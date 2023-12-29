«Ирония судьбы», «Один дома», «Гринч». Ерохин назвал любимые новогодние фильмы

Александр Ерохин назвал три любимых новогодних фильма.

– Топ‑3 новогодних фильма от .

– «Ирония судьбы», «Один дома», «Гринч».

Последние два – детский фильм и мультфильм. Сын стал постарше, смотрит их, ему нравится. Там, кстати, и взрослым есть о чем задуматься.

Я согласен с тем, что фильмы и музыка в Новый год тоже создают атмосферу, – сказал полузащитник « ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам