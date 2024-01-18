«Дортмунд» вряд ли продлит контракт с Ройсом. Хавбек может вернуться в «Гладбах»

Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия возможные трансферы Марко Ройс Футбол

Марко Ройс может вернуться в менхенгладабхскую «Боруссию».

Контракт 34-летнего полузащитника с дортмундской «Боруссией» истекает в конце сезона. Продление соглашения маловероятно, сообщает Bild.

Одним из возможных вариантов продолжения карьеры игрока является возвращение в «Гладбах». Для этого ему придется пойти на компромиссы в финансовом плане. 

Отмечается, что спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Роланд Виркус и его помощники хотят усилить команду опытным игроком атаки с лидерскими качествами. 

Ройс выступал за «Гладбах» с 2009 по 2012 год, после чего перешел в «Дортмунд». Его статистику можно найти здесь

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34 комментария
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Ну, странное решение, мне кажется ему Дортмунд должен пожизненный контракт дать, ибо на пике мог уйти в любой топ клуб, но остался предан БВБ
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-3
+177
Как можно не продлить контракт с одним из символов современной Боруссии.
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+86
Перейдет в Гладбах и Дортмунд сразу выиграет Бундеслигу: вот будет прикол
+66
-3
+63
да уж , как можно не ценить вклад и преданность клубу на протяжении 12 лет
+25
-2
+23
Ответ Temo Sokhadze
Ну, странное решение, мне кажется ему Дортмунд должен пожизненный контракт дать, ибо на пике мог уйти в любой топ клуб, но остался предан БВБ
Да какой топ клуб, он травмирован был чаще, чем на поле выходил
+31
-15
+16
Ответ goodok
Перейдет в Гладбах и Дортмунд сразу выиграет Бундеслигу: вот будет прикол
Это как Кейн перешёл в Баварию и тут бац, выигрывает Байер. Вот будет прикол
+9
-1
+8
Ответ Derek Apple
да уж , как можно не ценить вклад и преданность клубу на протяжении 12 лет
берешь и не ценишь. что ты с этим сделаешь?! У кого деньги тот и решает
+10
-3
+7
Ройс- олицетворение и сердце нынешней Боруссии, это как Хави для Барсы, Лэмпард для Челси или Тотти для Ромы...Болельщики думаю поддержат Марко
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+5
Ответ Derek Apple
да уж , как можно не ценить вклад и преданность клубу на протяжении 12 лет
Ну вообще-то ценят - ему зарплату платят
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Ответ Igor Ryabchikov
Да какой топ клуб, он травмирован был чаще, чем на поле выходил
травмы это понятно, но я уверен, что он отказал многим клубам ради Дортмунда
+4
-1
+3
Ответ Temo Sokhadze
Ну, странное решение, мне кажется ему Дортмунд должен пожизненный контракт дать, ибо на пике мог уйти в любой топ клуб, но остался предан БВБ
А потом фанаты ругают игроков которые уходят из их команды в другие клубы и забывают , что клубы точно также легко выбрасывают игроков, когда возраст подходит
+4
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Мой любимый Марко Ройс, опять не чемпион Германии (с)
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мой любимый Марко Ройс...
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Всё дело в конфликте с Терзичем, но Ройс на прощанье может блеснуть игрой в связке с Санчо и просто уйти и хлопнуть дверью.....
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Ответ Temo Sokhadze
Ну, странное решение, мне кажется ему Дортмунд должен пожизненный контракт дать, ибо на пике мог уйти в любой топ клуб, но остался предан БВБ
На пике он ломался постоянно, это ему нужно благодарить Дортмунд, что продлили с ним контракт.
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Ответ Dottore
Как можно не продлить контракт с одним из символов современной Боруссии.
Одним из? Единственный кажется символ.
+2
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Если не продлят, то думаю он скорее завершит карьеру.
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Ответ Derek Apple
Ройс- олицетворение и сердце нынешней Боруссии, это как Хави для Барсы, Лэмпард для Челси или Тотти для Ромы...Болельщики думаю поддержат Марко
Это точно. Такой же невезучий как и Боруссия.
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Ответ lus
Возможно "Боруссии" стоит предложить Ройсу место в системе. Гладбах не сможет удовлетворить его финансовые запросы в любом случае, кроме того возраст и травматичность Ройса играют существенную роль при заключении нового контракта с любым из клубов.
Было бы здорово. Шахин с Бендером уже в тренерском штабе.
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Ответ Magtymguly Kulyev
ну, сделали бы ещё один такой подписной бонус. с его-то качествами мог бы ещё годик отыграть. ну или быть опытным наставником для молодых талантов и лидером в раздевалке (учитывая его травматичность).
По слухам он наоборот суету в раздевалке устраивает, учить молодых сливать тренера это сомнительный навык
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Ответ Dimonty
За преданность он получал подписные бонусы при продлении контрактов.
ну, сделали бы ещё один такой подписной бонус. с его-то качествами мог бы ещё годик отыграть. ну или быть опытным наставником для молодых талантов и лидером в раздевалке (учитывая его травматичность).
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Ответ Magtymguly Kulyev
зарплату ему платят за его услуги, как футболиста. а за преданность могли бы и наградить
За преданность он получал подписные бонусы при продлении контрактов.
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Ответ Dimonty
Ну вообще-то ценят - ему зарплату платят
зарплату ему платят за его услуги, как футболиста. а за преданность могли бы и наградить
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Ответ Temo Sokhadze
Ну, странное решение, мне кажется ему Дортмунд должен пожизненный контракт дать, ибо на пике мог уйти в любой топ клуб, но остался предан БВБ
За что? Он ни одного трофея толком не выиграл , еще и 70% времени поломан был. А сейчас этого пенса продлять с оргомной личкой в 36 лет какой смысл🤷‍♂️
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Ответ Temo Sokhadze
Ну, странное решение, мне кажется ему Дортмунд должен пожизненный контракт дать, ибо на пике мог уйти в любой топ клуб, но остался предан БВБ
лазареты всех топ-клубов выступили с единым заявлением об отказе
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Ответ Igor Ryabchikov
Да какой топ клуб, он травмирован был чаще, чем на поле выходил
Что не помешало ему стать символом Дортмунда
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Ответ vova123456
Как показывает практика, Дортмунд достаточно неплохо находит замену игрокам которых продали. Так что ничего Дортмунд ему не должен. А уж сколько у него травм было, сколько раз этим подводил Борусию, которая не могла рассчитывать на него в важных матчах, но и в межсезонье никого на замену не покупала, оставляла место за Ройсом.
Потом неплохо проданных заново арендуют)
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Ответ Temo Sokhadze
Ну, странное решение, мне кажется ему Дортмунд должен пожизненный контракт дать, ибо на пике мог уйти в любой топ клуб, но остался предан БВБ
А кто его пытался купить прям очень сильно?Не помню даже слухов около него.А так травмы помешали раскрыться полностью
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С одной стороны и от Ройса стоит избавиться, он уже возрастной, можно его обратно в Гладбах отправить доигрывать.

С другой стороны Келя и Терзича же тоже надо из клуба убрать.
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Возможно "Боруссии" стоит предложить Ройсу место в системе. Гладбах не сможет удовлетворить его финансовые запросы в любом случае, кроме того возраст и травматичность Ройса играют существенную роль при заключении нового контракта с любым из клубов.
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