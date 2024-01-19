Вильям Галлас: «Галлахер отлично бегает, но многие считают, что он слегка замедляет игру «Челси»
Вильям Галлас раскритиковал Конора Галлахера.
«Галлахер отлично бегает, но в качественном плане он не такой, как Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо.
Он может помочь команде прессинговать и прессинговать очень высоко, но когда он владеет мячом, его качество и техника не на первом месте.
Ему требуется больше времени, чтобы сыграть в пас, найти партнера, сделать дополнительное касание, а в некоторых ситуациях он должен попытаться сыграть в одно касание.
Думаю, многие считают, что он немного замедляет игру «Челси», и, возможно, им нужно изменить систему, чтобы дать возможность другому игроку, так как эта система может им не подойти», – сказал экс-игрок «Челси».
Я понимаю, что их принято хейтить за суммы трансферов (кроме Густо), но это чушь. В плане принятия решений под передачу вопросы возникают регулярно к Галлахеру и Стерлингу. Эти двое вечно творят невесть что.