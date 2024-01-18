Массимо Каррера: «Витцель и Кокорин имели наибольший потенциал в РПЛ, когда я был тренером «Спартака». Они решали в важных матчах»

Массимо Каррера ответил на вопрос о самых перспективных игроках Мир РПЛ.

– Какой игрок в сейчас имеет наибольший потенциал?

– Про тех, кто играет сейчас, не могу сказать, потому что не смотрю матчи, но когда был тренером «Спартака», то наибольший потенциал имели и . Это качественные футболисты, которые решали в важных матчах, – сказал бывший главный тренер «Спартака».