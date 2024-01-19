Облак забил в свои ворота, попытавшись кулаком выбить мяч после навеса Модрича

«Реал» на выезде забил «Атлетико» в результате ошибки Яна Облака.

На 1-й добавленной к первому тайму минуте хавбек гостей со штрафного сделал навес в область вратарской площади.

Голкипер хозяев выбежал из ворот и попытался кулаком выбить мяч, но из-за того, что ему мешали футболисты обеих команд, не смог как следует попасть. Мяч влетел в ворота «Атлетико».

Первый тайм завершился со счетом 1:1.

«Атлетико» – «Реал». 1:1 – Облак забил в свои ворота. Онлайн-трансляция