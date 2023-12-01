«Эвертон» подал апелляцию на снятие 10 очков за нарушение финансовых правил. Ее рассмотрит новая комиссия

«Эвертон» оспорил решение о снятии 10 очков в АПЛ.

Ранее с клуба сняли 10 баллов за нарушение финансовых правил . «Ириски» допустили 105 млн фунтов потерь за три сезона. Решение приняла независимая комиссия.

«Эвертон» сегодня подал апелляцию на решение комиссии Премьер-лиги о вычете 10 очков. Теперь для рассмотрения дела будет назначена апелляционная комиссия», – говорится в заявлении клуба.

Sky Sports отмечает, что состав комиссии будет отличаться от принявшего решение о снятии очков.

С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует и, кажется, намекает на дело «Ман Сити»

А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?

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