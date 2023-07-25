ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Слована» Ловата. «Ахмату» тоже интересен бразилец (Фабио Алейшо)

ЦСКА интересуется левым защитником «Слована» Лукасом Ловатом.

Армейцы ведут переговоры с клубом из Словакии о трансфере 26-летнего футболиста, сообщает Фабио Алейшо.

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В сезоне-2022/23 игрок провел 24 матча в рамках чемпионата Словакии, отличившись 1 голом и 8 результативными передачами. Подробную статистику бразильца можно найти здесь.