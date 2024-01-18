«Ювентус» могут покинуть Костич и Кин. Филипа зовет «Аль-Хилаль», Мойзе нравится «Атлетико»
Два футболиста зимой могут покинуть «Ювентус».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, подписать Филипа Костича хочет «Аль-Хилаль». Ему готовы сделать очень заманчивое предложение. Пока полузащитник сомневается насчет того, стоит ли соглашаться. Он предпочел бы побороться за скудетто в составе «бьянконери».
Также из «Ювентуса» может уйти Мойзе Кин. Если «Аль-Иттихад» приобретет Анхеля Корреа у «Атлетико», мадридцы могут попробовать подписать 23-летнего итальянца, одну из своих основных целей.
Утверждается, что Кин с радостью перешел бы в клуб Ла Лиги на правах аренды.
Какие к нему вообще претензии по этому сезону?
Слева могут играть и Камбьясо, и Кьеза и Айлинг и новый талант Кенан.
Игра Костича немного прямолинейная, согласен передачи переходят в качество, все же четверка молодых поинтересней могут закрутить край.
В принципе, за хорошие деньги можно продать.
И на вырученные деньги постараться купить Де Поля.
Центр полузащиты "просто плачет" по аргентинцу.
Думаю, если купят Де Пола, и вернут Берранечеа, и купят одного лёгкого пластичного и гибкого форварда (а-ля Альвареса), Ювентус будет укомплектован полностью.
Если затянуться глубже, и мечтать дальше, надо постараться приманить Скальвини, вернуть Суле, можно замахнуться на самые большие цели.
А так пока всё нормально.
Единственная слабая позиция- опорная зона, откуда идут шальные удары в сторону наших ворот.