ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Слована» Ловата. «Ахмату» тоже интересен бразилец (Фабио Алейшо)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Слован высшая лига Словакия возможные трансферы Ахмат Лукас Ловат Футбол

ЦСКА интересуется левым защитником «Слована» Лукасом Ловатом.

Армейцы ведут переговоры с клубом из Словакии о трансфере 26-летнего футболиста, сообщает Фабио Алейшо.

Интерес к Ловату также проявляет «Ахмат».

В сезоне-2022/23 игрок провел 24 матча в рамках чемпионата Словакии, отличившись 1 голом и 8 результативными передачами. Подробную статистику бразильца можно найти здесь

17 комментариев

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Islam Gasanov
Ответ Shuller18
А зачем левый защитник ЦСКА? Слева как раз много вариантов: Баха, Обляков, Мойзес, молодёжь, а вот справа кроме Гайича ваще никого, если не считать юного Глебова.
Мойзес уже цз вычеркиваем,Обляков атакующий крайний полузащитник или инсайд как угодно тоже вычеркиваем остаётся Баха и ещё не известно останется ли и не продадут ли его, поэтому Лз нужен как воздух,ну и Прз тоже нужен
+9
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Egor Aleksandrovich
Ответ Shuller18
А зачем левый защитник ЦСКА? Слева как раз много вариантов: Баха, Обляков, Мойзес, молодёжь, а вот справа кроме Гайича ваще никого, если не считать юного Глебова.
какая же глупость)
Мойзес - чуть ли не единственный здоровый ЦЗ, оставшийся в команде. да и аналитик наш Шевелев правильно сказал в ЦСКА-подкасте, что его место не латераль, он бежит вперед, потом 5 минут возвращается назад, образовывая там дыру. да и не сказать, что у него есть нужные навыки для латераля - навеса нет, Скорость не самая высокая и т.д.

Облякова после такой успешной весны никогда не вернут на фланг защиты, затыкать дырку. это абсурд, он в разы больше пользы приносит на позиции инсайда.

молодежь - это кто, сырой и неопытный Носков? или 17 летний Рядно? даже страшно представить, что с таким флангом обороны будут творить игроки нормального уровня, и с исполнительским мастерством (Клаудиньо, Кордоба, да тот же Пиняев с Глушенковым).

Баха - да, сейчас безальтернативный вариант слева. из-за этого и ищут туда игрока для ротации.
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Shuller18
Ответ Egor Aleksandrovich
какая же глупость) Мойзес - чуть ли не единственный здоровый ЦЗ, оставшийся в команде. да и аналитик наш Шевелев правильно сказал в ЦСКА-подкасте, что его место не латераль, он бежит вперед, потом 5 минут возвращается назад, образовывая там дыру. да и не сказать, что у него есть нужные навыки для латераля - навеса нет, Скорость не самая высокая и т.д. Облякова после такой успешной весны никогда не вернут на фланг защиты, затыкать дырку. это абсурд, он в разы больше пользы приносит на позиции инсайда. молодежь - это кто, сырой и неопытный Носков? или 17 летний Рядно? даже страшно представить, что с таким флангом обороны будут творить игроки нормального уровня, и с исполнительским мастерством (Клаудиньо, Кордоба, да тот же Пиняев с Глушенковым). Баха - да, сейчас безальтернативный вариант слева. из-за этого и ищут туда игрока для ротации.
Я понимаю и согласен со всем, что ты написал, вопрос другой: слева есть какие-никакие варианты, а справа кроме Гайича из нет вообще, я про приоритеты говорю. Да и зачем ходить куда-то в Словакию, когда есть Макарчук поближе и, наверное, получше?
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[ADO]
Я уже ничего не понимаю... Защитник..., из Словакии... Что вообще происходит?
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Anton Chester
Оо, прям наш клиент
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loveski
Дак уже опровергли
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App. Bs
Чё за нн источник?
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Алексей Васильев
Ответ Egor Aleksandrovich
какая же глупость) Мойзес - чуть ли не единственный здоровый ЦЗ, оставшийся в команде. да и аналитик наш Шевелев правильно сказал в ЦСКА-подкасте, что его место не латераль, он бежит вперед, потом 5 минут возвращается назад, образовывая там дыру. да и не сказать, что у него есть нужные навыки для латераля - навеса нет, Скорость не самая высокая и т.д. Облякова после такой успешной весны никогда не вернут на фланг защиты, затыкать дырку. это абсурд, он в разы больше пользы приносит на позиции инсайда. молодежь - это кто, сырой и неопытный Носков? или 17 летний Рядно? даже страшно представить, что с таким флангом обороны будут творить игроки нормального уровня, и с исполнительским мастерством (Клаудиньо, Кордоба, да тот же Пиняев с Глушенковым). Баха - да, сейчас безальтернативный вариант слева. из-за этого и ищут туда игрока для ротации.
Это как то меняет то , что справа один Гайч и юниор в запасе?
В процентном соотношении большая часть атак все равно идёт с левого фланга.
Со временем Тошича, нет нормального правого вингера.
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Сергей Лимонников
Ответ Shuller18
А зачем левый защитник ЦСКА? Слева как раз много вариантов: Баха, Обляков, Мойзес, молодёжь, а вот справа кроме Гайича ваще никого, если не считать юного Глебова.
а ты скамейку видел ЦСКА? Игрок на любую позицию - уже праздник
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Сергей Лимонников
Ответ Egor Aleksandrovich
какая же глупость) Мойзес - чуть ли не единственный здоровый ЦЗ, оставшийся в команде. да и аналитик наш Шевелев правильно сказал в ЦСКА-подкасте, что его место не латераль, он бежит вперед, потом 5 минут возвращается назад, образовывая там дыру. да и не сказать, что у него есть нужные навыки для латераля - навеса нет, Скорость не самая высокая и т.д. Облякова после такой успешной весны никогда не вернут на фланг защиты, затыкать дырку. это абсурд, он в разы больше пользы приносит на позиции инсайда. молодежь - это кто, сырой и неопытный Носков? или 17 летний Рядно? даже страшно представить, что с таким флангом обороны будут творить игроки нормального уровня, и с исполнительским мастерством (Клаудиньо, Кордоба, да тот же Пиняев с Глушенковым). Баха - да, сейчас безальтернативный вариант слева. из-за этого и ищут туда игрока для ротации.
Один вопрос, если у Мозеса нет навеса, почему он исполнял стандарт в конце прошлого матча
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Алексей Васильев
Ответ [ADO]
Я уже ничего не понимаю... Защитник..., из Словакии... Что вообще происходит?
Он бразилец, просто играет в чемпионате Словакии.
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[ADO]
Ответ Алексей Васильев
Он бразилец, просто играет в чемпионате Словакии.
Я не слепой, вижу, что бразилец. Вопросы в другом, на хрена нам еще один бразилец-защитник и как мы собираемся провести трансфер с токсичной Словакией проводить?
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ [ADO]
Я не слепой, вижу, что бразилец. Вопросы в другом, на хрена нам еще один бразилец-защитник и как мы собираемся провести трансфер с токсичной Словакией проводить?
у нас жопа по всем фронтам. Может тройку цз федотов будет собирать вообще без профильных центральных - набабкин, мойзес, зайнутдинов - пока роша лечится. А Дивеев и Агапов подавно.
Непонятно только зачем левый, когда нужен скорее правый или центральный вообще.
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