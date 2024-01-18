«Ювентус» могут покинуть Костич и Кин. Филипа зовет «Аль-Хилаль», Мойзе нравится «Атлетико»

Теги Ювентус Атлетико серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Иттихад Джидда Филип Костич Анхель Корреа Мойзе Кин Футбол

Два футболиста зимой могут покинуть «Ювентус».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, подписать Филипа Костича хочет «Аль-Хилаль». Ему готовы сделать очень заманчивое предложение. Пока полузащитник сомневается насчет того, стоит ли соглашаться. Он предпочел бы побороться за скудетто в составе «бьянконери».

Также из «Ювентуса» может уйти Мойзе Кин. Если «Аль-Иттихад» приобретет Анхеля Корреа у «Атлетико», мадридцы могут попробовать подписать 23-летнего итальянца, одну из своих основных целей.

Утверждается, что Кин с радостью перешел бы в клуб Ла Лиги на правах аренды.

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23 комментария
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Ответ sp.msk.86
Зачем второго вообще брали
Кин в этом сезоне только один месяц толком заигрывался за команду. И в тот период стал игроком месяца. После и до - жесткая скамейка и травмы.
Какие к нему вообще претензии по этому сезону?
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Ответ sp.msk.86
Зачем второго вообще брали
ну брали его потому что Кристинка внезапно свалила, но это была глупая затея, конечно.
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Костич нравится, но тут одно но.

Слева могут играть и Камбьясо, и Кьеза и Айлинг и новый талант Кенан.

Игра Костича немного прямолинейная, согласен передачи переходят в качество, все же четверка молодых поинтересней могут закрутить край.

В принципе, за хорошие деньги можно продать.

И на вырученные деньги постараться купить Де Поля.
Центр полузащиты "просто плачет" по аргентинцу.
Думаю, если купят Де Пола, и вернут Берранечеа, и купят одного лёгкого пластичного и гибкого форварда (а-ля Альвареса), Ювентус будет укомплектован полностью.
Если затянуться глубже, и мечтать дальше, надо постараться приманить Скальвини, вернуть Суле, можно замахнуться на самые большие цели.

А так пока всё нормально.

Единственная слабая позиция- опорная зона, откуда идут шальные удары в сторону наших ворот.
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Зачем второго вообще брали
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Ответ Roman Dementiev
Кин в этом сезоне только один месяц толком заигрывался за команду. И в тот период стал игроком месяца. После и до - жесткая скамейка и травмы. Какие к нему вообще претензии по этому сезону?
я к тому, что он не уровень Ювентуса, по-крайней мере, как сам клуб себя позиционирует, несмотря на все проблемы, хотя наверное это ко многим игрокам можно приписать.
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Ответ CoTTo
а играть останется один топовый РУГАНИ))))))))))))))))))))))
В этом сезоне с ним "сухарей" больше всего, наверно. Ну, может, у Бремера ещё где-то столько же.
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Ответ затридня
Ну за Малкома отдали 60, а Костич играет в основе Ювентуса на секундочку. А так это исключительно мечты
У Костича целых 4 голевые передачи в сезоне.
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Ответ затридня
Раз не поняли параллель, разжевываю : Кьеза никогда не играл в центре нападения, он профильный вингер. Сейчас играет. Так же и Илинг будет без проблем использоваться по всей бровке
Он играет оттчнутого форварда, а не в центре нападения, в центре играют Милик, Влаха и т.д., в целом не сильно отличается позиция вингера(то есть флангового форварда), от оттянутого, разве что местом получения мяча.
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Ответ Алексей Гусев
Что за чушь, Кьеза всегда и был форвардом, пусть и не ЦНом, но форвардом, как Энрико.
Раз не поняли параллель, разжевываю : Кьеза никогда не играл в центре нападения, он профильный вингер. Сейчас играет. Так же и Илинг будет без проблем использоваться по всей бровке
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Ответ Поцелуй Оздоева
А с чего бы арабам брать Костича за 60?
Ну за Малкома отдали 60, а Костич играет в основе Ювентуса на секундочку. А так это исключительно мечты
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Ответ затридня
Ну если мультов за 60 арабам впарить, думаю, стоит того. Ему за 30, есть Камбьязо, Илинг. Лучше их развивать
А с чего бы арабам брать Костича за 60?
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Ответ затридня
Ну если мультов за 60 арабам впарить, думаю, стоит того. Ему за 30, есть Камбьязо, Илинг. Лучше их развивать
Айлинг не лотераль, при уходе Костича, останется только Веа и Комбьязо, которые часто травмируются,
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Ответ затридня
Ну если мультов за 60 арабам впарить, думаю, стоит того. Ему за 30, есть Камбьязо, Илинг. Лучше их развивать
Ну да тогда отлично, а Кина как баласт просто скинуть, Камбьязо больше оборонительного типа, а Илинг не плох на фланге, просто Костичь хоть и не забивает, но зато всегда обостряет и в обороне хорошо отрабатывает, то есть вся бровка его, и пасы у него отличные, хотя как голеадор оно не ахти, но распасовщик шикарный
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Ответ Мурат Хайруллин
Костича не надо, он хорошо в сознании, а Кина вообще не жалко, бесполезный игрок, если ещё и денег получим за него вообще отлично будет
Ну если мультов за 60 арабам впарить, думаю, стоит того. Ему за 30, есть Камбьязо, Илинг. Лучше их развивать
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Ответ d.xoxlov
"Эвертон" впихнул выкуп, понимая, что другого такого шанса может и не быть. А за день найти топ-форварда, зная, что по финансам – задница, не так-то просто.
это, как с Энди Кэрролом, в недавней статье на главной
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Ответ sp.msk.86
я к тому, что он не уровень Ювентуса, по-крайней мере, как сам клуб себя позиционирует, несмотря на все проблемы, хотя наверное это ко многим игрокам можно приписать.
"Эвертон" впихнул выкуп, понимая, что другого такого шанса может и не быть. А за день найти топ-форварда, зная, что по финансам – задница, не так-то просто.
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а играть останется один топовый РУГАНИ))))))))))))))))))))))
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Итальянец Мойзе Кин НЕ патриот! В иные времена быть футболистом "Юве", было мечтой, ради которой в Турин были готовы идти пешком. А он негодяй только и ждёт, как сбежать оттуда.
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