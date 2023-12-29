«Ирония судьбы», «Один дома», «Гринч». Ерохин назвал любимые новогодние фильмы

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Ерохин Матч ТВ кино Футбол

Александр Ерохин назвал три любимых новогодних фильма.

– Топ‑3 новогодних фильма от Александра Ерохина.

– «Ирония судьбы», «Один дома», «Гринч».

Последние два – детский фильм и мультфильм. Сын стал постарше, смотрит их, ему нравится. Там, кстати, и взрослым есть о чем задуматься.

Я согласен с тем, что фильмы и музыка в Новый год тоже создают атмосферу, – сказал полузащитник «Зенита».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крепкий орешек - самый новогодний фильм)
+12
-2
+10
Скорей бы 31. Иронию хочу посмотреть. Забыл чем закончилось)
+4
-1
+3
"Падал прошлогодний снег"
+3
-2
+1
Кин-Дза-Дза ))
+1
0
+1
Ответ romanisti89
у Гайдая есть новогодний фильм?
Комедии Гайдая крутят каждый новый год,как и эти фильмы
+2
-1
+1
Ответ Стахович
Комедии Гайдая крутят каждый новый год,как и эти фильмы
Как минимум, "Иван Васильевич меняет профессию" издавна крутят несколько каналов на Новый год. Даже ТНТ свой паршивый высер вот к праздникам выпустит.
+1
0
+1
Ну у меня, пока ребёнки были мелкие, новогодний топ тоже состоял из рождественских киношек и мультиков )
Потом Гарри Поттер, сейчас уже доросли до Die Hard ))
0
0
0
Ответ Данко Лазович
Крепкий орешек - самый новогодний фильм)
Yippee-ki-yay, m*********
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий