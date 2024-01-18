«Ювентус» могут покинуть Костич и Кин. Филипа зовет «Аль-Хилаль», Мойзе нравится «Атлетико»

Два футболиста зимой могут покинуть «Ювентус».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, подписать хочет « ». Ему готовы сделать очень заманчивое предложение. Пока полузащитник сомневается насчет того, стоит ли соглашаться. Он предпочел бы побороться за скудетто в составе «бьянконери».

Также из « » может уйти . Если «Аль-Иттихад» приобретет Анхеля Корреа у « », мадридцы могут попробовать подписать 23-летнего итальянца, одну из своих основных целей.

Утверждается, что Кин с радостью перешел бы в клуб Ла Лиги на правах аренды.