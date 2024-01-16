Контракт де Росси с «Ромой» будет до конца сезона. Продление зависит от достижения целей

Теги Рома Даниэле де Росси Гильермо Джакомацци Жозе Моуринью Джампьеро Пинци серия А Италия возможные трансферы Футбол

Даниэле де Росси станет главным тренером «Ромы» после отставки Жозе Моуринью.

Как сообщает Sky Sport Italia, «Рома» заключит с де Росси контракт сроком до июня. Его продление будет зависеть от достижения определенных целей.

Даниэле возглавит «Рому» в ближайшие часы. В штаб де Росси войдут экс-полузащитник «Лечче» Гильермо Джакомацци и экс-игрок «Удинезе» Джампьеро Пинци.

Де Росси провел в составе римлян 616 матчей. В качестве игрока он дважды выиграл с клубом Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.

В марте 2021-го он вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020.

Затем де Росси возглавил СПАЛ. Там он работал с октября 2022-го по февраль 2023-го.

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66 комментариев
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Вангую: 2-3 матча на эмоциях от освобождения ига Жозе проведут неплохо, потом будет столкновение с реальностью и середина таблицы.
+81
-3
+78
Ответ Dvin
Сердце Ромы. Но совсем без опыта. Видимо, на оставшуюся часть сезона руководству уже всё равно
А что такого случилось в сезоне, чтобы вот так вот было все равно? В Л.Е. играют, до зоны ЛЧ 5 очков. Невменяемое решение.
+44
-3
+41
Римский Лэмпард/Сульшер
+37
-5
+32
О. Начинается, как в Милане. Хорошо, что в Роме легендарных игроков меньше - быстрее закончатся эксперименты
+28
-1
+27
ДДР моложе Мостового на 15 лет.
+15
0
+15
Ответ Родри
Шило на мыло наверное, что он достиг ?
Мало кто может прийти в команду и сходу поднять ее с 14 на 18 место.
+17
-3
+14
Ответ Михаил Ханжин
Римский Лэмпард/Сульшер
Э, не ставь топаря Рыбака рядом с физруком
+11
-4
+7
Осмелюсь предположить, что ни о каком продлении и речи нет. Летом придет условный Конте (хотя навряд ли, так как ФФП и денег на трансферы нет) и с Де Росси попрощаются.
+9
-2
+7
Ну это провал
+6
-1
+5
Не забуду как де Росси ревел на тренера когда его выпускали на поле когда нужен был нападающий а не опорник 👍👏
+6
-1
+5
Сердце Ромы. Но совсем без опыта. Видимо, на оставшуюся часть сезона руководству уже всё равно
+7
-3
+4
Ответ Кокич
ДДР моложе Мостового на 15 лет.
Ну так, Мостовой наоборот поддержал бы. Сказал бы, вот ставят человека, который в футбол играл. И намекнул бы, что ему таких авансов никто не давал 15 лет назад.
+4
0
+4
Ответ Dvin
Причем тут сезон и 5 очков до ЛЧ? Таблицу вижу. Говорю о том, что тренер неопытный. А опыт в серии Б точно в актив не занесешь. Скорее всего Рома упадёт в таблице во второй части сезона. Хотя хотелось бы обратного
мне кажется, он и говорит, что пока ничего критичного, чтобы было уже все равно, нет. тем более, чтобы назначать де Росси, у которого за 15 матчей во главе СПАЛ 3 победы , 5 ничьих и 7 поражений. вот и весь его опыт. с фейенордом уж точно лучше бы Жозе сыграл. хотя, это теперь все догадки.
+4
0
+4
Ответ bo_larson
В чем его гениальность выражается?
3 победы за 15+ матчей
+3
0
+3
Ответ U
Теоретически да, так и должно быть. Но это такой гений на тренере, что может удивить столкновением с реальностью прямо сходу.
В чем его гениальность выражается?
+3
0
+3
Ответ Родри
Не забуду как де Росси ревел на тренера когда его выпускали на поле когда нужен был нападающий а не опорник 👍👏
Да, матч Италия - Швеция,, стык на ЧМ-2018, ответная игра)
+3
0
+3
Ответ Старый Волк
Осмелюсь предположить, что ни о каком продлении и речи нет. Летом придет условный Конте (хотя навряд ли, так как ФФП и денег на трансферы нет) и с Де Росси попрощаются.
Уверен, никакой условный Конте не придет. Зачем ему это? Соглашение у Ромы с Уефа ффп до 2026? Вот после, когда смогут тратить деньги, тогда возможно и то не факт.
+3
0
+3
А я хочу пожелать удачи Даниэле!
Очень хочется, чтобы у легенды «Ромы» всё получилось и в качестве главного тренера!
+8
-6
+2
Ответ leading_in_nowhere
Публика так негативно отнеслась к назначению Деда, как будто от его полугодичного тренерского срока что-то глобально зависит. По факту Рома уже вышла из борьбы за ЛЧ, да и вылет ей не грозит. Разница между 15-м местом и 5-ым минимальна. ЛЕ и ЛК - это практически бесполезные турниры, которые отнимают силы и ведут к травмам игроков, что мешает нормально играть в СериАле. Еще и надоело с Фйеноордом каждый год играть. Поэтому, учитывая обстоятельства, можно экспериментировать как угодно. А вдруг - пойдет? Как у Карерры в Спартаке. А не пойдет - ничего страшного, летом будет новый тренер на полную предсезонку.
"Разница между 15-м местом и 5-ым минимальна."

Займем 15 место в турнире, чтобы не играть в ЛЕ и ЛК, которые бесполезны и мешают нормально играть в турнире.
С Фейенордом скучно, финалы еврокубков два года подряд - фу. Будем лучше полсезона смотреть, пойдет ли у Деда. Вот на это зрелище никаких денег за билет не жалко.
+4
-2
+2
Шило на мыло наверное, что он достиг ?
+4
-2
+2
Уволят скоро
+2
-1
+1
Ответ Владимир Владимир
Вангую: 2-3 матча на эмоциях от освобождения ига Жозе проведут неплохо, потом будет столкновение с реальностью и середина таблицы.
Теоретически да, так и должно быть. Но это такой гений на тренере, что может удивить столкновением с реальностью прямо сходу.
+5
-4
+1
Надеюсь, с Жозе не разорвали контракт, а платят ему зп как обычно, просто отстранили, весной возвращать придется
+4
-3
+1
Ответ bo_larson
В чем его гениальность выражается?
А вы видели результаты его работы тренером. Не гений так смог бы?
+3
-2
+1
Ответ Тухель
Уахах А Рома это клуб уровня ЛЧ? Даже Милан это не клуб уровня ЛЧ. 1 выход из группы из 3 это прям топ статистика. А Милан клуб сильнее Ромы
чего ты хочешь от человека, у которого образец для управленческих решений - Спартак.
+2
-1
+1
Стыдоба какая-то. При всем уважении к Де Росси - игроку.
+3
-2
+1
Ответ Акира_1
И что это лучше Моуринью? Серьёзно.
хочешь его в челси?
+1
-1
0
Ответ ya_za_ac_milan
Ну слил сезон Фринкин. С Моуром были шансы занять 4-5 место и пройти в ЛЧ. С Де Росси ЛЧ уже не светит.
Фридкин
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Ответ Proper Chels
Френк с трансферным баном и потерей Азара попал в топ-4 и вышел в финал Кубка Англии, где Челси засудили. Подтянул в основу молодых ноунеймов Джеймса, Абрахама, Томори, Маунта, Одои и тд. Потом привел в клуб Вернера, Хавертца, Тьяго Сильву, Менди и Чиллуэла. Этим составом Тухель взял ЛЧ. Великому Френку Сульшер может только ботинки почистить.
Оле с кризисным МЮ доходил до 1/4 ЛЧ, затем занимал 3 и 2 место в АПЛ, да и в ЛЕ выходил в финал и полуфинал. Так что кто кому еще ботинки бы чистил)
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Ответ Алексей Игоревич
Да, матч Италия - Швеция,, стык на ЧМ-2018, ответная игра)
Спасибо, напомнили :)
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