«Ирония судьбы», «Один дома», «Гринч». Ерохин назвал любимые новогодние фильмы
Александр Ерохин назвал три любимых новогодних фильма.
– Топ‑3 новогодних фильма от Александра Ерохина.
– «Ирония судьбы», «Один дома», «Гринч».
Последние два – детский фильм и мультфильм. Сын стал постарше, смотрит их, ему нравится. Там, кстати, и взрослым есть о чем задуматься.
Я согласен с тем, что фильмы и музыка в Новый год тоже создают атмосферу, – сказал полузащитник «Зенита».
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Потом Гарри Поттер, сейчас уже доросли до Die Hard ))