоял за команду, даже если не прав. Это, как в Интернете читал: « Я никому не позволю обижать свою жену, я буду обижать ее сам». Так и про игроков, он мог высказать что угодно игрокам, но это все оставалось внутри коллектива.
+8
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По факту
Моур образца первого захода в Челси - возможно одна из самых выдающихся менеджерских работ в футболе.
+4
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Только вчера смотрел, как Моуриньо зарубил Стиви Джи поход за чемпионством, обыграв Ливерпуль 2:0 на финише в том самом матче.
Как же он мастерски накачал резерв Челси: «нас не уважают», «мы клоуны» (на будущем празднике Ливерпуля) и тд. Томаш Калаш сыграет свой лучший и единственный матч на высшем уровне. Как жаль Джеррарда, но как хорош Жозе.
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+4
Да и ты при нем был лучшим.
+4
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+3
Поэтому выиграли ЛЧ с ДиМатео.
+7
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Ответ ZaSvabody
Если игроки не хотят больше покупать идею "все вокруг нас враги", то это проблема с менталитетом?? Моуриньо эксплуатирует самые дремучие способы мотивации, а новое поколение смотрит на мир шире и не хочет играть в осажденную крепость, метод внешнего врага и т.п. Так что проблемы скорее у него самого.
Ну тогда у них нет нудной сверхмотивации чтобы добиваться результата. Они сломаются на 2/3, а Моур выжимал всех без остатка.
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+2
Ответ ZaSvabody
Если игроки не хотят больше покупать идею "все вокруг нас враги", то это проблема с менталитетом?? Моуриньо эксплуатирует самые дремучие способы мотивации, а новое поколение смотрит на мир шире и не хочет играть в осажденную крепость, метод внешнего врага и т.п. Так что проблемы скорее у него самого.
Все спортивные соревнования основаны на острой конкуренции и предельных страстях; практически футболисты, хоккеисты и баскетболисты - это гладиаторы современности, а получаемые ими травмы вполне сопоставимы с ранениями.
Именно на это зрелище приходят фаны - им нужен бой, а не театральная постановка. Так что без злости (и в какой-то степени ненависти) к сопернику выходить на поле не стоит. Как зарядить ею игрока - решают тренеры и непонимание этого как раз и есть "дремучесть".
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Ответ Ayan Yermek
аахаахах ты тоже посмотрел Городницкого? Я тоже об этом хотел написать
Да, мед для ушей, а не выпуск)
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Да брось, Джонни, сейчас набегут знающие люди и объяснят тебе, что ты это еще с Каррерой не работал!
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легенда, позови его в Спартак 🙏
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Ответ ZaSvabody
Если игроки не хотят больше покупать идею "все вокруг нас враги", то это проблема с менталитетом?? Моуриньо эксплуатирует самые дремучие способы мотивации, а новое поколение смотрит на мир шире и не хочет играть в осажденную крепость, метод внешнего врага и т.п. Так что проблемы скорее у него самого.
Так нового ничего не придумали.
Как еще смотивировать парней не убирать ноги, добегать, выгрызать мячи...
Нынешние футболисты ждут скорее конца матча чтоб поменяться футболками и мило побеседовать друг с другом. Нету спортивной злости, практически.
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Ибра про пепа, он клоун
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Помню как они оба плакали обнявшись когда Моура выгнали из Челси ...
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Сплотить команду при помощи кнута и биться так будто это война - коронка Маура.
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Моуриньо крайнего этапа карьеры не хватает своих Терри, Оби Микелов, Дзанетти и Камбьясо. Ему нужны пахари - вожаки. Новая плеяда игроков таких почти не содержит. Время прошло…
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Ответ corazn blanco
Жозе мне, чем нравился, как тренер. Что он никогда не давал своих игроков в обиду и всегда принимал удар на себя. И горой стоял за команду, даже если не прав. Это, как в Интернете читал: « Я никому не позволю обижать свою жену, я буду обижать ее сам». Так и про игроков, он мог высказать что угодно игрокам, но это все оставалось внутри коллектива.
какой горой за команду у него все были виноваты в проигрыше свои игроки, чужие, судьи, поле,прогноз погоды,самолёты, федерация только не он
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Ответ rusichi
Терри знает, что говорит, ибо съел с ним пуд соли. Как болельщик Челси тоже считаю Маура самым особенным, хотя не съел с ним ни песчинки этой самой соли)
А какую такую соль ты вообще ешь ?
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Ответ ДедаДома.нет
А какую такую соль ты вообще ешь ?
йодированную
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Только вчера смотрел, как Моуриньо зарубил Стиви Джи поход за чемпионством, обыграв Ливерпуль 2:0 на финише в том самом матче. Как же он мастерски накачал резерв Челси: «нас не уважают», «мы клоуны» (на будущем празднике Ливерпуля) и тд. Томаш Калаш сыграет свой лучший и единственный матч на высшем уровне. Как жаль Джеррарда, но как хорош Жозе.
аахаахах ты тоже посмотрел Городницкого? Я тоже об этом хотел написать
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