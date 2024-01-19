«Ювентус» одобрил аренду Кина в «Атлетико»

Мойзе Кин близок к переходу в «Атлетико».

« » уже дал добро на переход футболиста в мадридский клуб на правах аренды, сообщается на сайте инсайдера .

Ожидается, чтобы стороны уладят детали сделки в ближайшие несколько дней.

Перед отъездом в Ла Лиги Кин не будет продлевать контракт с «Ювентусом».

Его соглашение истекает в июне 2025 года, продление будут обсуждать после аренды и Евро-2024.

У Кина нет результативных действий в 12 матчах Серии А в этом сезоне. Статистика 23-летнего итальянца – здесь.