Контракт де Росси с «Ромой» будет до конца сезона. Продление зависит от достижения целей

Даниэле де Росси станет главным тренером «Ромы» после отставки Жозе Моуринью.

Как сообщает Sky Sport Italia, « » заключит с де Росси контракт сроком до июня. Его продление будет зависеть от достижения определенных целей.

возглавит «Рому» в ближайшие часы. В штаб де Росси войдут экс-полузащитник «Лечче» и экс-игрок «Удинезе» .

Де Росси провел в составе римлян 616 матчей. В качестве игрока он дважды выиграл с клубом Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.

В марте 2021-го он вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020.

Затем де Росси возглавил СПАЛ. Там он работал с октября 2022-го по февраль 2023-го.