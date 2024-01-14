Тренер Палестины о Кубке Азии: «Хотим донести до всех, что люди в Палестине хотят мира. Они заслуживают свободы и лучшей жизни»

Тренер сборной Палестины высказался об участии команды в Кубке Азии.

Сегодня сборная Палестины сыграет с командой Ирана в матче Кубка Азии.

«Те, кто из родом из Газы, беспокоятся о безопасности своих родственников и друзей, но все игроки по возможности находятся на связи. Им действительно тяжело, но они по-прежнему полны решимости выложиться на Кубке Азии.

Успех на турнире много значил бы для нас и нашего народа. Это очень важно, особенно учитывая исключительные обстоятельства, в которых находится Палестина. Мы хотим донести до всего мира, что люди в Палестине хотят мира, они заслуживают свободы и лучшей жизни.

Мы работаем как одна команда, и все нас поддерживают. Наша цель – прославить палестинский футбол и вызвать улыбку на лицах наших людей. Несмотря на боль, мы хотим дать им надежду», – сказал Макрам Дабуб.

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