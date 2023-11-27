Губерниев об отказе Дзюбы общаться с прессой: «Это бравада, не верю. Аршавин, Кержаков, Быстров тоже не горели радостью общения со мной – теперь реально дружим»
Дмитрий Губерниев высказался об отказе Артема Дзюбы общаться с журналистами.
Форвард «Локомотива» отказался общаться с прессой после субботнего матча с «Крыльями Советов» (3:3): «Я с вами, журналистами, закончил».
«Никогда не говори никогда, это первое. Слушайте, вот половина из моих друзей, экспертов «Матч ТВ», добрая половина – ну, или меньшая половина, но такая, весьма крепкая и значимая, во главе с Аршавиным, тем же Кержаковым, – в свое время, мягко говоря, не горели радостью общения со мной, будучи футболистами. И Вова Быстров такой же. Теперь мы реально дружим.
Да, пусть Саша Кержаков сейчас занимается другими делами, но, тем не менее, посмотрите, что, когда люди уже окунулись в телевизионную аналитику, они уже по-другому относятся к работе и ведущего, и вообще к журналистскому хлебу.
Дзюба уже тоже вкусил. Поэтому я думаю, что это больше бравада, чтобы мы это обсуждали. Простите, Артем, но я вам не верю, совсем.
Как сказал герой Никиты Михалкова в его фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» Александру Кайдановскому: «Вы знаете, а я вам не верю… Совсем», – заявил ведущий и комментатор «Матч ТВ».
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Тактичность за дружбу принимает)
Помню, как-то он какую-то гонку по биатлону комментировал и все действующие лица были сплошь его: друзьями, подругами и тд И у тех он чуть ли не крестил, а у этих самый званный гость. Кончилась гонка и он пошел интервью брать и парень победитель вообще отказался с ним разговаривать... эпичненько тогда ’’вкусить’’ вышло.
А я вот не верю тебе! Совсем.
Проблема наших футболистов, что они почему-то считают, что свои деньги они исключительно получают за профессиональные навыки. В частности, Дзюба, если бы рот не открывал, и свои празднования с Черчесовым не устраивал на ЧМ, был бы востребован на уровне Тюкавина, и зарплата была бы такая же.