«Ахмат» подписал защитника «Слована» Ловата. Им интересовался ЦСКА

«Ахмат» усилился бразильским защитником Лукасом Ловатом.

Грозненский клуб объявил о трансфере 27-летнего футболиста из « ». Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет .

В текущем сезоне чемпионата Словакии Ловат провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.