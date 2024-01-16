Де Росси – главный кандидат на пост тренера «Ромы» после отставки Моуринью. У него 616 игр за клуб
Даниэле Де Росси – главный кандидат на пост тренера «Ромы».
Сегодня из «Ромы» был уволен Жозе Моуринью.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Рома» уже контактирует с де России по поводу возможного назначения.
Даниэле хотел бы воспользоваться этой возможностью, так как всегда мечтал вернуться в клуб. Ожидается, что окончательное решение будет принято скоро.
Де Росси провел в составе римлян 616 матчей. В качестве игрока он дважды выиграл с клубом Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.
В марте 2021-го он вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020. Затем де Росси возглавил СПАЛ. Там он работал с октября 2022-го по февраль 2023-го.
Лучшее в резюме тренера.
а почему перед Наполи не скинули Жозе?
с одной стороны может пойти по стопам Хави,а с другой стороны может закончить,как Лзмпард
опасно назначать легенду клуба без опыта, тренером
Понятно, что Даниэле приходит на роль временщика, пока будут искать нового тренера на следующий сезон. Но с таким же успехом можно было оставлять Жозе до конца сезона.