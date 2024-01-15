Интер – Лацио, прогноз на матч 19 января 2024, Суперкубок Италии

В январе 2023 года розыгрыш Суперкубка Италии 2022 (да, именно так он называется) прошёл впервые в формате двух полуфиналов и финалов – формате, по которому уже не первый год разыгрывается Суперкубок Испании. Второй Суперкубок Италии 2023 будет разыгран в этом месяце и пройдёт в саудовском Эр-Рияде. В нём примут участие чемпион Италии («Наполи»), вице-чемпион Италии («Интер»), обладатель Кубка Италии («Лацио») и финалист Кубка Италии («Фиорентина»). 19 января состоится второй полуфинал между «Интером» и «Лацио» – серебряным призёром Серии А розыгрыша 2022/2023 и победителем Кубка Италии 2022/2023.

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Интер

Сейчас для «нерадзурри» ситуация складывается в Серии А вполне оптимально. Они лидируют, хотя за ними продолжает вести преследование «Ювентус», не желающий без борьбы отдавать скудетто. В то же время «Милан» плетётся непонятно где, несмотря на свои успехи. «Интеру» нужно сейчас не терять очков и не делать никаких подарков «Ювентусу» (праздники уже закончились). И пока «Интер» придерживается этой линии: 13 января в 20-м туре им была разгромлена «Монца» со счётом 5:1.

Два гола забил Хакан Чалханоглу, ещё два забил Лаутаро Мартинес, а пятый мяч записал на свой счёт Маркус Тюрам. Лаутаро забил уже 18 мячей в этом розыгрыше Серии А: Оливье Жиру отстаёт от него на 8 голов, и поэтому пока позициям Лаутаро в рейтинге лучших бомбардиров не угрожает ничего. Однако важно, что «Интер» не знает поражений уже в 14 матчах подряд в Серии А, а после 20-го тура набрал 51 очко. Эту отметку он проходил прежде только в сезоне 2006/2007, но тогда выбил 54 очка и довёл сезон до своей победы. У Симоне Индзаги есть все шансы повторить этот успех.

А пока команда концентрируется на Суперкубке Италии и на перелёте в Саудовскую Аравию: местные жители снова увидят звёзд мирового футбола. И игра в Суперкубке может определить, каким путём пойдут «нерадзурри» в последующих турах Серии А.

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Лацио

«Лацио» убил двух зайцев, выйдя в полуфинал текущего розыгрыша Кубка Италии и заодно поставив на место «Рому», игры с которой для «орлов» являются наиболее принципиальными. Проблемы «волков» их сейчас не волнуют так, как собственные. С 33 очками в активе «орлы» сейчас находятся на 5-м месте: им предстоит после Суперкубка, как бы он ни завершился, вести заочную борьбу с «Фиорентиной», у которой на очко больше. До «Милана» им пока что не достать: отрыв 9 очков, как-никак. А он ведь мог вырасти до 11 очков, если бы Фелипе Андерсон на 58-й минуте не пробил голкипера «Лечче». К тому же по ударам они уступали своему противнику, и всё же три очка есть три очка.

Теперь же подопечным Маурицио Сарри надо готовиться к игре против действующего лидера Серии А, но в Суперкубке Италии. И сам Сарри не очень-то рад Суперкубку – но дело не только в том, что турнир проходит за 6 тысяч километров, но ещё и в неудобном формате в виде полуфиналов и финала, из-за которого у команд получается крайне неудобный календарь. Плюс ещё Сарри заметил, что Суперкубок – это не тот турнир, победа в котором может дать клубу какое-то развитие, а больше тот турнир, в котором тренеры хотят чуть ли не на халяву записать себе какой-нибудь трофей.

Как сказал бы один из героев нашего времени: «Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду». Но тут придётся всё давно проверить, не переборщил ли Сарри по поводу долгосрочного влияния и планирования. В конце концов, не стоит разбрасываться трофеями: в 2019 году «Лацио» выиграл пятый Суперкубок в своей истории и седьмой Кубок Италии. Не так давно, но всё же…

Прогноз

Все матчи Суперкубка Италии пройдут в саудовской столице Эр-Рияд на стадионе «Мрсул Парк». Второй полуфинал с участием «Интера» и «Лацио» пройдёт 19 января и начнётся в 22:00 по московскому времени. Поскольку в таких вещах Google экспертом однозначно не является, мы обратимся сразу к букмекерам из BetBoom за комментариями и цифрами.

Цифры на исход (в данном случае подразумевается основное время матча) следующие: победа «Интера» за 1.66, ничья за 3.79 и победа «Лацио» за 5.76. Разница очевидна. Что касается двойных шансов, то предлагается кэф 1.27 на то, что победитель будет выявлен именно в основное время матча, кэф 1.14 на то, что «Интер» не проиграет по итогам 90 минут, и кэф 2.24 на то, что не проиграет после 90 минут игры именно «Лацио». Ну а если задать вопрос в лоб о победителе после 90 минут, 120 минут или серии пенальти, то здесь всё равно «Лацио» аутсайдер: на него коэффициент составляет 3.35, а на «Интер» достигает отметки 1.3.

Следующим пунктом обсуждения станет тотал, основанный на предыдущих результатах команд. В данном случае BetBoom предлагает выбирать между тоталом меньше 2.5 за 1.82 и больше 2.5 за 2.05. Для определения оснований этого тотала для начала взглянем на результаты пяти предыдущих матчей «Интера».

20 декабря 2023. Кубок Италии. Интер 1:2 Болонья.

23 декабря 2023. Серия А. Интер 2:0 Лечче.

29 декабря 2023. Серия А. Дженоа 1:1 Интер.

6 января 2024. Серия А. Интер 2:1 Верона.

13 января 2024. Серия А. Монца 1:5 Интер.

Ну очевидно, что кубковые дела Индзаги не беспокоят его с тех пор, как его неприятно удивила «Болонья». Но под новый год приключилась ещё одна неприятность: «Дженоа» взяла одно очко, а «Интер» двух очков не досчитался. Возможно, выиграй он эту встречу, и тогда больше было бы уверенности в том, что успех сезона 2006/2007 может быть повторён. Что касается тоталов, то четыре раза был тотал меньше 3.5 (на него предлагается 1.33 в предстоящем матче) – он же формально меньше 3 (кэф 1.46). Из этих двух разов был зафиксирован дважды тотал меньше 2.5. В игре против «Монцы» был зафиксирован счёт 1:5: из текущих тоталов максимально подходящим является тотал больше 4.5, на который предлагается кэф 6.84. Конечно, в финале Суперкубка Испании было шоу с 8 голами, но реально ли его увидеть сейчас? Возможно ли увидеть хотя бы тотал больше 3.5 (на него и кэф точно такой же – 3.5)? Даже разница в классе не даёт таких гарантий.

«Лацио» пока ещё в игре и в Серии А, и в Кубке. Давайте вспомним, какой перед этим у него был послужной список в пяти предыдущих матчах.

22 декабря 2023. Серия А. Эмполи 0:2 Лацио.

29 декабря 2023. Серия А. Лацио 3:1 Фрозиноне.

7 января 2024. Серия А. Удинезе 1:2 Лацио.

10 января 2024. Кубок Италии. Лацио 1:0 Рома.

14 января 2024. Серия А. Лацио 1:0 Лечче.

Проиграв 17 декабря дома «Интеру» 0:2, «орлы» выдали серию из пяти побед подряд. Предстоящий матч может стать реваншем за неудачу в туре Серии А. Что касается тоталов, то аккурат перед встречей Суперкубка зафиксированы два тотала подряд меньше 1.5 (кэф 3.5), формально классифицируемые и как тоталы меньше 2 за 2.59. Есть тотал больше 1.5 за 1.33 (победа над «Эмполи»), больше 2.5 (победа над «Удинезе») и больше 3.5 (победа над «Фрозиноне»), причём последний попадает и под тотал больше 3 за 2.84. В общем, скромные тоталы есть и у той, и у другой команды.

А теперь конкретнее по индивидуальным тоталам. Чалханоглу, Лаутаро и компания могут, по мнению BetBoom, организовать в предстоящей встрече тотал или больше 1.5 за 1.8, или меньше 1.5 за 2.04. Возможно, что крупные тоталы «Интер», уверенный в своей победе, хочет приберечь для финала Суперкубка. По крайней мере разница между этими коэффициентами наименьшая: сравните тоталы больше 1.75 и меньше 1.75, предлагаемые с коэффициентами 2.31 и 1.64 соответственно. А вот Чиро Иммобиле и его дружина могут и вовсе не выжать ничего в атаке: тотал меньше 0.75 предлагается за 1.69 при тотале больше 0.75 за 2.21. Впрочем, если заменить тоталы 0.75 на 0.5, то кэфы чудесным образом поменяются местами: будет ли «Лацио» пробовать «сушить» игру, чтобы добиться в овертайме или серии пенальти успеха? Покажет игра. Но вероятность того, что голы будут в исполнении только одной команды, всё-таки повыше вероятности любимого многими события «обе забьют»: 1.88 против 1.95.

Разница в коэффициентах на то, кто откроет счёт, велика: 1.53 пункта (кэф 1.52 на то, что это сделает «Интер», и 3.05 на «Лацио», а кэф 11 на то, что голы не залетят ни в чьи ворота в основное время, оставим для тех, кто действительно убеждён, что это лучшая тактика). Ну и говоря о форе, мы остановимся на вариантх (-1) у «Интера» за 2.21 и (+1) у «Лацио» за 1.7. Если предположить, что «Лацио» всё-таки не сподобится и на один гол, то можно выбрать фору (-1.5) в пользу «нерадзурри», но она будет предлагаться с кэфом 2.99. А противоположная плюсовая фора (+1.5) «орлов» пойдёт с кэфом 1.42. Лидерство «Интера» также выражено и в тройке наиболее вероятных авторов голов: Лаутаро Мартинес (коэффициент 2.4 на гол), Маркус Тюрам (2.5) и Марко Арнаутович (2.75).

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.82.

Фаворитом этого матча (да и всего Суперкубка) вообще выглядит «Интер», и «Лацио» вроде бы нечего тут ловить. Сказанные Маурицио Сарри слова могут расхолодить игроков, убедив их в том, что турнир этот вообще ничего не значит для них. В то же время «Интер» уже отнесся с недооценкой к «Болонье», и как бы разозлённые «орлы» не передали ему «привет» на этом фоне, взяв ещё свой реванш за 0:2 в конце года. А вот что касается счёта, то здесь вряд ли обе команды раскроются. Скорее всего, мы увидим небольшой тотал, не более 2 мячей.

Где смотреть матч Интер – Лацио

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