«Барса» может бесплатно подписать опорника «Лестера» Ндиди в 2024-м. «Бавария», «Юве» и «Атлетико» интересовались им летом
Уилфред Ндиди может перейти в «Барселону».
Каталонский клуб проявляет интерес к опорному полузащитнику «Лестера», сообщает Diario Sport. Его контракт действует до конца этого сезона. «Блауграна» по-прежнему намерена изучать рынок свободных агентов.
В летнее трансферное окно несколько европейских клубов были заинтересованы в приобретении 26-летнего футболиста. «Бавария» вела переговоры с английским клубом, но сочла его требования слишком высокими, учитывая срок контракта игрока. Также с хавбеком связывались «Ювентус» и «Атлетико».
В текущем сезоне Чемпионшипа Ндиди провел 8 матчей и забил 1 гол. Статистику нигерийца можно найти здесь.
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Бармалей чтоб тебя за ЭТО разорвало
Сейчас Ориоль очень качественный футбол показывает, то же касается Феликса!
Временно пойти по пути Ювентуса не так и плохо.
его скорее просматривают на подобии Кессие, пару сезонов обкатать, дыры позатыкать, а потом можно будет продать за 30-ку куда нибудь. Тем более если за ним следила Бавария и Ювентус.
Единственное большое имя было в лице Торреса забившего 1 почетный гол в Сериале.
Когда Барселона была в упадке к ним переходили игроки уровня Левандовски/Канселу/Гюндогана,
В эту команду куда больше игроков хотят, ведь многие из них мечтали играть в этом клубе.
При этом ещё и очень сильно сокращают свои требования по зп!
- Не не... не слышал.