Мбаппе о зарплате: «Я заслуживаю денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не краду. Так устроен мир»
Килиан Мбаппе не считает свою зарплату завышенной.
«Честно говоря, я не знаю точно [сколько зарабатываю]. В 12 лет я тоже думал, что в футболе слишком много денег.
Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не краду. Так устроен мир.
Я всегда был убежден, что стану мировой суперзвездой», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции в передаче Envoyé Spécial.
А вот ффп создали, чтобы гонять верблюжатников по пустыне
И так оно и было бы, если бы жулье не поставили на управление в УЕФА и ФИФА
Ничего, Мадрид эту синагогу уничтожит по заветам Торквемады
И да - турниры сборных это чемп водокачки. Любой середняк из топ-лиг размажет нынешнего чемпионишку.