«Барса» может бесплатно подписать опорника «Лестера» Ндиди в 2024-м. «Бавария», «Юве» и «Атлетико» интересовались им летом

Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия Барселона Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Лестер чемпионшип Уилфред Ндиди Футбол

Уилфред Ндиди может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб проявляет интерес к опорному полузащитнику «Лестера», сообщает Diario Sport. Его контракт действует до конца этого сезона. «Блауграна» по-прежнему намерена изучать рынок свободных агентов. 

В летнее трансферное окно несколько европейских клубов были заинтересованы в приобретении 26-летнего футболиста. «Бавария» вела переговоры с английским клубом, но сочла его требования слишком высокими, учитывая срок контракта игрока. Также с хавбеком связывались «Ювентус» и «Атлетико». 

В текущем сезоне Чемпионшипа Ндиди провел 8 матчей и забил 1 гол. Статистику нигерийца можно найти здесь

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37 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
Барселона изучает рынок свободных агентов!!!

Бармалей чтоб тебя за ЭТО разорвало
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Rio de Janeiro
Ответ aidos_1979
В поисках Бускетса..)
Скорее в поиске своего Лассе Шёне для Де Йонга
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TemaGovnoed
НДИДИИИИИИ
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Muhammad Juraev
Ответ войд
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Как там топарь Хоселу, в матче с Атлетико зарешал наверное?
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Экселлент
Ответ Blaumerc
игрок добротный, в качестве инвестиций тоже неплохой вариант. понятно что супер топом может и не станет, на это Барселона и не расчитывает. его скорее просматривают на подобии Кессие, пару сезонов обкатать, дыры позатыкать, а потом можно будет продать за 30-ку куда нибудь. Тем более если за ним следила Бавария и Ювентус.
Ориоля Ромеу тоже считали так себе, но в Барсе порой творится волшебство))
Сейчас Ориоль очень качественный футбол показывает, то же касается Феликса!
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predMBAPPE
Ответ aidos_1979
В поисках Бускетса..)
В поисках за бесплатно
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gPk
Ответ Владимир Самсонов
А Киммиху это зачем?
Затем,что судя по немецкой прессе он недоволен в данный момент в клубе.И говорят что у него конфликт с Тухелем
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Johnie
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Барселона изучает рынок свободных агентов!!! Бармалей чтоб тебя за ЭТО разорвало
Ндиди будет неплохим вариантом в качестве свободного агента. Вторым Кессие не будет

Временно пойти по пути Ювентуса не так и плохо.
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predMBAPPE
Ответ as009595@icloud.com
Вот именно когда игрока бесплатно берут, то ему подписной бонус и зарплату в двукратном размере запрашивает, а если не заиграет то уже продать сложно
На фоне братьев Жоао, Илкае и того же Ориоля он полетит первым классом в шоколадную долину, если запросит много
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Никита Мальковский
хороший игрок, но может большую зп запросить
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NartApsua
Барсе летом надо снова пытаться приобрести Субименди.
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aidos_1979
В поисках Бускетса..)
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Итачи Учиха
Кессье 2.0
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Blaumerc
игрок добротный, в качестве инвестиций тоже неплохой вариант. понятно что супер топом может и не станет, на это Барселона и не расчитывает.
его скорее просматривают на подобии Кессие, пару сезонов обкатать, дыры позатыкать, а потом можно будет продать за 30-ку куда нибудь. Тем более если за ним следила Бавария и Ювентус.
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Kirill IA
ЭТО Н-ДИ-ДИ!
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gPk
Ответ Владимир Самсонов
Милан в свое время тоже влюбил в себя миллионы болельщиков. И к ним тоже переходили из-за былых заслуг.
Когда Милан был в упадке к ним приходили :Кристианы Сапаты,Андреа Поли,Cапонары ,Бирсы,Ван Гинкелы,Палеты,Рами,Густаво Лопес ,Лападулы,Cосы.
Единственное большое имя было в лице Торреса забившего 1 почетный гол в Сериале.
Когда Барселона была в упадке к ним переходили игроки уровня Левандовски/Канселу/Гюндогана,
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Ddd Ox
Ответ Андрей Кактус
Ну, да, Коутиньо, Дембеле, Гризманн…Эхх было время 😀
бессмысленный прецедент. тогда был бартомеу, тренер, а сейчас президент и тренер намного адекватнее и не будут разбрасываться деньгами
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Владимир Самсонов
Ответ Экселлент
Зря ты так считаешь, не сравнивай менеджмент Милана и Барсы, при всём уважении к итальянскому гранду, Барселона это Барселона! В эту команду куда больше игроков хотят, ведь многие из них мечтали играть в этом клубе. При этом ещё и очень сильно сокращают свои требования по зп!
Милан в свое время тоже влюбил в себя миллионы болельщиков. И к ним тоже переходили из-за былых заслуг.
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Экселлент
Ответ as009595@icloud.com
Барса идет по пути недавнего Милана мне кажется, подписывая бесплатно и арендуя игроков, которое может помочь в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной тока еще больше себя закапывают,
Зря ты так считаешь, не сравнивай менеджмент Милана и Барсы, при всём уважении к итальянскому гранду, Барселона это Барселона!
В эту команду куда больше игроков хотят, ведь многие из них мечтали играть в этом клубе.
При этом ещё и очень сильно сокращают свои требования по зп!
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RedDevil1909
Ответ aidos_1979
В поисках Бускетса..)
это точно не он,была бы хоть половина от Бускетса - летом бы ушел из Лестера
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Артём Околелов
Ответ гель кристины
Нужен Киммих за 50
я понял что ты барсук уже, но пойми, что Джошуа на понижение не пойдёт, и Бавария по такой смешной цене не отдаст своего лидера, тем более участнику Лиги Европы)
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ войд
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- финансовый Fair play знаете??
- Не не... не слышал.
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abdulakushev@yandex.ru
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Барселона изучает рынок свободных агентов!!! Бармалей чтоб тебя за ЭТО разорвало
А что в этом плохого. По текущим безумным ценам на рынке лучше всего подбирать сильных игроков свободными агентами.
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гель кристины
Нужен Киммих за 50
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predMBAPPE
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Барселона изучает рынок свободных агентов!!! Бармалей чтоб тебя за ЭТО разорвало
Аминь! Но игрок хороший, мощнейший середняк! 💪🏻👍🏻
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