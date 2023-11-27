Губерниев об отказе Дзюбы общаться с прессой: «Это бравада, не верю. Аршавин, Кержаков, Быстров тоже не горели радостью общения со мной – теперь реально дружим»

Теги Локомотив Владимир Быстров Артем Дзюба Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Кержаков телевидение Дмитрий Губерниев Советский спорт Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев высказался об отказе Артема Дзюбы общаться с журналистами.

Форвард «Локомотива» отказался общаться с прессой после субботнего матча с «Крыльями Советов» (3:3): «Я с вами, журналистами, закончил».

«Никогда не говори никогда, это первое. Слушайте, вот половина из моих друзей, экспертов «Матч ТВ», добрая половина – ну, или меньшая половина, но такая, весьма крепкая и значимая, во главе с Аршавиным, тем же Кержаковым, – в свое время, мягко говоря, не горели радостью общения со мной, будучи футболистами. И Вова Быстров такой же. Теперь мы реально дружим.

Да, пусть Саша Кержаков сейчас занимается другими делами, но, тем не менее, посмотрите, что, когда люди уже окунулись в телевизионную аналитику, они уже по-другому относятся к работе и ведущего, и вообще к журналистскому хлебу.

Дзюба уже тоже вкусил. Поэтому я думаю, что это больше бравада, чтобы мы это обсуждали. Простите, Артем, но я вам не верю, совсем.

Как сказал герой Никиты Михалкова в его фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» Александру Кайдановскому: «Вы знаете, а я вам не верю… Совсем», – заявил ведущий и комментатор «Матч ТВ».

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17 комментариев

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Overkiller
А с Малафеевым вообще кореша закадычные.
+26
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+26
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Честный контроль
Для начала неплохо было бы эту самую прессу восспитать и взрастить. Сейчас то и интервью давать некому. Нет у нас никакой спортивной прессы в стране, одна ущербная пародия.
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Никому_никабельный
Я тебе больше скажу.. Тебя и слушать не очень-то и хочется. Мягко говоря
+8
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+8
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а ты смешной
«Дружим»
Тактичность за дружбу принимает)
+4
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+4
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Isshin88
Губерниеву приличный человек руку не подаст. Ну и Дзюбе тоже.
+4
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Melnikov1968
Да ты и с Вирер тоже дружишь и с Витоцци. У тебя друзья по всему миру. Только это все вранье дешёвое. С такими подлецами дружить невозможно. Лучшие твои подруги - это палки для скандинавской ходьбы.
+3
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+3
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voka25
Так подружились, что сразу после рукопожатия бегут руки мыть.
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Eu
Ответ а ты смешной
«Дружим» Тактичность за дружбу принимает)
Да уж, очень сомневаюсь, что хоть один из названных сам назовет его другом.
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interested
С вами водиться, что в крапиву садиться.
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Эндрю81
Хорошо заливает.
Помню, как-то он какую-то гонку по биатлону комментировал и все действующие лица были сплошь его: друзьями, подругами и тд И у тех он чуть ли не крестил, а у этих самый званный гость. Кончилась гонка и он пошел интервью брать и парень победитель вообще отказался с ним разговаривать... эпичненько тогда ’’вкусить’’ вышло.
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Dinamik1
Ну так он сначало грязью обольет потом подлизывается.С питерскми прокатило а с великой Вяльбе нет.Уж как он только не юлил и не подлизывался.
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Pertinax Gandi
То, что они сидят рядом с тобой в студии, не означает, что они считают тебя другом. Впрочем я не в курсе - можно быть вы теперь вместе и в сауну, и в кабак.
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Spaten
Если прижмут к реке, то крышка!
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HeadBet
Никита Михалков Губерниеву:
А я вот не верю тебе! Совсем.
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ractorosan527@gmail.com
после завершения карьеры футболиста это реально
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Marcus-light
Ответ Честный контроль
Для начала неплохо было бы эту самую прессу восспитать и взрастить. Сейчас то и интервью давать некому. Нет у нас никакой спортивной прессы в стране, одна ущербная пародия.
Какие игроки, такая пресса. Я не думаю, что спортивные журналисты и их уровень сильно зависит от страны. Если исключить Италию с их тактическими передачами, и топовые передачи английского телевидения, то жерналисты везде задают одни и те же вопросы, иногда хайпят, иногда садятся в лужу.
Проблема наших футболистов, что они почему-то считают, что свои деньги они исключительно получают за профессиональные навыки. В частности, Дзюба, если бы рот не открывал, и свои празднования с Черчесовым не устраивал на ЧМ, был бы востребован на уровне Тюкавина, и зарплата была бы такая же.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Overkiller
А с Малафеевым вообще кореша закадычные.
да, это было эпично
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