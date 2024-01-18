«Дортмунд» вряд ли продлит контракт с Ройсом. Хавбек может вернуться в «Гладбах»
Марко Ройс может вернуться в менхенгладабхскую «Боруссию».
Контракт 34-летнего полузащитника с дортмундской «Боруссией» истекает в конце сезона. Продление соглашения маловероятно, сообщает Bild.
Одним из возможных вариантов продолжения карьеры игрока является возвращение в «Гладбах». Для этого ему придется пойти на компромиссы в финансовом плане.
Отмечается, что спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Роланд Виркус и его помощники хотят усилить команду опытным игроком атаки с лидерскими качествами.
Ройс выступал за «Гладбах» с 2009 по 2012 год, после чего перешел в «Дортмунд». Его статистику можно найти здесь.
С другой стороны Келя и Терзича же тоже надо из клуба убрать.