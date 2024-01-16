Контракт де Росси с «Ромой» будет до конца сезона. Продление зависит от достижения целей
Даниэле де Росси станет главным тренером «Ромы» после отставки Жозе Моуринью.
Как сообщает Sky Sport Italia, «Рома» заключит с де Росси контракт сроком до июня. Его продление будет зависеть от достижения определенных целей.
Даниэле возглавит «Рому» в ближайшие часы. В штаб де Росси войдут экс-полузащитник «Лечче» Гильермо Джакомацци и экс-игрок «Удинезе» Джампьеро Пинци.
Де Росси провел в составе римлян 616 матчей. В качестве игрока он дважды выиграл с клубом Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.
В марте 2021-го он вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020.
Затем де Росси возглавил СПАЛ. Там он работал с октября 2022-го по февраль 2023-го.
Очень хочется, чтобы у легенды «Ромы» всё получилось и в качестве главного тренера!
Займем 15 место в турнире, чтобы не играть в ЛЕ и ЛК, которые бесполезны и мешают нормально играть в турнире.
С Фейенордом скучно, финалы еврокубков два года подряд - фу. Будем лучше полсезона смотреть, пойдет ли у Деда. Вот на это зрелище никаких денег за билет не жалко.