Игорь Лещук: «Красивых американок я не встречал. Русские девушки красивее»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук девушки и спорт Футбол

Игорь Лещук сравнил русских и американских девушек.

– Какие девушки красивее, русские или американки?

– Конечно, русские девушки красивее. Именно красивых американок я не встречал.

В США есть симпатичные девушки, но они приехали в Штаты из других стран, – сказал голкипер «Динамо».

Лещук о США: «Люди более открытые, чем России, хоть это и не всегда искренне. Жить бы там не смог: их устраивает, когда где-то валяется мусор»

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14 комментариев
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Такое чувство, что он чисто в аэропорту на пересадке посидел и теперь делится впечатлениями. Ну серьёзно))
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+11
Ответ Uzifovich
А где Лещук в Вашингтоне и Майами (фотки в инсте оттуда) видел "настоящих" американок? Они есть на Среднем Западе, на Юге, в простестанских и мормонских штатах. Конкретно в тех местах, где тусовался Лещук встретить коренных американок затруднительно, там проживает определённая совокупность сотен разных национальностей и культур, ничего общего с той традиционной Америкой, которая описана в книгах американских классиков там нет 👽
Коренные американцы - это индейцы, все остальные - эмигранты
+13
-2
+11
А где Лещук в Вашингтоне и Майами (фотки в инсте оттуда) видел "настоящих" американок? Они есть на Среднем Западе, на Юге, в простестанских и мормонских штатах.

Конкретно в тех местах, где тусовался Лещук встретить коренных американок затруднительно, там проживает определённая совокупность сотен разных национальностей и культур, ничего общего с той традиционной Америкой, которая описана в книгах американских классиков там нет 👽
+6
-1
+5
Ответ unknownman
Коренные американцы - это индейцы, все остальные - эмигранты
Я пишу о тех коренных американцах, которые пришли со всего мира осваивать Америку в 18-19 веке, составив ядро американской нации (в начале 20 века - более 90% населения).
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уже примите его в посольство в Америке
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Все Штаты лично отсмотрел?
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Ответ Luneville
Такое чувство, что он чисто в аэропорту на пересадке посидел и теперь делится впечатлениями. Ну серьёзно))
Ну серьёзно - журналист задаёт вопросы, Лещук отвечает.
А спортс нарезает одно интервью на тысячи кусков.
Как будто первый раз
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Ответ градус ненависти
Все Штаты лично отсмотрел?
А все, кому раньше задавали вопросы вроде "Девушки из какой страны самые красивые?" лично отсмотрели всех девушек всех стран? Или просто обычный стандартный вопрос?
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