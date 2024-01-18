Мюллер верит в победу Германии на Евро-2024: «Мы должны поубавить высокомерие и выкладываться в каждом эпизоде на поле» 

Теги Сборная Германии по футболу Томас Мюллер Евро-2024 Футбол

Томас Мюллер верит в победу сборной Германии на домашнем Евро-2024.

Бундестим сыграет на турнире в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

«Я по-прежнему уверен, что мы способны выиграть Евро. При этом все, кто причастен к немецкому футболу, а особенно мы, игроки, должны поубавить высокомерие.

Нет сомнений в том, что мы можем обыграть Австрию или Японию. Но нужно осознавать, что эти победы сами не придут. Мы утратили ощущение того, что даже Германия должна выкладываться по полной в каждом эпизоде на поле», – сказал форвард сборной Германии.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А ещё не мешало бы отставить околополитическую чушь всякую, и сосредоточиться на футболе
+10
-2
+8
Золотые слова Томас, именно высокомерие вас и подводило на последних турнирах
+10
-2
+8
Ответ rusik krasav4ik
интересно, почему с такой мощной подготовкой молодых футболистом, в Германии давно не было топовых нападающих? техничные быстрые АПЗ есть, а вот ЦН вообще не вспомню за последние лет 10
Их и в остальном мире немного. Последствия тики-таки, как мне кажется. Все хотели иметь в команде 10 универсалов и Нойера. В итоге, универсалы умеют всего понемногу, но ничем не владеют в совершенстве
+7
0
+7
интересно, почему с такой мощной подготовкой молодых футболистом, в Германии давно не было топовых нападающих?
техничные быстрые АПЗ есть, а вот ЦН вообще не вспомню за последние лет 10
+4
-2
+2
Финал Германия-Франция станет настоящим праздником этого чемпионата, мечтой для истинных болел!!!!
+3
-2
+1
Ответ Луис ван Гаал
Томас, дорогой, твоими бы устами... Не забыли очень неудачную подготовку к Мундиалю 2014 и последующее выступление. Но тогда команда состояла из мужчин и профессионалов, для которых прическа была делом десятым. Ну и их эмоции А игре не забыть... Повязка Швайнштайгера....А сейчас стоит только посмотреть на Сане, которому по барабану, как сыграла команда, по барабану честь, главное, чтобы костюмчик, тьфу, прическа была в порядке. Просто люди сейчас такие...
Ахаха плохое нынешнее поколение в котором только думают про прическу, я помню как тоже самое говорили про Швайнштайгера. Что он убирает ноги не дорабатывает не выкладывается.
Да и в принципе какой клуб ФК Голливуд? И это всё началось далеко не сейчас.
+1
0
+1
Томас, дорогой, твоими бы устами... Не забыли очень неудачную подготовку к Мундиалю 2014 и последующее выступление. Но тогда команда состояла из мужчин и профессионалов, для которых прическа была делом десятым. Ну и их эмоции А игре не забыть... Повязка Швайнштайгера....А сейчас стоит только посмотреть на Сане, которому по барабану, как сыграла команда, по барабану честь, главное, чтобы костюмчик, тьфу, прическа была в порядке. Просто люди сейчас такие...
+2
-2
0
Ответ ShowTime.
На ум Кевин Кураньи динамовский приходит ))
Кураньи - игрок больше конца 00х - начала 10х.
А так, за последние 10 лет вспоминаю только 3 фамилии: Гомес, Клозе и Фюллькруг
+3
-3
0
Ответ JENNINGS
Кураньи - игрок больше конца 00х - начала 10х. А так, за последние 10 лет вспоминаю только 3 фамилии: Гомес, Клозе и Фюллькруг
Кисслинг еще, но я не помню чтоб его в сборную вызывали
+2
-2
0
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А ещё не мешало бы отставить околополитическую чушь всякую, и сосредоточиться на футболе
он в ней не сильно активен был
0
0
0
Ответ Омар
Финал Германия-Франция станет настоящим праздником этого чемпионата, мечтой для истинных болел!!!!
Для мигрантов только
+1
-1
0
Ответ Омар
Финал Германия-Франция станет настоящим праздником этого чемпионата, мечтой для истинных болел!!!!
Т.е. финал Турция - Алжир вполне себе зайдёт?* :))
0
0
0
Ответ LaffyTaffy
Для мигрантов только
Ну если вас так раздражают мигранты предлагаю не смотреть предстоящий Евро. Устройте у себя во дворе собственный чемпионат, где будут участвовать одни блондины:))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий