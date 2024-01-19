Мбаппе о словах после убийства 17-летнего подростка: «Это был крик души, крик о насилии со стороны полиции и расизме. Меня самого называли обезьяной»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе дискриминация Футбол

Килиан Мбаппе объяснил высказывания о социальных и политических проблемах.

Так, летом 2023-го форвард «ПСЖ» был одним из тех, кто прокомментировал гибель 17-летнего подростка Наэля после выстрела полицейского в Нантере и последовавшие протесты.

«Меня все время критикуют – когда я на поле и за его пределами. Такова моя жизнь. Но я не воспринимаю это всерьез, для меня это не конец, моя мечта заключается не в том, чтобы меня все любили.

Критика – это то, что помогает мне расти как футболисту и личности, так что мне ни холодно ни жарко.

Это крик души, крик о насилии со стороны полиции и расизме. Я сам сталкивался с расизмом. Такого не было давно, но раньше, бывало, меня называли обезьяной, издавали обезьяньи звуки», – заявил Мбаппе в эфире France 2.

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8 комментариев
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В Испании будешь с Винисиусом страдать. Приезжай скорее.
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О десятках убитых белых дикарями во время тех же погромах BLM он сказать ничего не хочет? Только «своих» жалко?
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Ну какая же он обезьяна, Мбаппе черепашка!
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"А я не обезьяна, я черепашка" (с)
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Издавали обезьяньи звуки, а он хотел, чтобы были черепашьи. И я его понимаю.
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В Газе люди гибнут, в украине гибнут, в сирии гибнут, в йемене гибнут там гибнут мирные люди. Но когда убили преступника правоохранительные органы это плохо! Так не надо было угонять машины!
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Ответ Трент Резнор
В Испании будешь с Винисиусом страдать. Приезжай скорее.
"Меня больше притесняют!"- "Нет, меня!!!" - так и поссорились)
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