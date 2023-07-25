ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Слована» Ловата. «Ахмату» тоже интересен бразилец (Фабио Алейшо)
ЦСКА интересуется левым защитником «Слована» Лукасом Ловатом.
Армейцы ведут переговоры с клубом из Словакии о трансфере 26-летнего футболиста, сообщает Фабио Алейшо.
Интерес к Ловату также проявляет «Ахмат».
В сезоне-2022/23 игрок провел 24 матча в рамках чемпионата Словакии, отличившись 1 голом и 8 результативными передачами. Подробную статистику бразильца можно найти здесь.
Мойзес - чуть ли не единственный здоровый ЦЗ, оставшийся в команде. да и аналитик наш Шевелев правильно сказал в ЦСКА-подкасте, что его место не латераль, он бежит вперед, потом 5 минут возвращается назад, образовывая там дыру. да и не сказать, что у него есть нужные навыки для латераля - навеса нет, Скорость не самая высокая и т.д.
Облякова после такой успешной весны никогда не вернут на фланг защиты, затыкать дырку. это абсурд, он в разы больше пользы приносит на позиции инсайда.
молодежь - это кто, сырой и неопытный Носков? или 17 летний Рядно? даже страшно представить, что с таким флангом обороны будут творить игроки нормального уровня, и с исполнительским мастерством (Клаудиньо, Кордоба, да тот же Пиняев с Глушенковым).
Баха - да, сейчас безальтернативный вариант слева. из-за этого и ищут туда игрока для ротации.
В процентном соотношении большая часть атак все равно идёт с левого фланга.
Со временем Тошича, нет нормального правого вингера.
Непонятно только зачем левый, когда нужен скорее правый или центральный вообще.