Де Росси – главный кандидат на пост тренера «Ромы» после отставки Моуринью. У него 616 игр за клуб

Теги Рома Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия возможные трансферы Футбол

Даниэле Де Росси – главный кандидат на пост тренера «Ромы».

Сегодня из «Ромы» был уволен Жозе Моуринью.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Рома» уже контактирует с де России по поводу возможного назначения.

Даниэле хотел бы воспользоваться этой возможностью, так как всегда мечтал вернуться в клуб. Ожидается, что окончательное решение будет принято скоро.

Де Росси провел в составе римлян 616 матчей. В качестве игрока он дважды выиграл с клубом Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.

В марте 2021-го он вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020. Затем де Росси возглавил СПАЛ. Там он работал с октября 2022-го по февраль 2023-го.

56 комментариев
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Взял СПАЛ на 14ом месте, оставил на 18ом месте (зона вылета из пердива).
Лучшее в резюме тренера.
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И Тотти в помощники!
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Пиар-решение.
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Де Росси, конечно, игрок заслуженный и преданный клубу. Но как ГТ в СПАЛе (серия В, единственный опыт) полностью провалился, проведя всего 17 матчей и набрав менее 1 очка за матч. За что и был уволен спустя ровно 4 месяца.
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Ни Де Росси, никто другой не покажет лучшего результата чем Жозе с таким составом, где из сильных игроков только Дибала (часто на травмах) ну и Лукаку, который уже явно не в прайме. Выжать по сути два еврокубка (если б не судейский произвол) с таким составом - это просто нереальное достижение. Все последние клубы из которых выпирали Жозе так и остались болтаться как овно в проруби, не выиграв абсолютно ничего
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Новый тренер наберёт в ближайших трех турах против команд со дна таблицы 9 очков и все будут восхищены таким "дальновидным" решением руководства Ромы.

а почему перед Наполи не скинули Жозе?
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Де России 🇷🇺
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Ответ Старый Волк
Интересно вывезет ли легенда на харизме вторую половину сезона? Потому что на тренерский гений рассчитывать пока рано. Понятно, что Даниэле приходит на роль временщика, пока будут искать нового тренера на следующий сезон. Но с таким же успехом можно было оставлять Жозе до конца сезона.
Ну при Де Росси СПАЛ вылетел в серию С , так что таланта тренерского там немного
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Ну с Де Росси то сейчас попрёт…раз 616 игр за клуб, значит тренер великолепный
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Если и увольнять Жозе, то звать нужно хорошего специалиста, который может исправить ситуацию, а так платить неустойку за увольнение и звать Де Росси у которого нет опыта - это фиаско.
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Эта ситуация напоминает Пирло в Юве
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Есть только один кандидат - Ротенберг. Настоящий наследник Йозе.
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Напомните, как он там тренировал СПАЛ?
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Популистское решение
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Ответ Трент Резнор
Ну с Де Росси то сейчас попрёт…раз 616 игр за клуб, значит тренер великолепный
А еще он играл за сборную и прославлял страну! И забил больше двух голов за карьеру)
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И стоило тогда увольнять Моуринью, если у него всё равно контракт до конца этого сезона? Очевидно же, Де Росси вариант до лета. Ну так или иначе, удачи Де Росси, мб у него что-то получится.
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Ответ Сэйлор Мун
да там никакой тренер не поможет, тем более Де Росси, в Роме очень слабые игроки. в последнем матче с Миланом все проигрывали чисто индивидуально, будто каждый игрок Милана на голову выше игроков Ромы.
так и есть, там либо молодые и сырые, либо старики травмированные, ну и бревно Лукаку. Только Дибала радует и то через травмы
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Сырой тренер
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Ответ Kubinec_
маур даже этого сделать не мог )) проигрывая Дженоа и Вероне из зоны вылета
До декабрь Рома шла 4 , дальше травмы и тяжелый календарь, и все равно 5 очков от ЛЧ, сейчас придет Де Росси, который Спал в серию С отправил, ну точно в гору все пойдет
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двоякое чувство
с одной стороны может пойти по стопам Хави,а с другой стороны может закончить,как Лзмпард
опасно назначать легенду клуба без опыта, тренером
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Плохая идея. Кажется, что лишь погубят Де Росси в глазах болельщиков
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Что-то их шатает от "супертренера" до откровенно неопытного. Не проще ли найти кого-нибудь среднедобротного?
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Интересно вывезет ли легенда на харизме вторую половину сезона? Потому что на тренерский гений рассчитывать пока рано.

Понятно, что Даниэле приходит на роль временщика, пока будут искать нового тренера на следующий сезон. Но с таким же успехом можно было оставлять Жозе до конца сезона.
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То есть с точки зрения Фридкиных: Де Росси с неудачным опытом нескольких месяцев в Серии В > Моуринью до конца сезона. Неплохо, они там вчера посовещались. Фактически это означает, что они не верят, что этот сезон можно спасти
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Насколько Рома слабый клуб в своей истории что де росси за 616 матчей взял только два внутренних кубка…я в шоке
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Ответ Александр Калачев
Ну при Де Росси СПАЛ вылетел в серию С , так что таланта тренерского там немного
Спал вылетел в серию С потому что им зарплату не платят уже какой месяц, поэтому все более-менее норм игроки свалили куда-то.
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Бредятина. Рома уже выжата португалом как лимон. На эмоциях команду сейчас не поднимешь. Им настоящий тренер нужен
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"Рому" может спасти только полный тёзка бывшего тренера и друг всех албанцев из Санкт-Петербурга
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Очень глупое решение руководства, сейчас назначат тренера второго эшелона, и продолжит Рома болтаться в проруби, только ещё ниже :)
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Ох уж эти бывшие игроки с тренерскими амбициями, надеюсь Рома по итогам сезона останется в Серии А.
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