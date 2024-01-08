Президент «Урала» о трансфере вингера тбилисского «Динамо» Камара: «Есть договоренности, но возникли проблемы – появились какие-то агенты» 

Президент «Урала» оценил вероятность подписания вингера Усмана Камара.

В 32 матчах за тбилисское «Динамо» в 2023 году 25-летний гвинеец забил 11 голов.

«Между « » и тбилисским « » есть договоренности по переходу , но возникли проблемы. Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту.

Не знаю, удастся ли нам закрыть сделку по этому игроку. Гончаренко на следующей неделе выходит из отпуска. Мы сядем с главным тренером и обсудим этот вопрос: нужен нам этот футболист или нет», — сказал .

Подробнее статистика Камара – здесь.