Вильям Галлас: «Галлахер отлично бегает, но многие считают, что он слегка замедляет игру «Челси»

Вильям Галлас раскритиковал Конора Галлахера.

«Галлахер отлично бегает, но в качественном плане он не такой, как Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо.

Он может помочь команде прессинговать и прессинговать очень высоко, но когда он владеет мячом, его качество и техника не на первом месте.

Ему требуется больше времени, чтобы сыграть в пас, найти партнера, сделать дополнительное касание, а в некоторых ситуациях он должен попытаться сыграть в одно касание.

Думаю, многие считают, что он немного замедляет игру «Челси», и, возможно, им нужно изменить систему, чтобы дать возможность другому игроку, так как эта система может им не подойти», – сказал экс-игрок «Челси».