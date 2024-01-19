Моуринью согласился стать тренером саудовского «Аль-Шабаба» (Asharq Al-Awsat)

Теги Рома Жозе Моуринью возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Жозе Моуринью может возглавить саудовский клуб.

Как утверждает газета Asharq Al-Awsat, принадлежащая государственной саудовской медиагруппе (SRMG), бывший тренер «Ромы» устно договорился с «Аль-Шабабом». Представители саудовской лиги одобрили потенциальное назначение.

Ожидается, что португалец прибудет в Эр-Рияд в ближайшие несколько дней. Моуринью якобы сообщил клубу, что хорошо знает саудовский спортивный проект и представит план по развитию «Аль-Шабаба» с помощью покупки иностранных футболистов.

«Аль-Шабаб» занимает 11-е место в чемпионате Саудовской Аравии.

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84 комментария
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Понятно, что в Аль-Шабаб, в Енисее место уже занято, а в Спартак через Мостового не хочется прыгать
+72
-18
+54
не могли бы вы уточнить чей Аль Шабаб? Аль Наср Роналду слышал.
+46
-4
+42
— Этих денежек нам с Лёлей на целый годок хватит!(с)
+30
-2
+28
Ответ PIT-BUL
не могли бы вы уточнить чей Аль Шабаб? Аль Наср Роналду слышал.
Карраско
+19
0
+19
Тут наверно до неустойки традиционной не дойдет)
+16
-2
+14
Ответ PIT-BUL
не могли бы вы уточнить чей Аль Шабаб? Аль Наср Роналду слышал.
Банега, Карраско
+10
0
+10
Ответ PIT-BUL
не могли бы вы уточнить чей Аль Шабаб? Аль Наср Роналду слышал.
Пока ничей, но скоро может быть Моуриньо, если новость не врёт
+9
-3
+6
Ответ Северный болельщик
Понятно, что в Аль-Шабаб, в Енисее место уже занято, а в Спартак через Мостового не хочется прыгать
Да и в "Мурас Юнайтед" Канчельскис уже Мостового позвал...
+7
-2
+5
Ответ Виталий Коган
если это так, то это и правда конец. Очень жаль. Не ожидал, честно, что он перестанет бороться. Полный мрак.
перестал бы бороться если бы в зенит пошел. а тут пациент скорее жив чем мертв
+17
-12
+5
Это только на уровне разговоров. Денег у Маура дофига и амбиций тоже. Поэтому думаю он ещё в Европе пошумит
+6
-2
+4
как же жозе любит футбол. даже отдохнуть не хочет после 2.5 лет в роме
+3
0
+3
Ожидаемо. В принципе, выбор был Аравия или условный Эшторил.
+7
-4
+3
он 2 раз выиграл ЛЧ, 2 раза Лиги Европы, АПЛ, сериал, лоллига, Рома давно не был в финале Еврокубка и на тебе два финала, во втором не повезло
+3
0
+3
Ответ Любитель пожрать
Таки в этом Шабабе даже и звезд нет, только Караско есть, да и то это не бог весть что. Остальные - абсолютные ноунеймы.
Так под Муора туда куча звезд приедет. Для этого и зовут)
+3
-1
+2
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Пока ничей, но скоро может быть Моуриньо, если новость не врёт
Трепач. Съедь уже с общаги с Порошиным. На каждой ветке с Моуринью. Думал ты болельщик Ромы, а по факту, как теленок. Плюсиков за хейт моуринью набрать, ммм очаровательно.
+4
-2
+2
сборная Бразилии совсем чуть чуть не дождалась
+2
-1
+1
Ответ alexis2020
Банега, Карраско
пока слабовато)
+2
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Ответ djamel
Скинь мне хоть один комментарий на ветке про лацио.
Там и правда поискать надо. Этот персонаж болеет за Лацио, но почему-то трётся только на ветках Ромы и Моуриньо😄
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Ответ Циник Петербургский
"Давно" - это когда? Когда он с ФК Рома ЛК выиграл?
Раньше. После Манчестера примерно. Да и в Манчестере он не особо хорошо отработал
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там скорее всего в 6 клубах будут мировые супер звёзды, потом 4-5 средние, а в остальных молодые латиноамериканцы и африканцы, у них такая стратегия,
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Вот это востребованный человек!
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Аль-Шабаб Моуриньо
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0
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Таки в этом Шабабе даже и звезд нет, только Караско есть, да и то это не бог весть что. Остальные - абсолютные ноунеймы.
+1
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+1
Правильно, пора и про беззаботную пенсию подумать уже.
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Ответ Тюменец
Так под Муора туда куча звезд приедет. Для этого и зовут)
Насколько я понял, там только 4-5 команд имеет поддержку, а остальные без денег.
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Будет там ничего не делать и деньги грести лопатой, везёт же
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Аль-Шабаб чей?)
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До конца сезона перекантоваться вполне себе вариант ))
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Будет очень интересно кого он туда купит, у арабов ведь деньги есть, тут уже не прокатит жалобы что ему кого то не купили
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Из Особенного в тренера уровня Джерарда.
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