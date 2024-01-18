«Интер» продаст Сенси «Лестеру» из Чемпионшипа за 2 млн евро с учетом бонусов. Его покупали за 27 млн

Стефано Сенси перейдет из «Интера» в «Лестер».

Клубы согласовали трансфер 28-летнего полузащитника за 2 миллиона евро с учетом бонусов, сообщает Sky Sport. Бонусные выплаты будут зависеть от того, выйдут ли «лисы» в АПЛ по итогам сезона.

Перед оформлением этого трансфера английский клуб должен будет расстаться с кем-то из своих игроков.

перешел в « » из «Сассуоло» в 2019 году за 27,2 миллиона евро – столько «нерадзурри» заплатили за его аренду и дальнейший выкуп. В текущем сезоне он провел 4 матча за миланцев во всех турнирах, отыграв в общей сложности 65 минут.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.