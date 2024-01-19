«Ювентус» одобрил аренду Кина в «Атлетико»

Теги Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Мойзе Кин Футбол

Мойзе Кин близок к переходу в «Атлетико».

«Ювентус» уже дал добро на переход футболиста в мадридский клуб на правах аренды, сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Ожидается, чтобы стороны уладят детали сделки в ближайшие несколько дней.

Перед отъездом в Ла Лиги Кин не будет продлевать контракт с «Ювентусом».

Его соглашение истекает в июне 2025 года, продление будут обсуждать после аренды и Евро-2024.

У Кина нет результативных действий в 12 матчах Серии А в этом сезоне. Статистика 23-летнего итальянца – здесь.

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5 комментариев
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Кин не плохой и уж точно не слабый.
Он отлично атакует пространство, кроме того, за счет силовой игры способен тащить мяч вместе с защитником на плечах. Но, он заметно плох в позиционной атаке, откровенно слаб в обороне и вообще малопригоден (ленив) в командном прессинге.
Сегодняшний Юве просто не его команда. Ему в ней нет места. Его яркие, штучные эпизоды это не прогресс, а лишь ситуативный успех и удача.

А вот Атлетико это уже очень даже интересно. Бойцовский клуб контратак имени Симеоне.
Кин-Мората в атаке! Белиссимо. Посмотрел бы.
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Он ещё играет?
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Слабый игрок. Зачем?
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Ответ Игорь Новиков
Ему всего 23 (ну, официально).
Вообще забыл про него. Помню только прикол про трактор и как он в Эвертоне победным менталитетом хотел поделиться.
+2
-1
+1
Ответ Я люблю картошку
Он ещё играет?
Ему всего 23 (ну, официально).
+1
-1
0
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