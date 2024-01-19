Облак забил в свои ворота, попытавшись кулаком выбить мяч после навеса Модрича

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Лука Модрич Ян Облак Футбол

«Реал» на выезде забил «Атлетико» в результате ошибки Яна Облака.

На 1-й добавленной к первому тайму минуте хавбек гостей Лука Модрич со штрафного сделал навес в область вратарской площади.

Голкипер хозяев выбежал из ворот и попытался кулаком выбить мяч, но из-за того, что ему мешали футболисты обеих команд, не смог как следует попасть. Мяч влетел в ворота «Атлетико».

Первый тайм завершился со счетом 1:1.

«Атлетико» – «Реал». 1:1 – Облак забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

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11 комментариев
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Человек это не робот, все мы ошибаемся
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уж слишком много ошибок у Яна
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Ну а что, курьёзный гол забили - курьёзный гол пропустили) Восстановили равновесие, так сказать))
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Атлетико просто вернул должок за подарок от Кепы в матче Суперкубка)
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Ответ Егор Крид58
уж слишком много ошибок у Яна
А недавно был одним из лучших вратарей в мире.
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Ответ corazn blanco
Атлетико просто вернул должок за подарок от Кепы в матче Суперкубка)
А уже и Лунин поддержал Облака, ну что за благородство)
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Надо было Облака в Челси продавать, когда тот был в форме и стоил хороших денег. Теперь и не продать дорого и надежности никакой.
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Ответ Капибарбер
Модрич и без Рональду способен забивать, настоящий лидер клуба
и самый медленный на поле) к сожалению
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Ответ Harut Hovsepyan
И даже медленнее Облака? Да вряд ли, но чтобы уточнить, надо Браима спросить)
про полевых игроков разговор естественно
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