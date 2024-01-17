Аллегри о 2-м месте «Ювентуса»: «Мы оторвались от пятого места на 16 очков, и это важно» 

Массимилиано Аллегри высказался о втором месте «Ювентуса» после 20 туров Серии А.

Туринцы отстают от «Интера» на два очка.

«Если кто-то впереди, то кто-то должен быть сзади. Нам нужно сохранять спокойствие и идти от матча к матчу.

Мы оторвались от пятого места на 16 очков, и это важно. Победа в Лечче [в следующем туре] была бы крайне важной, эти матчи всегда складываются тяжело. [Нужно делать] один шаг за раз», – сказал главный тренер « ».