Президент «Урала» о трансфере вингера тбилисского «Динамо» Камара: «Есть договоренности, но возникли проблемы – появились какие-то агенты» 

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Тбилиси высшая лига Грузия Урал Григорий Иванов агенты Усман Камара II Футбол

Президент «Урала» оценил вероятность подписания вингера Усмана Камара.

В 32 матчах за тбилисское «Динамо» в 2023 году 25-летний гвинеец забил 11 голов.

«Между «Уралом» и тбилисским «Динамо» есть договоренности по переходу Камара, но возникли проблемы. Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту.

Не знаю, удастся ли нам закрыть сделку по этому игроку. Гончаренко на следующей неделе выходит из отпуска. Мы сядем с главным тренером и обсудим этот вопрос: нужен нам этот футболист или нет», — сказал Григорий Иванов.

Подробнее статистика Камара – здесь.

5 комментариев
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Агенты - инфекция в футболе, увы
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Ответ Михаил Блинов
Они инфекция в любом спорте, особенно российские агенты
В России агенты просто ад, из Крыльев в Локо переходит Салтыков, его оценили в 30-35 мультов в российской валюте, а еще 100 упадёт агентам, то есть агентские выше чем цена на игрока. Еще такую тенденцию можно в Бразилии увидеть
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Прямо тренд задаётся. Какие-то таинственные злые агенты откуда-то берутся. Агенты работают по договору с игроком. Сами по себе они ничего потребовать не могут. Сказочка такая: игроки такие пушистые и белые, просто играют в футбол и им нравится мотаться по всему свету бесплатно))) Сюжет из индийского фильма про злого раджу, не иначе. Гриша, что ты ноешь, ты же "реальный пацан", предъяви им, что не понятиям это )
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Ответ молодой сутенер
Агенты - инфекция в футболе, увы
Они инфекция в любом спорте, особенно российские агенты
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Ответ молодой сутенер
В России агенты просто ад, из Крыльев в Локо переходит Салтыков, его оценили в 30-35 мультов в российской валюте, а еще 100 упадёт агентам, то есть агентские выше чем цена на игрока. Еще такую тенденцию можно в Бразилии увидеть
Я об этом и говорю. Обычно агент должен имет % от сделки, а не 2-3 раза превышать сумму сделки
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