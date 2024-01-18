«Интер» продаст Сенси «Лестеру» из Чемпионшипа за 2 млн евро с учетом бонусов. Его покупали за 27 млн

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Лестер чемпионшип Стефано Сенси Футбол

Стефано Сенси перейдет из «Интера» в «Лестер».

Клубы согласовали трансфер 28-летнего полузащитника за 2 миллиона евро с учетом бонусов, сообщает Sky Sport. Бонусные выплаты будут зависеть от того, выйдут ли «лисы» в АПЛ по итогам сезона. 

Перед оформлением этого трансфера английский клуб должен будет расстаться с кем-то из своих игроков. 

Сенси перешел в «Интер» из «Сассуоло» в 2019 году за 27,2 миллиона евро – столько «нерадзурри» заплатили за его аренду и дальнейший выкуп. В текущем сезоне он провел 4 матча за миланцев во всех турнирах, отыграв в общей сложности 65 минут. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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15 комментариев
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Ответ Джанлука Нальюка
Оказывается и у Интера бывают провалы
Это не провал. Провал - это Жоао Марио или Габриэль Барбоса (аки Габигол). А Сенси - это травмы, здесь не угадаешь, но сам игрок качественный. Это что-то сродни по ситуации с Азаром в Реале - игрок топ, но травмы и потеря мотивации сделали его провалом.
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Чуть разгрузим зарплатную ведомость. До травмы был великолепен. Удачи в Лестере.
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так и не понял, что с ним произошло, в первый сезон в Интере выглядел отлично, потом травмы, аренды..
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Очень талантливый игрок, но чистый хрусталь. Надеюсь в чемпионшипе заиграет.
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Ответ Григорий Черных
так и не понял, что с ним произошло, в первый сезон в Интере выглядел отлично, потом травмы, аренды..
Трвмы. Трудно рассчитывать на игрока, когда он в любой момент может сломаться, даже сидя на скамейке. Поэтому пошли аренды в клубы попроще - для них он топ, когда здоров.
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Жаль. Какие надежды подавал..
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Ответ Григорий Черных
так и не понял, что с ним произошло, в первый сезон в Интере выглядел отлично, потом травмы, аренды..
Ты сам ответил же
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Ответ ya_za_ac_milan
Надо было в Милан переходить, а не в Интер. Сгубил себе карьеру.
Обязательно. Судя по ситуации с травмами у игроков Милана, Сенси бы вывихнул полечо, поднимая клубный шарфик на презентации...
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Хороший игрок,если не ломался так часто...с отлично поставленным ударом парень!
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До первой травмы был невероятен, его сравнивали с Хави.
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У Интера больше получается когда они бесплатно кого то берут))
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