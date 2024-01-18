Массимо Каррера: «Витцель и Кокорин имели наибольший потенциал в РПЛ, когда я был тренером «Спартака». Они решали в важных матчах»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Кокорин Аксель Витцель Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера ответил на вопрос о самых перспективных игроках Мир РПЛ.

– Какой игрок в РПЛ сейчас имеет наибольший потенциал?

– Про тех, кто играет сейчас, не могу сказать, потому что не смотрю матчи, но когда был тренером «Спартака», то наибольший потенциал имели Витцель и Кокорин. Это качественные футболисты, которые решали в важных матчах, – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

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4 комментария
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Ответ Сергей-1984
А про Глушакова, который решал в чемпионском Спартаке, сеньор Массимо тактично умолчал... 😂
Ему 30 лет было. Про какой потенциал речь ?
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Ответ Invicta Corvus
Ему 30 лет было. Про какой потенциал речь ?
Речь про "решал". А Витсель всего на два года младше.
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Ответ Сергей-1984
А про Глушакова, который решал в чемпионском Спартаке, сеньор Массимо тактично умолчал... 😂
Конечно выгоднее не упоминать то что опорник забил 5 победных годов, принеся 15 очков
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