«ПСЖ» предложил Мбаппе 4-летний контракт на 400 млн евро». Комментатор RMC Sport о Килиане
«ПСЖ» готов платить Килиану Мбаппе по 100 млн евро в год.
«Я могу подтвердить, что если весь вопрос в деньгах, как предполагает его мать, то «ПСЖ» вне конкуренции. «ПСЖ» предложил 400 млн евро за 4 года.
Если верить документальному фильму Envoyé Spécial, сейчас Килиан зарабатывает 100 млн евро с учетом всех источников дохода, включая рекламные выплаты. И «ПСЖ» готов предложить ему 100 млн в качестве зарплаты», – заявил Стефан Ги, комментатор RMC Sport и ведущий передачи After Foot.
Это зп только одного игрока, так они еще кучу звёзд имеют, на очень больших зп... Ничего не понимаю..
Но зачем тебе это, твой ник полностью оправдан)