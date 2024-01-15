Игорь Лещук: «Красивых американок я не встречал. Русские девушки красивее»

Игорь Лещук сравнил русских и американских девушек.

– Какие девушки красивее, русские или американки?

– Конечно, русские девушки красивее. Именно красивых американок я не встречал.

В США есть симпатичные девушки, но они приехали в Штаты из других стран, – сказал голкипер « ».

Лещук о США: «Люди более открытые, чем России, хоть это и не всегда искренне. Жить бы там не смог: их устраивает, когда где-то валяется мусор»