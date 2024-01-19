Моуринью согласился стать тренером саудовского «Аль-Шабаба» (Asharq Al-Awsat)

Жозе Моуринью может возглавить саудовский клуб.

Как утверждает газета Asharq Al-Awsat, принадлежащая государственной саудовской медиагруппе (SRMG), бывший тренер «Ромы» устно договорился с « ». Представители саудовской лиги одобрили потенциальное назначение.

Ожидается, что португалец прибудет в Эр-Рияд в ближайшие несколько дней. Моуринью якобы сообщил клубу, что хорошо знает саудовский спортивный проект и представит план по развитию «Аль-Шабаба» с помощью покупки иностранных футболистов.

«Аль-Шабаб» занимает 11-е место в чемпионате Саудовской Аравии.

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