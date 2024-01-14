Тренер Палестины о Кубке Азии: «Хотим донести до всех, что люди в Палестине хотят мира. Они заслуживают свободы и лучшей жизни»

Теги Сборная Ирана по футболу Кубок Азии Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Тренер сборной Палестины высказался об участии команды в Кубке Азии.

Сегодня сборная Палестины сыграет с командой Ирана в матче Кубка Азии.

«Те, кто из родом из Газы, беспокоятся о безопасности своих родственников и друзей, но все игроки по возможности находятся на связи. Им действительно тяжело, но они по-прежнему полны решимости выложиться на Кубке Азии.

Успех на турнире много значил бы для нас и нашего народа. Это очень важно, особенно учитывая исключительные обстоятельства, в которых находится Палестина. Мы хотим донести до всего мира, что люди в Палестине хотят мира, они заслуживают свободы и лучшей жизни.

Мы работаем как одна команда, и все нас поддерживают. Наша цель – прославить палестинский футбол и вызвать улыбку на лицах наших людей. Несмотря на боль, мы хотим дать им надежду», – сказал Макрам Дабуб.

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11 комментариев
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Если использовать водопроводные трубы по назначению, то реально
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«Хотим донести до всех, что люди в Палестине хотят мира. Они заслуживают свободы и лучшей жизни»...Да кто ж им не дает? Наверное, Израиль с пособием по старости около 500 баксов
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"Мы будем воевать с безоружными миреыми жителями, пока не донесем того что Палетина хочет мира"
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для мира нужно быть мирным народом и не воевать с соседним.
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Опять шерстяные переобуваются. То будем воевать и освобождать свои территории, то поддерживают хамас, митинги и прочее, то овца из машины кричит про свободную Палестину. А мирные люди, которых похитили и убили, не хотели мира?
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Комментарий удален модератором
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Черепашки-ниндзя с пейсами из нью-йоркских подвалов сейчас не поняли наезда на способ передвижения🤓 Кстати, хамасовцы не совсем «их», если посмотреть на историю создания. Там вообще много неловких моментов, ойвей🤓
Госдеп , как всегда ?
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