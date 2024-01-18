Мюллер верит в победу Германии на Евро-2024: «Мы должны поубавить высокомерие и выкладываться в каждом эпизоде на поле» 

Томас Мюллер верит в победу сборной Германии на домашнем Евро-2024.

Бундестим сыграет на турнире в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

«Я по-прежнему уверен, что мы способны выиграть . При этом все, кто причастен к немецкому футболу, а особенно мы, игроки, должны поубавить высокомерие.

Нет сомнений в том, что мы можем обыграть Австрию или Японию. Но нужно осознавать, что эти победы сами не придут. Мы утратили ощущение того, что даже Германия должна выкладываться по полной в каждом эпизоде на поле», – сказал форвард сборной .