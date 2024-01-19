«ПСЖ» предложил Мбаппе 4-летний контракт на 400 млн евро». Комментатор RMC Sport о Килиане

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» готов платить Килиану Мбаппе по 100 млн евро в год.

«Я могу подтвердить, что если весь вопрос в деньгах, как предполагает его мать, то «ПСЖ» вне конкуренции. «ПСЖ» предложил 400 млн евро за 4 года.

Если верить документальному фильму Envoyé Spécial, сейчас Килиан зарабатывает 100 млн евро с учетом всех источников дохода, включая рекламные выплаты. И «ПСЖ» готов предложить ему 100 млн в качестве зарплаты», – заявил Стефан Ги, комментатор RMC Sport и ведущий передачи After Foot.

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24 комментария
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100 млн евро в год… Офонареть
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Если это правда, то тут ежу понятно, что выберет Мбапе
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короче он остается. родственники уговорят подписать контракт.
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Через десять лет Килиан сможет купить условный Лион, зарабатывая такие деньги
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Ответ TaR
100 млн евро в год… Офонареть
Они уже платили столько же месси, так что им не привыкать :)
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Мбаппе такой, дану за Реал надо 120 минут пыхтеть каждые три дня. меня и тут не плохо кормят
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Унизительно для псж, привлекательно для мбаппе (и Реала), невообразимо для любого человека)
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Надеюсь УЕФА разберётся и наконец примет меры по отношению к Загребскому Динамо
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Конечно надо соглашаться ,там куча братьев,сестер ,тёток , дядек и все хотят кушать...Мамаша правильно сказала деньги для них важнее всего .
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У них там рамки ФФП вообще имеются?? или там безразмерные границы, "чёрная дыра" как у Люськи с МКАДа?
Это зп только одного игрока, так они еще кучу звёзд имеют, на очень больших зп... Ничего не понимаю..
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семья , как никак)
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Ответ лицемерный гнус
Они уже платили столько же месси, так что им не привыкать :)
Сам придумал?) они Месси платили от 55 до 60 за сезон. Был третий по ЗП после Нея и Мбаппе.
Но зачем тебе это, твой ник полностью оправдан)
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Ответ TaR
100 млн евро в год… Офонареть
должно хватить
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Ответ Pato7
Через десять лет Килиан сможет купить условный Лион, зарабатывая такие деньги
туда перейдет, набьет глоров и продаст в три дорого
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