Моуринью согласился стать тренером саудовского «Аль-Шабаба» (Asharq Al-Awsat)
Жозе Моуринью может возглавить саудовский клуб.
Как утверждает газета Asharq Al-Awsat, принадлежащая государственной саудовской медиагруппе (SRMG), бывший тренер «Ромы» устно договорился с «Аль-Шабабом». Представители саудовской лиги одобрили потенциальное назначение.
Ожидается, что португалец прибудет в Эр-Рияд в ближайшие несколько дней. Моуринью якобы сообщил клубу, что хорошо знает саудовский спортивный проект и представит план по развитию «Аль-Шабаба» с помощью покупки иностранных футболистов.
«Аль-Шабаб» занимает 11-е место в чемпионате Саудовской Аравии.
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