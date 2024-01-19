Вильям Галлас: «Галлахер отлично бегает, но многие считают, что он слегка замедляет игру «Челси»

Теги Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия Конор Галлахер Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Футбол

Вильям Галлас раскритиковал Конора Галлахера.

«Галлахер отлично бегает, но в качественном плане он не такой, как Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо.

Он может помочь команде прессинговать и прессинговать очень высоко, но когда он владеет мячом, его качество и техника не на первом месте.

Ему требуется больше времени, чтобы сыграть в пас, найти партнера, сделать дополнительное касание, а в некоторых ситуациях он должен попытаться сыграть в одно касание.

Думаю, многие считают, что он немного замедляет игру «Челси», и, возможно, им нужно изменить систему, чтобы дать возможность другому игроку, так как эта система может им не подойти», – сказал экс-игрок «Челси».

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7 комментариев
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Наконец-то сказал кто-то.
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так и есть. как раз-таки его постоянная беготня и является результатом того, что с мячом он бесполезен.
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Ответ *MVP*
так и есть. как раз-таки его постоянная беготня и является результатом того, что с мячом он бесполезен.
Галлахер полезная опция и как ролевик, но точно не как игрок основы топ клуба. Рабочая лошадка
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По факту.
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Так в современном Челси вообще нет игрока, который мог бы быстро принять очевидное решение, а особенно под давлением. Это прям было видно с Фулэмом, что почти все передерживают и слишком медленно играют, тут не только Галлахер. Ну только Палмер более менее так умеет.
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Замедляет, быстрее, чем пушечное ядро.
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Ответ Акира_1
Так в современном Челси вообще нет игрока, который мог бы быстро принять очевидное решение, а особенно под давлением. Это прям было видно с Фулэмом, что почти все передерживают и слишком медленно играют, тут не только Галлахер. Ну только Палмер более менее так умеет.
Энцо и Кайседо не могут быстро принять решение под передачу? Мудрик (не в изоляции) и Густо не могут принять решение под передачу?

Я понимаю, что их принято хейтить за суммы трансферов (кроме Густо), но это чушь. В плане принятия решений под передачу вопросы возникают регулярно к Галлахеру и Стерлингу. Эти двое вечно творят невесть что.
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