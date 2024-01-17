Аллегри о 2-м месте «Ювентуса»: «Мы оторвались от пятого места на 16 очков, и это важно» 

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о втором месте «Ювентуса» после 20 туров Серии А.

Туринцы отстают от «Интера» на два очка.

«Если кто-то впереди, то кто-то должен быть сзади. Нам нужно сохранять спокойствие и идти от матча к матчу.

Мы оторвались от пятого места на 16 очков, и это важно. Победа в Лечче [в следующем туре] была бы крайне важной, эти матчи всегда складываются тяжело. [Нужно делать] один шаг за раз», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вдруг за грехи ФФП Ман Сити отнимут у Юве эти 16 очков? 🫠

Не надо рано радоваться, Массимилиано
+23
-2
+21
Все правильно, 10 очков снимут, нужен запас
+8
0
+8
Ответ d.xoxlov
С "Лечче" и правда легко не будет. Особенно, если снова низким блоком сыграют, как почти во всех гостевых матчах.
Хороший каламбур:
С «Лечче» не легче..)
+7
-2
+5
"Если кто-то впереди, то кто-то должен быть сзади"
Джейсон Стетхэм
+4
-1
+3
Ответ Родри
Ну место в ЛЧ он себе уже гарантировал
Ну если чисто по спортивным результатам, то да. Но не забываем, что в любой момент могут вмешаться чиновники и снять очков 10-15...
+3
0
+3
С "Лечче" и правда легко не будет. Особенно, если снова низким блоком сыграют, как почти во всех гостевых матчах.
+2
-1
+1
Ответ d.xoxlov
С "Лечче" и правда легко не будет. Особенно, если снова низким блоком сыграют, как почти во всех гостевых матчах.
Вы прям в каждой новости пытаетесь доказать силу Лечче? :)
+1
0
+1
Ну место в ЛЧ он себе уже гарантировал
0
0
0
тролль 80level
0
0
0
Макс! Мы тебя поняли.😜😉 Шаг за шагом.... продолжай....😁
0
0
0
Ответ Ramiz Tamazanov
Вы прям в каждой новости пытаетесь доказать силу Лечче? :)
Не совсем)) просто в гостях у "Юве" идёт очень туго
0
0
0
Ответ d.xoxlov
Не совсем)) просто в гостях у "Юве" идёт очень туго
Дань, да последние пару сезонов больше проблем дома, нежели на выездах.
0
0
0
Ответ Жалгас Жолдасов
Вдруг за грехи ФФП Ман Сити отнимут у Юве эти 16 очков? 🫠 Не надо рано радоваться, Массимилиано
да, кому то надо ведь ответить..и тут Ювентус..
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий