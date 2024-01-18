Товарищеский матч. «Ростов» разгромил самаркандское «Динамо» – 4:1
«Ростов» провел товарищеский матч с самаркандским «Динамо».
Товарищеский матч
Абу-Даби, ОАЭ
«Ростов» Россия – «Динамо» Самарканд Узбекистан – 4:1 (4:0)
Голы «Ростова»: 1:0 – Миронов (8), 2:0 – Азнауров (20), 3:0 – Комличенко (32, с пенальти), 4:0 – Комличенко (34).
«Ростов» (1-й тайм): Медведев, Мелехин, Чернов, Кирш, Лангович, Миронов, Глебов, Комаров, Зубенко, Азнауров, Комличенко.
«Ростов» (2-й тайм): Рудаков, Терентьев, Вахания, Осипенко, Байрамян, Уткин, Щетинин, Шанталий, Глушаков, Моисеев (Тугарев, 66), Голенков.
После первого тайма, Ростов ведет в счете 4:0. ⚽️⚽️⚽️⚽️
https://youtube.com/live/tKbkrIT4-BI?feature=share
Все зависит от того, на сколько он быстро освоится и адаптируется в команде и как быстро он сообразит какую игру на поле от него ожидает увидеть трененский штаб.