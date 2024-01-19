Мбаппе о словах после убийства 17-летнего подростка: «Это был крик души, крик о насилии со стороны полиции и расизме. Меня самого называли обезьяной»

Килиан Мбаппе объяснил высказывания о социальных и политических проблемах.

Так, летом 2023-го форвард «ПСЖ» был одним из тех, кто прокомментировал гибель 17-летнего подростка Наэля после выстрела полицейского в Нантере и последовавшие протесты.

«Меня все время критикуют – когда я на поле и за его пределами. Такова моя жизнь. Но я не воспринимаю это всерьез, для меня это не конец, моя мечта заключается не в том, чтобы меня все любили.

Критика – это то, что помогает мне расти как футболисту и личности, так что мне ни холодно ни жарко.

Это крик души, крик о насилии со стороны полиции и расизме. Я сам сталкивался с расизмом. Такого не было давно, но раньше, бывало, меня называли обезьяной, издавали обезьяньи звуки», – заявил в эфире France 2.