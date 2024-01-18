Товарищеский матч. «Ростов» разгромил самаркандское «Динамо» – 4:1

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«Ростов» провел товарищеский матч с самаркандским «Динамо».

Товарищеский матч

Абу-Даби, ОАЭ

«Ростов» Россия – «Динамо» Самарканд Узбекистан – 4:1 (4:0)

Голы «Ростова»: 1:0 – Миронов (8), 2:0 – Азнауров (20), 3:0 – Комличенко (32, с пенальти), 4:0 – Комличенко (34).

«Ростов» (1-й тайм): Медведев, Мелехин, Чернов, Кирш, Лангович, Миронов, Глебов, Комаров, Зубенко, Азнауров, Комличенко.

«Ростов» (2-й тайм): Рудаков, Терентьев, Вахания, Осипенко, Байрамян, Уткин, Щетинин, Шанталий, Глушаков, Моисеев (Тугарев, 66), Голенков.

12 комментариев
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Дождались 😁 Вперёд, Ростов!
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С первой победой Ростов!!! 💛💙
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Ответ Вячеслав Припузов
Когда уже первый матч и гол Роналдо за Ростов?
Всему своё время. Для начала надо освоиться в команде.
+3
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+3
Ссылочка на трансляцию.
После первого тайма, Ростов ведет в счете 4:0. ⚽️⚽️⚽️⚽️

https://youtube.com/live/tKbkrIT4-BI?feature=share
+2
0
+2
Ответ Сармат
Ссылочка на трансляцию. После первого тайма, Ростов ведет в счете 4:0. ⚽️⚽️⚽️⚽️ https://youtube.com/live/tKbkrIT4-BI?feature=share
Спасибо, по ссылке показывает.
+2
0
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Ответ Вячеслав Припузов
Когда уже первый матч и гол Роналдо за Ростов?
Может быть увидим в третьем контрольном матче, а может и в следующем с "Родиной"...🤔
Все зависит от того, на сколько он быстро освоится и адаптируется в команде и как быстро он сообразит какую игру на поле от него ожидает увидеть трененский штаб.
+2
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Когда уже первый матч и гол Роналдо за Ростов?
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Ответ Павел Лебедев
Спасибо, по ссылке показывает.
👍👍👍
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трансляции врятли можно ожидать!?
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Позитивное начало!
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Ответ Гельмут Стой
трансляции врятли можно ожидать!?
на оф канале есть
+1
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