«Ахмат» подписал защитника «Слована» Ловата. Им интересовался ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Словакия Слован Братислава трансферы Ахмат Лукас Ловат Футбол

«Ахмат» усилился бразильским защитником Лукасом Ловатом.

Грозненский клуб объявил о трансфере 27-летнего футболиста из «Слована». Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2026/2027. 

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет ЦСКА

В текущем сезоне чемпионата Словакии Ловат провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь

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7 комментариев
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Очень жаль что не подписали Ловату а охотились за капишабу и велингтоном.... очень хороший игрок будет разрывать на фланге в Ахмате...скриньте)
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Ответ Камбоджа Иванов
Опять увели? Или, все же, у ЦСКА есть проблемы с менеджментом?
Скорее с финансами проблемы
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Ответ Камбоджа Иванов
Опять увели? Или, все же, у ЦСКА есть проблемы с менеджментом?
Очевидно что это был игрок на место Кругового, зачем было продолжать преговоры с бразильцем, если приходит Данил.
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Интересовался?😂
Обещать - не значит жениться.
И вдвое более обложенный санкциями Ахмат легко подписывает игрока, которым «интересовались» наши селекционеры.
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Ответ Камбоджа Иванов
Опять увели? Или, все же, у ЦСКА есть проблемы с менеджментом?
круговой, видимо, закрыл эту позицию
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Ответ Камбоджа Иванов
Опять увели? Или, все же, у ЦСКА есть проблемы с менеджментом?
Федотов его забраковал, хотя уже обсуждали место проведения медосмотра.
Круг на год моложе и с паспортом
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