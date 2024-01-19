«Ювентус» одобрил аренду Кина в «Атлетико»
Мойзе Кин близок к переходу в «Атлетико».
«Ювентус» уже дал добро на переход футболиста в мадридский клуб на правах аренды, сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Ожидается, чтобы стороны уладят детали сделки в ближайшие несколько дней.
Перед отъездом в Ла Лиги Кин не будет продлевать контракт с «Ювентусом».
Его соглашение истекает в июне 2025 года, продление будут обсуждать после аренды и Евро-2024.
У Кина нет результативных действий в 12 матчах Серии А в этом сезоне. Статистика 23-летнего итальянца – здесь.
Он отлично атакует пространство, кроме того, за счет силовой игры способен тащить мяч вместе с защитником на плечах. Но, он заметно плох в позиционной атаке, откровенно слаб в обороне и вообще малопригоден (ленив) в командном прессинге.
Сегодняшний Юве просто не его команда. Ему в ней нет места. Его яркие, штучные эпизоды это не прогресс, а лишь ситуативный успех и удача.
А вот Атлетико это уже очень даже интересно. Бойцовский клуб контратак имени Симеоне.
Кин-Мората в атаке! Белиссимо. Посмотрел бы.