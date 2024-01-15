Интер – Лацио где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперкубок Италии 19 января

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В пятницу, 19 января, сыграют Интер и Лацио в полуфинале Суперкубка Италии по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Интер – Лацио

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Суперкубок Италии по футболу: все новости

Прогноз на матч Интер – Лацио

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