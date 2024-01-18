Мбаппе о зарплате: «Я заслуживаю денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не краду. Так устроен мир»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе не считает свою зарплату завышенной.

«Честно говоря, я не знаю точно [сколько зарабатываю]. В 12 лет я тоже думал, что в футболе слишком много денег.

Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не краду. Так устроен мир.

Я всегда был убежден, что стану мировой суперзвездой», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции в передаче Envoyé Spécial.

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39 комментариев
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Справедливо. Не вините игрока, вините правила игры
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Ответ Футбол Навсегда
Променял карьеру в лучшем клубе Мира на катарские деньги💰
не помню чтобы его в Химки звали
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Ответ Vadim15
Всё правильно, это не наши бюджетники
Соглашусь, это катарские бюджетники
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Рассказов: Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я никого не убивал.
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К нему вопросов вообще нет.
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Ответ Tun
Какие правила? пришли шейхи, выкатили мешок денен, абсолютно не подкрепленный рынком и тем более их реальным доходом
он бы и без шейхов получал дофига, пускай и поменьше. кардинально ничего не меняет
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Ответ Человек1991
Мбаппе брат переходи в Барселону , будет очное соперничество с Виннисиусом или с Беллингемом . )) Вини 300 матчей 85 голов , 70 голевых . Мбаппе 400 матчей 315 голов, 130 голевых. )
У него нет в ДНК снижение зарплаты каждый год, поэтому не перейдет
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Ответ Сикарио
Погуглил. Коммент тот же. Первый парень в чемпе водокачки.
турниры сборных это чемпы водокачки?
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Ответ Aleksey Yashin
Рассказов: Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я никого не убивал.
Борзыкин: "Я создал секту и дою одноклеточных, которых бог создал только для донатов для меня"
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Ну если считать, что арабские недра не принадлежат бедуинам..
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Ну футболисты уж точно последние, кого нужно винить в таких зарплатах. Все хотят условия по лучше, это касается всех сфер.
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Мбаппе: Не я такой, жизнь такая.
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Ответ tusiel
Справедливо. Не вините игрока, вините правила игры
В правилах игры нет ничего про бабло от шейхов

А вот ффп создали, чтобы гонять верблюжатников по пустыне

И так оно и было бы, если бы жулье не поставили на управление в УЕФА и ФИФА

Ничего, Мадрид эту синагогу уничтожит по заветам Торквемады
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Циник, надеюсь эта семейка плохо кончит
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Ответ Человек1991
Мбаппе брат переходи в Барселону , будет очное соперничество с Виннисиусом или с Беллингемом . )) Вини 300 матчей 85 голов , 70 голевых . Мбаппе 400 матчей 315 голов, 130 голевых. )
Барсе придётся дёрнуть минимум 5 рычагов, если они остались конечно
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Ответ Mr@k
Думал скажет я хочу выиграть ЛЧ например
ЛЧ уже не имеет особой ценности, это всё в прошлом
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Ответ Wiley Fox
А вы говорите, что месси один такой аутист
Эти вы с тобой в одной комнате?
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Ответ Сикарио
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Ответ ВРвпопа оапоапо
Комментарий удален модератором
Погуглил. Коммент тот же. Первый парень в чемпе водокачки.
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Ответ Сикарио
Погуглил. Коммент тот же. Первый парень в чемпе водокачки.
Не, ты попробуй не про себя гуглить.
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Ответ ShadyL
турниры сборных это чемпы водокачки?
Ну выиграл ЧМ, дальше что? Чем он отличается от например от условного Умтити или Матюиди? Эти двое тоже брали ЧМ, но хотя бы в топ-клубах поиграли))
И да - турниры сборных это чемп водокачки. Любой середняк из топ-лиг размажет нынешнего чемпионишку.
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Ответ Сикарио
Ну выиграл ЧМ, дальше что? Чем он отличается от например от условного Умтити или Матюиди? Эти двое тоже брали ЧМ, но хотя бы в топ-клубах поиграли)) И да - турниры сборных это чемп водокачки. Любой середняк из топ-лиг размажет нынешнего чемпионишку.
Неплохо тебе Лукомский мозги промыл.
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Ответ Тюменский медвежонок
в смысле к нему вопросов нет? он сам устраивает эти мелодрамы со своим переходом и сам выбивает себе жирный чек грозясь уйти из ПСЖ, нынешний контракт в Париже он выбил не своими достижениями на поле, а тем что грозился уйти
Это болельщики устраивают
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