Интер – Лацио где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперкубок Италии 19 января
В пятницу, 19 января, сыграют Интер и Лацио в полуфинале Суперкубка Италии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Интер – Лацио
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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