«Эвертон» подал апелляцию на снятие 10 очков за нарушение финансовых правил. Ее рассмотрит новая комиссия

Теги Эвертон премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей Футбол

«Эвертон» оспорил решение о снятии 10 очков в АПЛ.

Ранее с клуба сняли 10 баллов за нарушение финансовых правил АПЛ. «Ириски» допустили 105 млн фунтов потерь за три сезона. Решение приняла независимая комиссия.

«Эвертон» сегодня подал апелляцию на решение комиссии Премьер-лиги о вычете 10 очков. Теперь для рассмотрения дела будет назначена апелляционная комиссия», – говорится в заявлении клуба.

Sky Sports отмечает, что состав комиссии будет отличаться от принявшего решение о снятии очков.

С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует и, кажется, намекает на дело «Ман Сити»

А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?

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11 комментариев
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"не тех синих наказали" - говорится в апелляции.
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Ну а апелляцию рассмотрят только осенью 2024 года, а решение примут не позднее 2025 года))))
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за Эвертон с детства!
+7
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Они сами себя сейчас этими решениями в яму закопают. Накажут Эвертон, надо наказывать тогда половину клубов АПЛ, не накажут Эвертон, тогда признают что эти правила просто полная чушь и они не могут нормально функционировать в современных реалиях:)
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+5
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Верните 10 очков!!!
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+3
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Молодцы! Нужно бороться в любом случае.
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В итоге сейчас еще -10 накинут))
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Надеюсь им все вернут и в чш вылетят Лутон, Бернли и Шеффилд, ибо деревянные команды в АПЛ не нужны.
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Из-за разбирательств с Эвертоном, рассмотрение дела Сити ещё перенесут. А там и новую жертву найдут
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Правила для всех равны, но кто-то ровнее
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