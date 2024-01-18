Мюллер верит в победу Германии на Евро-2024: «Мы должны поубавить высокомерие и выкладываться в каждом эпизоде на поле»
Томас Мюллер верит в победу сборной Германии на домашнем Евро-2024.
Бундестим сыграет на турнире в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
«Я по-прежнему уверен, что мы способны выиграть Евро. При этом все, кто причастен к немецкому футболу, а особенно мы, игроки, должны поубавить высокомерие.
Нет сомнений в том, что мы можем обыграть Австрию или Японию. Но нужно осознавать, что эти победы сами не придут. Мы утратили ощущение того, что даже Германия должна выкладываться по полной в каждом эпизоде на поле», – сказал форвард сборной Германии.
техничные быстрые АПЗ есть, а вот ЦН вообще не вспомню за последние лет 10
Да и в принципе какой клуб ФК Голливуд? И это всё началось далеко не сейчас.
А так, за последние 10 лет вспоминаю только 3 фамилии: Гомес, Клозе и Фюллькруг