Де Росси – главный кандидат на пост тренера «Ромы» после отставки Моуринью. У него 616 игр за клуб

Даниэле Де Росси – главный кандидат на пост тренера «Ромы».

Сегодня из «Ромы» был уволен Жозе Моуринью.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Рома» уже контактирует с де России по поводу возможного назначения.

хотел бы воспользоваться этой возможностью, так как всегда мечтал вернуться в клуб. Ожидается, что окончательное решение будет принято скоро.

Де Росси провел в составе римлян 616 матчей. В качестве игрока он дважды выиграл с клубом Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.

В марте 2021-го он вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020. Затем де Росси возглавил СПАЛ. Там он работал с октября 2022-го по февраль 2023-го.