«Барса» может бесплатно подписать опорника «Лестера» Ндиди в 2024-м. «Бавария», «Юве» и «Атлетико» интересовались им летом

Уилфред Ндиди может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб проявляет интерес к опорному полузащитнику « », сообщает Diario Sport. Его контракт действует до конца этого сезона. «Блауграна» по-прежнему намерена изучать рынок свободных агентов.

В летнее трансферное окно несколько европейских клубов были заинтересованы в приобретении 26-летнего футболиста. « » вела переговоры с английским клубом, но сочла его требования слишком высокими, учитывая срок контракта игрока. Также с хавбеком связывались « » и « ».

В текущем сезоне Чемпионшипа Ндиди провел 8 матчей и забил 1 гол. Статистику нигерийца можно найти здесь.

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