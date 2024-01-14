«Интер» набрал 51+ очко после 20 туров Серии А 2-й раз в истории – впервые с 2007-го. Тогда стали чемпионами

«Интер» набрал не менее 51 очка после 20 туров Серии А во второй раз в истории.

Впервые это случилось в сезоне-2006/07 (54 балла), по итогам которого миланцы стали чемпионами.

« » лидирует в текущем чемпионате Италии, опережая идущего вторым «Ювентус» на 5 очков, при этом у туринцев на матч меньше.

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