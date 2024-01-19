«ПСЖ» предложил Мбаппе 4-летний контракт на 400 млн евро». Комментатор RMC Sport о Килиане

«ПСЖ» готов платить Килиану Мбаппе по 100 млн евро в год.

«Я могу подтвердить, что если весь вопрос в деньгах, как предполагает его мать, то « » вне конкуренции. «ПСЖ» предложил 400 млн евро за 4 года.

Если верить документальному фильму Envoyé Spécial, сейчас зарабатывает 100 млн евро с учетом всех источников дохода, включая рекламные выплаты. И «ПСЖ» готов предложить ему 100 млн в качестве зарплаты», – заявил Стефан Ги, комментатор RMC Sport и ведущий передачи After Foot.