«Ахмат» подписал защитника «Слована» Ловата. Им интересовался ЦСКА
«Ахмат» усилился бразильским защитником Лукасом Ловатом.
Грозненский клуб объявил о трансфере 27-летнего футболиста из «Слована». Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2026/2027.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет ЦСКА.
В текущем сезоне чемпионата Словакии Ловат провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
Обещать - не значит жениться.
И вдвое более обложенный санкциями Ахмат легко подписывает игрока, которым «интересовались» наши селекционеры.
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