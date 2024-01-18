Сборная Сенегала – сборная Камеруна где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок африканских наций (Кубок Африки) 19 января

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В пятницу, 19 января, сыграют сборная Сенегала и сборная Камеруна в 2 туре Кубка Африканских Наций.

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  • Игра пройдет на стадионе «Шарля Конана Банни».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Сенегала – сборная Камеруна

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Сборная Сенегала: все новости

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Кубок африканских наций (Кубок Африки): все новости

Прогноз на матч Сенегал – Камерун

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