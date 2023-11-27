Дмитрий Губерниев высказался об отказе Артема Дзюбы общаться с журналистами.

Форвард « » отказался общаться с прессой после субботнего матча с «Крыльями Советов» (3:3): «Я с вами, журналистами, закончил».

«Никогда не говори никогда, это первое. Слушайте, вот половина из моих друзей, экспертов «Матч ТВ», добрая половина – ну, или меньшая половина, но такая, весьма крепкая и значимая, во главе с , тем же Кержаковым, – в свое время, мягко говоря, не горели радостью общения со мной, будучи футболистами. И Вова такой же. Теперь мы реально дружим.

Да, пусть Саша Кержаков сейчас занимается другими делами, но, тем не менее, посмотрите, что, когда люди уже окунулись в телевизионную аналитику, они уже по-другому относятся к работе и ведущего, и вообще к журналистскому хлебу.

Дзюба уже тоже вкусил. Поэтому я думаю, что это больше бравада, чтобы мы это обсуждали. Простите, , но я вам не верю, совсем.

Как сказал герой Никиты Михалкова в его фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» Александру Кайдановскому: «Вы знаете, а я вам не верю… Совсем», – заявил ведущий и комментатор « ».

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